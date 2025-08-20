Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi legea de plată a pensiilor private, care a stârnit controverse publice după ce a fost eliminată plata integrală a sumei strânse, la pensionare, și a fost limitată suma retrasă la 25%. Între timp, proiectul ar fi fost modificat.

Digi24 a scris marți că Guvernul schimbă forma proiectului legat de Pilonul II de pensii, iar pensionarii vor putea retrage într-o primă tranșă 30% din suma totală, urmând ca restul sumei să poată fi retrasă eșalonat, lună de lună, timp de opt ani.

Forma inițială a proiectului arăta că dispare retragerea sumei integrale, iar participanții vor putea retrage inițial doar 25% din contribuția totală, iar apoi vor primi pensia lunar, fie pe o durată determinată (circa 10 ani), fie până la deces.

Forma inițială a proiectului legat de Pilonul II de pensii a generat astfel un scandal politic și o revoltă în rândul celor peste opt milioane de români care cotizează la acest pilon, astfel că proiectul nu a mai fost adoptat în prima ședință în care a fost discutat.

Legea de plată a pensiilor private reglementează astfel ceea ce ar fi trebuit reglementat încă de la începutul creării sistemului privat de pensii: plata pensiilor. Însă în ultimii 17 ani Guvernul a tot evitat să dea o lege în acest sens și plata pensiilor s-a făcut printr-o modalitate provizorie.

Până acum, sistemul românesc de pensii private funcționa doar pe faza de acumulare: se adunau bani în contul tău individual, iar la pensie primeai suma fie integral (plată unică – plătind impozit pe câștig și acum și contribuție la sănătate – CASS – pe diferența dintre suma totală și 3.000 de lei), fie în rate egale pe maximum 5 ani (60 de rate). Nu exista o legislație care să reglementeze ce se întâmplă pe termen lung cu banii.

Legea vine în contextul aderării României la OCDE și a unei recomandări directe din partea organizației de a reglementa faza de plată a pensiilor private – element lipsă până acum în sistem.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și de Parlament, după adoptarea de către Guvern, unde ar putea suferi modificări. După adoptarea de către Parlament, legea va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. În mod realist, cel puțin încă 2-3 ani plățile vor fi făcute după legislația din prezent.