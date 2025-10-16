Legea de plată a pensiilor private din România, adoptată de Parlament miercuri, la 17 ani de la înființarea sistemului, aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul II și Pilonul III și a născut mai multe controverse în mediul public.
Renate Weber, Avocatul Poporului, a reacționat spunând că fondurile private de pensii doar administrează resurse care aparțin statului și că acesta are dreptul constituțional să decidă cum sunt folosite contribuțiile sociale, inclusiv să le dea spre administrare entităților private.
„Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului, în calitate de organizator al sistemului public de pensii, și pe care acesta, în calitate de deținător al puterii suverane, poate decide inclusiv să le ofere spre investire unor entităţi de drept privat, precum fondurile de pensii, în interesul asiguraților sistemului public de pensii. Aşa cum statul este îndreptăţit din punct de vedere constituţional să impună subiectelor de drept să participe la sistemul public de pensii, este în egală măsură îndreptăţit, în limitele permise de Legea fundamentală, să stabilească destinația contribuţiilor sociale ale subiectelor de drept”, a spus Renate Weber.
Aceasta a răspuns la solicitarea lui Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care spune că poziționarea Avocatului Poporului transformă contribuțiile individuale la pensiile private în resurse bugetare și neagă dreptul de proprietate al participanților.
„Această poziționare ma ingrijoreaza profund pentru ca transformă o contribuție individuală într-o resursă bugetară. În esență, afirmă că statul rămâne proprietar al sumelor virate în conturile de pensii private, iar fondurile sunt simple extensii administrative. Este o abordare profund greșită – atât juridic, cât și economic”, a spus Grădinescu.
Fostul vicepreședinte ASF afirmă că Pilonul II reprezintă economii personale, separate de stat, iar interpretarea contrară subminează încrederea și stabilitatea sistemului. În final, a arătat că rămâne de văzut dacă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR), va decide că legea încalcă Constituția.
„Contribuțiile din Pilonul II nu sunt venituri ale statului, ci drepturi patrimoniale individuale ale participanților. Sistemul a fost construit tocmai pentru a proteja economiile personale și pentru a reduce dependența de sistemul public. Activele acumulate sunt separate de patrimoniul statului și al administratorilor, fiind destinate exclusiv beneficiarilor.
Dreptul la pensie nu înseamnă subordonarea contribuabilului față de stat, ci garantarea unei forme de protecție individuală în cadrul unui contract social echilibrat. Statul poate reglementa, dar nu poate revendica proprietatea asupra unor bani deja transferați într-un cont personal.
A susține contrariul înseamnă a deschide calea către o interpretare care justifică oricând redirecționarea arbitrară a resurselor private, sub pretextul interesului public. O asemenea perspectivă fragilizează încrederea în stat, subminează principiul proprietății și descurajează participarea la orice formă de economisire pe termen lung.
Pilonul II este parte din stabilitatea macroeconomică a României și nu este o concesie făcută sectorului privat, ci o formă modernă de protejare a viitorului fiecărui contribuabil.
Avocatul Poporului are misiunea constituțională de a apăra cetățeanul în fața statului. Dar acest răspuns ridică o întrebare de fond, pe care nu o putem evita:
Pe cine apără, în acest caz, Avocatul Poporului — pe contribuabilul care economisește sau pe statul care încearcă să-și reia controlul asupra banilor noștri?
Nu ne rămâne de făcut decât sa așteptăm hotărârea de astăzi a ICCJ care urmează sa se întâlnească pentru a decide dacă aceasta lege încălca flagrant Constituția”, a arătat Gabriel Grădinescu.