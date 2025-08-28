Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică noul pachet de măsuri fiscale, care indică cum cresc impozitele pe locuință, mașină, capitalul social la firme, dar și alte măsuri pentru a aduce bani la buget.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

Cresc impozitele și taxele locale pe locuințe și terenuri

Se revizuiesc facilitățile/scutirile locale: Scutirile/reducerile se pot acorda doar pe baza unor analize cost–beneficiu, pe maximum 2 ani fiscali, cu plafon total: nu pot depăși 5% din veniturile din impozite și taxe locale încasate până în ziua anterioară adoptării hotărârii din anul precedent. Se abrogă și facilități din legi speciale ce dublează Codul fiscal.

Norme intermediare în 2026 pentru impozitul pe clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice și impozitul pe teren, ca pas spre impozitarea la valoarea de piață.

Se revizuiește coeficientul de corecție pentru apartamentele din blocuri mari (>3 niveluri și >8 apartamente), considerat depășit.

Calendar: sistemul informatic dedicat (RO e-Proprietate) ar putea furniza în 2026 valorile necesare pentru baza fiscală aferentă anului 2027 (trecere etapizată la evaluare de masă).

Cresc impozitele pe mașini

Se propune un nou mecanism de impozitare pentru mașini, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Se va lua în calcul capacitatea cilindrică și norma de poluare, după cum urmează:

Formula de calcul se aplică doar primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

1) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

2) Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

3) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv;

4) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv;

5) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv;

6) Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

7) Autobuze, autocare, microbuze;

8) Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică mai sus menționantă se diferențiază un impozit în funcție de două criterii:

capacitate cilindrică (așa cum este la momentul prezent calculat impozitul, în lei/200 cm3) și

norma de poluare (sunt identificate 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km).

Metoda de calcul a valorii unitare are la bază modelul Bulgariei, model în cadrul căruia sunt utilizate 3 criterii: puterea autovehicului, vechimea și norma de poluare. Totodată, s-a ținut cont de faptul că valoarea venitului brut per-capita în Bulgaria era, în anul 2022 (data realizării de către BM a studiului ce stă la baza propunerii formulate), cu aprox. 20% mai mică decât valoarea venitului brut per-capita în România.

Pentru fiecare dintre cele două criterii (capacitate cilindrică și norma de poluare) se utilizează coeficienți de ajustare cu valori cuprinse între 1,3 și 0,95, coeficienți care se aplică valorilor unitare stabilite pentru fiecare categorie de vehicul în parte.

Astfel, aplicând de la coeficientul pentru primele opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică s-a determinat impozitul în lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta și norma de poluare pentru fiecare categorie: Valoare impozit categorie generală (vg) în lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu Norma de poluare En = Valoare impozit categorie lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta (vi) x coeficientul aplicat pentru norma de poluare (Cf) a mijlocului de transport pentru care se determină impozitul.

Se majorează capitalul social al firmelor

Capitalul social al firmelor se majorează de la suma de 200 de lei din prezent.

De la data intrării în vigoare a legii, valoarea minimă a capitalului social al companiilor SRL se va stabili în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete anuale aferente exercițiului financiar precedent, după cum urmează:

a) în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă sub 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 500 lei;

b) în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netã peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei.

În cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 de lei.

Firme declarate inactive, dacă nu au cont bancar

Companiile vor fi declarate inactive dacă nu au cont de plăți în România sau un cont deschis la o unitate a trezoreriei statului și dacă nu au depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora.

Se limitează perioada de inactivitate la maxim 1 an pentru persoanele/entitățile care vor intra în inactivitate după intrarea în vigoare a legii, respectiv 3 ani pentru inactivare voluntară (la Oficiului Național al Registrului Comerțului).

În cazul în care inactivii care depășesc perioada maximă reglementată nu se reactivează, li se va solicita de către ANAF dizolvarea.

De asemenea se instituie unele măsuri tranzitorii care stabilesc regimul contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi cu o vechime în inactivitate mai mare sau mai mică de 3 ani.

Crește taxarea câștigurilor de pe bursă

Veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate se impun prin reţinere la sursă astfel:

în cazul titlurilor de valoare:

(i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 6% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii; în cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate:

(i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 6% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

Crește impozitarea câștigurilor din criptomonede

În cazul veniturilor din transferul de monedă virtual, impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.

Se abrogă IMCA

Se propune abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru stabilirea impozitului pe profit datorat, începând cu anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în anul 2026. Impozitul suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze natural – ICAS, se aplică până la 31 decembrie 2025/ultima zi a anului fiscal modificat care se încheie în anul 2026.

Limitarea deductibilității unor cheltuieli la impozitul pe profit

Din anul fiscal 2027, anumite cheltuieli (ex. proprietate intelectuală, management, consultanță efectuate cu entități afiliate care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România) vor avea deductibilitate limitată/nelimitată după criterii noi. Țintă: protejarea bazei de impunere și combaterea optimizărilor agresive (în special intra-grup).

Ele vor fi nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal, în cazul în care ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor înregistrate de contribuabil este mai mare de 1%.

Bodycam pentru antifraudă și vamă, dar și inspecția muncii, teste de integritate

Va fi creat cadrul legal pentru utilizarea imediată a mijloacelor de înregistrare bodycam și fixare foto-audio-video în cadrul misiunilor de control de către inspectorii antifraudă şi de către personalul vamal.

Și pentru Inspecția Muncii, având în vedere dificultățile pe care le întâmpină inspectorii de muncă în activitatea specifică, generate de acțiunile angajatorului de împiedicare a controlului sau a cercetării evenimentelor, împiedicarea accesului la locaţiile supuse controlului, refuzul persoanelor găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat, precum și riscurile la care sunt expuși în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe care le presupune activitatea de control și de cercetare a evenimentelor, materializate inclusiv prin amenințări și prin agresiuni fizice sau verbale, se propune utilizarea de dispozitive de tip Body Cameră.

Va fi introdusă posibilitatea testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat, în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din ANAF, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de inspecție fiscală și de executare silită, la solicitarea conducerii Agenției.

Modificări la legea insolvenței

Guvernul a pus în dezbatere un proiect de modificare a Legii insolvenței, prin care propune reducerea duratei procedurii de insolvență, interdicție de a fonda societăți pe o perioadă de 5 ani, creșterea gradului de recuperare a creanțelor și consolidarea răspunderii administratorilor care au adus societatea în insolvență.

Detalii

Se reorganizează Fondul Român de Contragarantare

Fondul Român de Contragarantare (FRC) nu va mai emite garanții în cadrul programelor guvernamentale, potrivit unui proiect legislativ aflat în lucru. Atribuțiile sale urmează să fie preluate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), care se va substitui în drepturi și obligații pentru toate garanțiile deja acordate în numele și contul statului.

Transferul se va face pe bază de protocol, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Decizia vine după ce o evaluare realizată de Banca Mondială a concluzionat că FRC nu își mai îndeplinește mandatul inițial de contragarantare și că modelul său de funcționare trebuie revizuit. Raportul atrage atenția și asupra gestionării programelor StudentInvest și FamilyStart, în prezent derulate prin FRC.