Antreprenor cu valoare adăugată: ISARA, brandul românesc de marsupii pentru copilași care se bucură de succes la nivel internațional / Babywearing-ul aduce numeroase beneficii pentru bebeluși și părinți

ISARA este un brand românesc de marsupii pentru bebeluși, cunoscut și apreciat la nivel internațional și local. Fondatoarea firmei este Monica Olariu, consultant în babywearing, pasionată de design, practicantă de Yoga și iubitoare de natură. Ea spune că a luat din fiecare pasiune tot ce e pozitiv și ce aduce o stare de bine.

Ideea afacerii i-a venit Monicăi pe când era mămică. Ea și-a dorit să găsească un marsupiu ajustabil, pe care să-l poată folosi de la o vârstă foarte mică a bebelușului și care să crească odată cu acesta, fără a fi nevoie să schimbe și să cumpere mai multe produse asemănătoare. „Acum 12 ani, când s-a înființat brandul, pe piața din România ideea de babywearing începea să prindă tot mai mult avânt, însă marsupiile ajustabile nu existau. Părinții foloseau un anumit sistem de babywearing pentru nou-născuți, iar mai apoi, după ce bebelușul creștea, acest sistem trebuia înlocuit cu un altul, potrivit pentru copilași mai mari”, a declarat antreprenoarea, pentru Economedia.

Astfel, s-a născut ideea marsupiului ajustabil, sub marca ISARA, marsupiu care să poată fi folosit și la bebeluși, și la copilași mai mari. Produsul este brevetat și se bucură de un real succes la nivel internațional.

Materialele folosite la crearea produselor sunt special țesute pentru ISARA, iar producția marsupiilor este realizată local. În străinătate, produsele ISARA sunt vândute de mai mulți parteneri. Piețe importante pentru marsupiile produse de firmă sunt Portugalia, Germania, Olanda, Elveția, Bulgaria, Italia, Norvegia și Danemarca. „Primim tot mai multe întrebări referitoare la livrarea produselor în SUA. România rămâne, desigur, o parte importantă în ceea ce privește nivelul vânzărilor”, a mai spus Monica Olariu.

Cifra de afaceri a fost în ușoară creștere în anul 2023 comparativ cu anul 2022. Vânzările au depășit anul trecut pragul de 700.000 de euro.

Cel mai apreciat produs este marsupiul ISARA The One, un marsupiu „super ajustabil”, care se potrivește încă de la naștere și până în jurul vârstei de 5 ani. ISARA The One este un produs sustenabil și se potrivește oricărei configurații: părinte înalt sau scund, cu o siluetă silfidă sau plus size.

Un alt produs apreciat pentru aspectul „stylish și minimalist” este ISARA Quick Halfbuckle, la fel, un marsupiu ajustabil, care a primit titlul de „Porsche-ul marsupiilor” din partea comunității de profesioniști în babywearing din Elveția, potrivit fondatoarei brandului.

Echipa ISARA este formată din 10 persoane, fiecare având rolul bine definit în cadrul companiei. „Cele mai faine ședințe sunt cele în care facem toți brainstorming”, ne spune Monica.

Care este secretul din spatele succesului ISARA? Potrivit fondatoarei, produsele sunt testate pentru siguranța copilașilor, în laboratoare specializate, conform standardelor internaționale în domeniu, iar grija pentru materialele organice, care să fie prietenoase cu pielea sensibilă a bebelușilor, este un principiu de bază. „Suntem în permanentă legătură cu părinții și cu dorințele lor în ceea ce privește modul în care aleg produsele pentru bebeluși. În același timp, inovația în designuri și modul de ajustare al marsupiilor ne-au adus numeroase premii internaționale și certificări, care ne confirmă că brandul nostru este unul premium”, explică Monica Olariu.

Drumul până aici nu a fost ușor

La început, o mare provocare pentru ISARA a fost cea legată de producție. A fost dificil să găsească pe cineva care să producă marsupiile la nivelul de calitate dorit. „Apoi, de-a lungul timpului, am trecut prin diverse perioade mai dificile – de la testări îndelungate și până la pandemie – pe care ne bucurăm că am reușit să le înfruntăm cu succes.”

Pentru viitor, ISARA are un „plan mare”, potrivit Monicăi: acela de a susține cadrele medicale în promovarea babywearing-ului încă de la naștere.

Babywearing-ul oferă numeroase avantaje, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Întărește legătura emoțională dintre părinte și copil, reduce plânsul și stresul bebelușului și contribuie la dezvoltarea fizică și cognitivă prin contactul strâns și expunerea la mediul înconjurător. Bebelușii purtați dorm mai bine și sunt mai liniștiți. Părinții beneficiază de mobilitate crescută, având mâinile libere pentru alte activități și pot alăpta mai ușor. De asemenea, babywearing-ul poate reduce disconfortul cauzat de colici sau reflux și îmbunătățește interacțiunile sociale ale bebelușului prin expunerea la lumea exterioară.

