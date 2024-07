„Antreprenor cu valoare adăugată”: Un startup produce Colibri M22, prima motocicletă electrică românească, cu autonomie de până la 200 km și cadru pliabil / De ce nu sunt numele mari, precum Honda sau Sym, pe această nișă?

Un startup din România a dezvoltat și produce o motocicletă electrică inovatoare. Ride Colibri promite că primul său vehicul, gândit pentru a fi utilizat în orașe, poate atinge o autonomie de până la 200 km. Colibri M22 are cadru pliabil dezvoltat la Satu Mare și baterii furnizate de LG.

Startup-ul a fost fondat de Petre Georgescu, care a studiat design în Marea Britanie. El a fost implicat, după terminarea facultății, într-o firmă din Londra care a construit una dintre cele mai ușoare biciclete electrice pliabile din lume, Hummingbird Bike. În 2020, Petre a decis să revină în România.

Deranjat de traficul dificil din București, antreprenorul a început să se deplaseze cu un scuter electric, care însă nu l-a mulțumit. „În 2020, am decis să mă întorc acasă, iar pentru a mă putea mișca prin București aveam nevoie de ceva un pic mai rapid decât bicicleta, mai ales că vara este prea cald să pedalezi în București. Am început să merg cu un scuter electric, însă de mai multe ori m-a lăsat în pană, bateria fiind mică. Atunci am decis să investighez dacă aș putea face un scuter cu cea mai mare autonomie de pe piață”, a declarat pentru Economedia antreprenorul.

Petre a făcut apoi un drum la Cluj pentru a se întâlni cu un dealer de vehicule electrice. A constatat că este loc pe această piață și a început să lucreze la primul prototip, M22, în garaj.

Pe piața locală există multe vehicule electrice pe două roți, dar marea lor majoritate sunt modele generice din China vândute sub diferite branduri locale. M22 este un produs care are câteva avantaje clare. Printre acestea se numără autonomia foarte mare – cu trei baterii demontabile de 5,4 kWh poate ajunge, potrivit producătorului, la 200 km, la viteză de 45 km/h. Bateriile pot fi încărcate în casă, la priză. „Bateriile sunt LG 21700, au două sisteme de protecție: un BMS (battery management system) și un balancer cu Bluetooth cu care poți verifica viața bateriei. Ar trebui să țină cam cinci ani un set de baterii, minim”, a scris antreprenorul la o sesiune AMA (Ask Me Anything) organizată pe Reddit.

În general, autonomia anunțată de producători/vânzători este mult mai mare decât cea reală în cazul vehiculelor electrice, însă fondatorul Ride Colibri susține că în cazul M22 autonomia promovată poate fi atinsă. „Referitor la autonomie, noi folosim un sistem unic în industrie și anume trei baterii în paralel – asta reduce sag-ul, încălzirea și merg mult mai eficient împreună. Pe sistemul trei oameni cară 100 kg mai ușor decât un om, efortul este redus și de aici crește eficiența”, a explicat el.

Totodată, M22 vine cu un motor puternic, de 4 kW, perfecționat în România de echipă timp de doi ani, potrivit lui Georgescu.

„Pe lângă capacitatea mare a bateriei, M22 se poate și plia, pentru a fi depozitat, de exemplu, pe balcon când nu este folosit. Este un model cu un design retro, simplu și practic, foarte atractiv în special pentru piața din Statele Unite. Când te uiți la el, prima impresie este că nu pare ceva făcut în China”, explică antreprenorul.

Versiunea cu o baterie a vehiculului, care are o autonomie de până la 40 km și baterie care se încarcă în două ore (cu încărcătorul original de 850 W), costă 3.300 de euro. Vehiculul poate fi condus cu permis B sau AM, poate fi configurat și folosit off-road și este rezistent la apă și praf. Startup-ul le oferă clienților și posibilitatea de a-și personaliza motocicleta. De exemplu, sunt disponibile capace pentru compartimentul bateriilor în diferite culori.

Investiție inițială de 30.000 de euro

Petre Georgescu a început proiectul cu bani proprii – 30.000 de euro. Apoi a atras o investiție de 60.000 de euro și ulterior încă o rundă de 220.000 de euro. „Ne pregătim de o nouă rundă, unde vrem să ridicăm 400.000 de euro pentru a susține creșterea și a ne putea extinde în restul Europei”, spune antreprenorul.

