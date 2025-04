BREAKING Rețeaua de sănătate Regina Maria a fost vândută. Cea mai mare tranzacție de pe piața medicală din Europa Centrală și de Est

Rețeaua de clinici meedicale Regina Maria a fost cumpărată de Mehiläinen Group, cel mai mare furnizor privat de sănătate din Finlanda, care are ca principar acționar fondul CVC Capital Partners. Aceasta este cea mai mare tranzacție de pe piața medicală din Europa Centrală și de Est.

Proprietarul actual, fondul de investiții Mid Europa Partners, a vândut așadar 100% din acțiunile Regina Maria și MediGroup, compania lider de servicii medicale private din Serbia.

Tranzacția este supusă aprobării anti-trust și se așteaptă a fi concretizată până la finalul acestui an.

Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită, dar informațiile din piață arată că Mid Europa Partners dorea să obțină un miliard de euro.

„Regina Maria este unul dintre furnizorii de servicii private de sănătate care înregistrează cea mai rapidă creștere și are cel mai înalt nivel de calitate medicală din Europa, beneficiind de managementul unora dintre cei mai buni profesioniști din domeniu. Am urmărit cu atenție dezvoltarea rețelei de-a lungul anilor și suntem cu adevărat încântați de oportunitatea achiziției. MediGroup, compania soră a REGINA MARIA în Serbia, este, de asemenea, un jucător de top în piață și asigură un nivel excelent de calitate pacienților săi. Aștept cu nerăbdare să lucrez alături de Fady și extraordinara sa echipă de management”, a afirmat Janne-Olli Järvenpää, CEO, Mehiläinen Group.

Mehiläinen Group este o companie originară din Finlanda, cu o istorie de 115 ani și prezentă astăzi în 5 țări europene. Operațiunile grupului reunesc, în prezent, peste 890 de clinici și locații medicale și o rețea de peste 37.000 de angajați. Grupul deservește, anual, peste 2,2 milioane de clienți și a raportat o cifră de afaceri de 2.063,5 milioane euro în 2024, în creștere cu 11,5% față de 2023. În 2018, a fost preluat de fondul de investiții CVC Capital Partners, ca acționar majoritar, în timp ce acționari minoritari sunt grupul finlandez de asigurări Lahitapiola și fondurile de pensii Varma și Ilmarinen.

„Suntem onorați că cel mai mare furnizor finlandez de sănătate, cu peste un secol de experiență medicală, recunoaște potențialul pieței medicale din România și Serbia. Această investiție denotă încrederea Mehiläinen Group în dezvoltarea economică din regiune, ceea ce reprezintă un semn de stabilitate important în contextul financiar actual. Investiția Mehiläinen marchează un capitol extrem de important în istoria rețelei noastre și ne bucurăm să pășim în această nouă etapă, în care ne propunem ca, împreună, să transformăm harta sănătății private la nivel european, bazându-ne pe echipe de management puternice și pe o viziune integrantă. Suntem pe deplin încrezători că, alături de Mehiläinen, vom beneficia de un puternic sprijin pentru a continua consolidarea serviciilor noastre atât în România, cât și în Serbia. Împreună, ne îndreptăm spre un viitor medical din ce în ce mai performant, mai digitalizat și mai accesibil, în care siguranța pacientului și calitatea actului medical rămân definitorii”, a declarat Fady Chreih, CEO, rețeaua de sănătate Regina Maria și președintele consiliului de administrație MediGroup.

În cei aproape 9 ani de la achiziția rețelei de către Mid Europa Partners, Regina Maria a crescut de la 3 la 8 spitale, de la 19 la 53 de policlinici, de la 9 la 37 de laboratoare și de la 4 la 28 de centre de imagistică. De asemenea s-a extins în regiune, prin achiziția furnizorului sârb de servicii medicale MediGroup.

Până la nivelul anului 2023, Regina Maria a investit peste 250 de milioane de euro, realizând 35 de achiziții și construind 25 de facilități medicale de la zero, plus modernizarea și extinderea sediilor existente. În 2019, Regina Maria a deschis un spital construit de la zero în Cluj, în urma unei investiții de 15 milioane de euro, iar în 2023 a intrat pe piața serviciilor stomatologice prin achiziția celei mai mari rețele independente de stomatologie din țară, Dr. Leahu.

În prezent, rețeaua de sănătate are peste 11.000 de angajaţi şi colaboratori.

Fady Chreih estima anterior că rețeaua Regina Maria și MediGroup va depăși 550 milioane de euro cifră de afaceri în România și Serbia în 2024, de la 395 de milioane de euro în 2023.

Fondul de investiții Mid Europa Partners, unul dintre cei mai mari investitori financiari din România, a încercat și în trecut să vândă rețeaua privată de sănătate Regina Maria. Discuțiile anterioare au avut loc și cu companii turcești.

Fondul de investiții deținea Regina Maria încă din anul 2015, când a preluat 100% din acțiunile Centrului Medical Unirea (CMU), care opera rețeaua privată de sănătate. Atunci, fondul a preluat 80% din acțiuni de la un alt fond de investiții, Advent, și 20% de la medicul Wargha Enayati, fondatorul CMU.

Anterior, Mid Europa Partners a vândut în România și retailerul de proximitate Profi Rom Food, către Ahold Delzaihe, proprietarul Mega Image, dar tranzacția nu a fost încă finalizată complet.