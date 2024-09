Antreprenor cu valoare adăugată: Marilyn Soap, rezultatul colaborării dintre o săpunăreasă pasionată și o arhitectă creativă/ O afacere de familie la care lucrează nora și soacra/ Săpunurile lor ar putea ajunge și în magazine din Suedia

Marilyn Soap este o afacere de familie în care au pus bani și pasiune două femei, soacră și noră. Ariana Hileagă este o arhitectă din Sibiu care, împreună cu soacra ei, Mărioara, a pornit afacerea cu săpun în urmă cu 5 ani.

„Marilyn Soap este alcătuit, pe scurt, dintr-o săpunăreasă pasionată și o arhitectă creativă. Soacră-noră. Ideea proiectului a venit în 2019 când soacra mea își căuta o activitate care să îi facă mai multă plăcere decât ceea ce făcea până în acel moment, iar eu am venit cu ideea acestei afaceri care în urma cu câțiva ani era o pasiune pentru mama mea”, povestește Ariana pentru Economedia.

Am avut să aflăm și cum au ales numele, Marilyn, mai puțin obișnuit pentru piața din România, unde publicul l-ar putea asocia fie cu actrița (Marilyn Monroe), fie cu cântărețul (Marilyn Manson). Ei bine, ne lămurește Ariana, „numele a fost ales de soacra mea și este derivat, să spunem, din prenumele ei, Mărioara”.

Toată afacere este condusă și promovată doar de ele două: „Toată activitatea noastră este desfășurată de noi două, in-house. Soacra mea se ocupă de producție, ambalare, expediere ți participare la evenimente, iar eu mă ocup de colaborări, branding și promovare.”

Ariana spune că, din fericire, pentru a porni o asemenea afacere nu este nevoie de investiții foarte mari, fiind nevoie doar de materie primă și câteva forme de turnat. Mai scumpă a fost autorizarea rețetelor, dar nu au apelat la credite sau fonduri europene.

Producția săpunurilor este făcută în localitatea Daia Română, din județul Alba, într-un mic atelier.

Florile din zonă se regăsesc și în rețetele de săpun: „Marilyn Soap și-a propus încă de la început să creeze rețete care să transmită o apartenență la locul din care provin, de exemplu folosim flori care se regăsesc în proximitatea atelierului, pe dealurile de lânga Râpa Roșie sau flori pe care le cultivăm chiar noi în grădină cum ar fi gălbenele, lavandă. Din toate acestea realizăm infuzii, uneori chiar folosim petalele acestora în rețetă”, explică Ariana.

Cât privește furnizorii, aceștia sunt atât locali, cât și din străinătate. „Principalii furnizori sunt din străinătate datorită faptului că la baza rețetelor de săpun, spre deosebire de cele pe care le făceau bunicii noștri din grăsime animală, stau uleiuri de măsline, de cocos, ulei de ricin, unt de shea, etc. Însă uleiurile pe care le avem și noi în țară le procurăm de la furnizori locali, ulei de floarea soarelui,ulei esențial de lavandă, etc.”, afirmă ea.

Produsele Marilyn Soap pot fi comandate pe Instagram, pot fi găsite la târguri locale din zona Sibiului precum și în diverse concept stores din țară, precum Sibiu – The Loft, Constanța – Rafia Studio, București – ALTRNTV, Cărturești, Viscri – Casa Regelui Charles.

Ca să ajungă la clienți au avut de depășit câteva hopuri: „Dificultățile au apărut în momentul căutării colaboratorilor. Nu a fost tocmai ușor să fim acceptați în magazine. Pe cont propriu, prin consecvență, am reușit să ajungem la un rezultat, iar după aceea lucrurile au mers mai ușor. Prietenii de la Profi Romania sunt niște parteneri care ne-au inclus în multe evenimente organizate special pentru producători locali, unde am reușit să avem mai multă vizibilitate și să recunoaștem și alți producători din alte domenii”, afirmă fondatoarea.

Acum, spune Ariana, strategia lor este ca produsele să fie disponibile în mai multe orașe din România, dar și în alte țări. „Momentan suntem în discuții cu câteva magazine din Suedia. Una dintre dorințele noastre este să ne extindem și în afara țării și sper să reușim. Totodată, vrem sa ne adresăm și caselor de oaspeți din România care-și doresc să acorde o atenție produselor pe care le oferă oaspeților”.

Ea crede că simplitatea ajută Marilyn Soap să atragă clienți: „Piața de consum este foarte diversă. Ne-am dorit să abordăm lucrurile într-un mod simplu, prin care sa îi facem viața mult mai ușoară consumatorului. 7 sortimente de săpun solid care acoperă o rutină completă din cap până în picioare”.

Cât despre succes, ea crede că acesta poate fi măsurat prin prin gradul de mulțumire al clienților.

„Consider că suntem într-un proces continuu de dezvoltare, nu cred că am ajuns încă la momentul în care să considerăm că am avut succes. Însă faptul că avem mulți clienți recurenți ne face să avem o mică satisfacție de reușită. Afacerea devine profitabilă de la an la an, învățăm multe lucruri și acționăm în funcție de asta”, conchide Ariana.

Prin campania „Antreprenor cu valoare adăugată”, Economedia promovează ideile de afaceri care îi inspiră pe antreprenorii români să dezvolte și să vândă produse fabricate parțial sau total pe plan local, sub branduri proprii.