În acest an, Ride Colibri va livra cele 100 de vehicule M22 vândute deja. „Până azi am livrat 20 din cele 100 și am planificat ca până în septembrie să le livrăm pe toate.”

Startup-ul a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru un nou vehicul, mai puternic, care să beneficieze de modificarea legislației care le permite deținătorilor de permise de categorie B să conducă scutere de 125cc sau echivalente electrice în anumite condiții. „Plănuim să lansăm un model echivalent 125cc, L3e, pentru viteze de șosea, tot cu permis B și 10 ore de școală.”

Deocamdată, Petre nu se gândește la profit: „Profitabilitatea nu este neapărat obiectivul principal al companiei în acest moment. Este un business care cere mult capital de lucru, scopul nostru fiind să livrăm cât mai multe soluții de mobilitate, acesta fiind doar începutul. Așadar, toți banii vor fi folosiți pentru a scala compania.”

Producția este realizată cu ajutorul unui partener din Satu Mare. Acolo sunt produse cadrul pliabil unic al vehiculului, alte componente importante și este, totodată, asamblat M22. Pentru cadru sunt necesare 20 de ore de muncă, susține fondatorul. Anvelopele provin din Slovacia, bateriile sunt marca LG, iar accesoriile și alte câteva componente sunt importate din China. Vehiculul ar trebui să fie ușor de întreținut și reparat. „Majoritatea pieselor sunt standard, iar ansamblurile sunt simplificate pentru a ușura mentenanța. Referitor la consumabile, se pot găsi piese de schimb și pe eMAG”, spunea Petre în aceeași sesiune AMA.

Mulți oameni stau departe de vehiculele electrice din motive de siguranță. Sunt destul de frecvente cazurile în care bateriile de scutere sau trotinete electrice explodează sau iau foc. Petre spune că pe M22 sunt utilizate baterii LG, „certificate CE, la cel mai înalt standard de siguranță”. El dă detalii: „Ce face bateriile noastre sigure sunt cele două sisteme avansate: unul este un monitor al celulelor inteligent, iar al doilea sistem este un aparat care echilibrează celulele între ele și le permite să funcționeze în paralel.”

Au ratat marile mărci, precum Honda, Yamaha sau Sym, revoluția electrică?

Piața a fost inundată cu mărci necunoscute de scutere și motociclete electrice și este notabilă absența marilor branduri, precum Honda, Yamaha sau Sym, de pe această nișă.

Antreprenorul român crede că sunt mai multe motive pentru care acestea nu au intrat încă. Aceste mari companii pur și simplu au ratat momentul optim pentru a lansa astfel de produse, dar și cererea încă redusă pentru astfel de vehicule face dificil un astfel de business. „Cred că aici intervine analogia Kodak, unde, deși ei au inventat aparatul digital, fiind axați total pe business-ul de developare au ratat schimbarea gărzii, iar când au acționat a fost prea târziu. Cred că este o problemă de piață, în primul rând; costurile de dezvoltare sunt mari, iar cererea este încă mică pentru jucătorii mari. Noi ne permitem să fim agili, să vorbim cu clienții noștri și, cel mai important, să le livrăm un produs bazat pe nevoi”, a explicat Georgescu pentru Economedia.

Întrebat cum ar putea marile orașe să-i convingă pe cetățeni să lase mașinile acasă și să apeleze la metode alternative de transport, antreprenorul crede că trebuie încurajate transportul public și mersul pe două roți. „Pentru distanțe mari, însă, un scuter electric precum M22 este ideal. Recent am făcut o analiză – mergeam spre Romexpo de la Foișorul de Foc. Cu M22 am făcut 15 minute. Același drum ar fi durat 50 de minute cu ridesharing și peste o oră cu transportul în comun”, a spus fondatorul Ride Colibri.

Prin campania „Antreprenor cu valoare adăugată”, Economedia promovează ideile de afaceri care îi inspiră pe antreprenorii români să dezvolte și să vândă produse fabricate parțial sau total pe plan local, sub branduri proprii.