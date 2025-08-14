Guvernul deblochează programul Rabla pentru autoturisme, dar alocă un buget redus la 200 de milioane de lei pentru întreaga perioadă 2025-2030, conform unui proiect de ordonanță de urgență.

„Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, arată proiectul.

Spre comparație, programul Rabla anunțat inițial pentru anul 2025 avea alocat un buget record de 1,43 de miliarde de lei.

Proiectul mai arată că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.