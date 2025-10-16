Legea de plată a pensiilor private din România, adoptată de Parlament miercuri, la 17 ani de la înființarea sistemului, aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul II și Pilonul III și a născut mai multe controverse în mediul public.

Renate Weber, Avocatul Poporului, a reacționat spunând că fondurile private de pensii doar administrează resurse care aparțin statului și că acesta are dreptul constituțional să decidă cum sunt folosite contribuțiile sociale, inclusiv să le dea spre administrare entităților private.

„Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului, în calitate de organizator al sistemului public de pensii, și pe care acesta, în calitate de deținător al puterii suverane, poate decide inclusiv să le ofere spre investire unor entităţi de drept privat, precum fondurile de pensii, în interesul asiguraților sistemului public de pensii. Aşa cum statul este îndreptăţit din punct de vedere constituţional să impună subiectelor de drept să participe la sistemul public de pensii, este în egală măsură îndreptăţit, în limitele permise de Legea fundamentală, să stabilească destinația contribuţiilor sociale ale subiectelor de drept”, a spus Renate Weber.

Aceasta a răspuns la solicitarea lui Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care spune că poziționarea Avocatului Poporului transformă contribuțiile individuale la pensiile private în resurse bugetare și neagă dreptul de proprietate al participanților.

„Această poziționare ma ingrijoreaza profund pentru ca transformă o contribuție individuală într-o resursă bugetară. În esență, afirmă că statul rămâne proprietar al sumelor virate în conturile de pensii private, iar fondurile sunt simple extensii administrative. Este o abordare profund greșită – atât juridic, cât și economic”, a spus Grădinescu.

Fostul vicepreședinte ASF afirmă că Pilonul II reprezintă economii personale, separate de stat, iar interpretarea contrară subminează încrederea și stabilitatea sistemului. În final, a arătat că rămâne de văzut dacă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR), va decide că legea încalcă Constituția.