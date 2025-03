BREAKING „Bazooka supremă”. Comisia Europeană ia în considerare o închidere completă a pieței UE pentru produse americane – El País

Comisia Europeană pregătește măsuri simetrice cu taxe comerciale, dar nu exclude alte trucuri, cum ar fi închiderea pieței UE pentru anumite bunuri sau servicii americane, scrie El País.

Uniunea Europeană își ascute armele comerciale ca răspuns la „Ziua eliberării” din 2 aprilie, Ziua în care președintele SUA, Donald Trump, a promis să impună ceea ce el numește „tarife reciproce” împotriva unui șir de țări. Acestea ar putea afecta toate bunurile care intră în SUA.

Dacă va merge până la capăt, noua măsură va escalada războiul comercial până la consecințe inimaginabile.

Comisia Europeană, care are puterile comerciale ale blocului de 27 de țări și 450 de milioane de cetățeni, își pregătește răspunsul la escaladare. „Nu există linii roșii în catalogul european de represalii”, avertizează o sursă de rang înalt din UE.

Aceasta înseamnă că, pe lângă o reacție comercială sub formă de tarife vamale asupra produselor americane, care s-ar adăuga celor planificate pentru a contracara taxele de 25% impuse de Washington la începutul acestei luni asupra aluminiului și oțelului, Bruxelles-ul ia în considerare aplicarea întregului său arsenal, care include, de asemenea, așa-numitul instrument anti-coerciție, o armă de securitate economică care ar închide piața europeană pentru anumite bunuri sau servicii și chiar ar împiedica companiile americane să participe la licitații pentru contracte publice sau să participe la proiecte finanțate de bugetul UE.

Relația comercială dintre cele două părți ale Atlanticului este una dintre cele mai intense din lume. Conform cifrelor administrației americane, importurile și exporturile de bunuri totalizează 975 de miliarde de dolari (900 de miliarde de euro), cu un sold în favoarea UE de 235,571 miliarde de dolari. Până în prezent, răspunsurile UE s-au axat exclusiv pe relația comercială cu Statele Unite. Acesta a fost cazul în 2018, cu măsurile protecționiste ale lui Trump în primul său mandat, și a fost cazul cu propunerile actuale.

Dar dacă SUA impune acum tarifele masive pe care le-a anunțat pentru 2 aprilie, lovirea acestei părți a balanței comerciale – cea a bunurilor americane – are limitări și, în plus, are un impact asupra UE. Prin urmare, nu lipsesc persoanele care se gândesc să vizeze comerțul cu servicii (digitale, financiare, de proprietate intelectuală etc.), un domeniu în care nu există tarife vamale și în care Europa este deficitară, exportând mult mai puține servicii decât invers. În 2024, soldul serviciilor era pozitiv pentru SUA cu 75,6 miliarde de dolari.

Lovirea acestei părți a comerțului internațional ar implica recurgerea din partea UE la un instrument juridic pe care nu l-a folosit până acum: instrumentul anti-coerciție. Aprobarea acestuia a fost recentă, venind în legislatura anterioară, și s-a datorat lecțiilor învățate în timpul primei administrații Trump și, de asemenea, amenințării puterii Chinei. Deocamdată, în cadrul reuniunilor Consiliului UE privind comerțul, această opțiune nu a fost discutată, spun surse familiare cu aceste dezbateri, dar ea este pe masă și are susținători puternici chiar în cadrul executivului comunitar, care susțin că poate fi „modulată” în funcție de măsurile Washingtonului.

Instrumentul anti-coerciție – pentru unii bazooka supremă – este unul dintre instrumentele disponibile, dincolo de răspunsul pur comercial. Există, de asemenea, alte instrumente diplomatice pe care UE le practică deja, spun surse europene, cum ar fi apropierea de alți parteneri comerciali și promovarea accelerată a noilor acorduri comerciale – cum ar fi Mercosur – și revizuirea celor vechi. Mai mult decât atât: unii susțin că ar trebui reluată ideea de a impune un impuls pentru tehnologie, care a fost suspendată de negocierile OCDE.

Dar există o mare neîncredere în unele sectoare ale executivului UE și ale capitalelor de a merge dincolo de un răspuns simetric sub formă de tarife. De fapt, teama de un război comercial major și de consecințele acestuia a determinat mai multe țări, precum Franța, Italia și Irlanda, să solicite Comisiei Europene să joace cărțile pe față și să revizuiască în detaliu catalogul de produse americane care urmează să fie taxate. Acest prim val de tarife ca răspuns la cele aplicate aluminiului și oțelului – care au fost de fapt construite dintr-o listă de tarife de retorsiune pentru 2018 și 2021 impuse de Trump în primul său mandat – în valoare de aproximativ 26 de miliarde de dolari urma să intre în vigoare săptămâna aceasta și includea de la bourbon la hainele Levi’s și motocicletele Harley-Davidson.

Risc de fisuri în unitate

Bruxelles-ul a amânat însă punerea în aplicare nu doar pentru a oferi mai mult timp pentru a negocia cu Washingtonul, ci și cu statele membre și sectoarele cele mai afectate. Trump a anunțat un răspuns la tarifele impuse de Europa și a asigurat că va impune o taxă de 200% pe băuturile spirtoase și vinurile europene. Acest lucru a șocat Parisul, Roma și Dublinul, care se tem pentru vinurile și whisky-ul lor. Această primă dezangajare a mai multor state membre este îngrijorătoare la Bruxelles, unde se tem că partenerii vor începe să meargă singuri pentru a încerca să se asigure că sectoarele lor industriale cele mai puternice nu sunt afectate. „Dacă Trump reușește să rupă unitatea, UE este pierdută”, spune o sursă importantă din UE.

Comisia Europeană a dat asigurări că nu va fi zdruncinată. „Suntem pregătiți să ne protejăm interesele economice și, dacă va fi necesar, vom da un răspuns ferm, proporțional, robust, bine calibrat și în timp util oricăror măsuri neloiale și contraproductive ale SUA”, a declarat joi un purtător de cuvânt al UE, după ce Trump a semnat noi tarife de 25% pentru mașinile (și piesele) care intră în SUA.

UE susține că va continua să încerce să negocieze cu Trump și echipa sa până la capăt și a oferit unele concesii, cum ar fi reducerea tarifelor la bunurile industriale, creșterea unor importuri și încheierea unor acorduri pentru creșterea fluxului de gaz lichefiat american către Europa.

Dar, până în prezent, nicio apropiere nu a fost fructuoasă. Marți, comisarul pentru comerț Maros Sefcovic și puternicul șef de cabinet al președintei Ursula von der Leyen, Björn Seibert, s-au întâlnit la Washington cu secretarul american pentru comerț Howard Lutnick, reprezentantul pentru comerț Jamieson Greer și Kevin Hassett, șeful Consiliului Economic Național, într-o ultimă încercare de a preveni un război comercial transatlantic total. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, europenii au plecat de la reuniune cu un sentiment bun. Dar apoi tarifele americane pentru automobile s-au cristalizat, iar echipa europeană a trebuit să mănânce la micul dejun comentarii denigratoare – „scroungers” sau „patetic” – din partea cercului restrâns al președintelui american cu privire la Europa, într-o discuție prin semnal descoperită de un jurnalist de la The Atlantic.

Cei care au fost implicați în negocierile din ultimele luni cu echipa lui Trump în Europa și în țări precum Canada subliniază că negociatorii săi au, în realitate, foarte puțin spațiu de manevră și că Trump însuși – cu comportamentul său neregulat – este cel care ia decizia finală, indiferent de ceea ce a fost convenit anterior. Bruxelles-ul consideră că SUA sunt hotărâte să impună mai multe tarife UE – de aproximativ 20 %, conform diverselor estimări – și că își vor deschide mâna pentru negocieri numai după ce aceste taxe vor fi instituite. Președintele american a repetat în repetate rânduri că UE „s-a purtat urât” față de SUA și a mers chiar până acolo încât a lansat ideea că UE a fost creată pentru a împiedica – deși a folosit un cuvânt mai puțin diplomatic – Washingtonul.

Înainte de ziua cea mare, Bruxelles-ul a accelerat dezbaterea privind represaliile sale și lucrează neobosit la cataloage de produse americane care urmează să fie taxate, la analiza riscurilor și la controlul pagubelor. Dar momentul adevărului ar putea veni mai târziu, după anunț. Consiliul UE este programat să discute relațiile comerciale cu SUA și China la 7 aprilie, în cadrul unei reuniuni extraordinare a miniștrilor comerțului și a funcționarilor de la Luxemburg.