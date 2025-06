Proiectul programului de guvernare elaborat de partidele care vor alcătui Guvernul Bolojan prevede și măsuri fiscale care țin de piața de capital, iar cele mai importante se referă taxarea câștigurilor din criptomonede și a celor de la bursă, listarea la bursă a mai multor companii de stat și restructurarea companiilor de stat, inclusiv cele listate deja la Bursa de Valori București, potrivit unui document obținut de Economedia.

„Reforma companiilor de stat este esențială. Vom elimina consiliile de administrație supradimensionate, vom reduce drastic posturile politizate și vom închide companiile cu pierderi cronice. Cele profitabile vor contribui la buget, nu vor alimenta sinecuri. Vom lista mai multe companii la bursă și vom introduce audituri de active reale pentru a le putea valorifica oferindu-le administrațiilor locale sau investitorilor care pot produce valoare adăugată cu acestea”, se arată în preambulul documentului.

Important! Precizăm că lista măsurilor face parte dintr-o variantă încă în lucru, iar acesta nu este un document definitiv.

În ceea ce privește creșterea veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale, documentul include, printre alte măsuri, „taxarea câștigurilor din criptomonede și a celor de la bursă”, fără a fi menționat vreun prag. În prezent, impozitul pe câștigurile din tranzacțiile bursiere este de 1% (pentru acțiunile deținute mai mult de un an) și 3% (pentru cele deținute mai puțin de un an), iar documente care au circulat în presă în ultimele zile arată o majorare la 10%.

Totodată, în document este prevăzută o „creștere impozit pe dividende și profit la 16%”, însă impozitul pe profit este deja la 16%. Într-o variantă actualizată, procentul de 16% a fost scos. Începând cu 1 ianuarie 2024, impozitul pe dividende a crescut de la 8% la 10%, iar în urma noilor negocieri acesta ar putea ajunge la 16%.

În privința restructurării, programul prevede o reducere a Consiliilor de Supraveghere, a Comitetelor și a Consiliilor de Supraveghere, care se doresc a fi formate din profesioniști, alături de: reduceri de personal acolo unde se justifică această măsură; transparență (ex. CCM-uri, cheltuieli, bugete etc.); limitarea indemnizațiilor și a salarizării în raport cu responsabilitățile/indicatorii de performanță; demiteri pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță; reducerea subvențiilor și creșterea eficienței; auditarea activelor; închiderea companiilor de stat care au pierderi cronice (ex: cifra de afaceri care nu crește cu inflația, capital propriu negativ etc.); „profiturile” companiilor vor fi virate la bugetul de stat; respectiv listarea la bursă a mai multor companii de stat.

La Bursa de Valori București au fost listate în ultimii 20 de ani o serie de companii din portofoliul statului, iar la majoritatea a fost păstrat pachetul majoritar de acțiuni – Transelectrica (2006; 58,7%), Transgaz (2007; 58,5%), Nuclearelectrica (2013; 82,5%), Romgaz (2013; 70%), Electrica (2014; 49,8%), Hidroelectrica (2023; 80,06%). Listarea Hidroelectrica a reprezentat cea mai mare ofertă din istoria bursei (9,28 mld. lei), dar listarea pachetului de 19,94% s-a realizat prin bunăvoința Fondului Proprietatea. Alte companii de stat care ar putea fi listate sunt Aeroporturi București, Salrom sau Portul Constanța.

Măsura „listării la bursă a unor pachete minoritare, fără cedarea poziției majoritare a statului pentru companii publice” se regăsește și la capitolul privind guvernanța corporativă în companiile de stat, alături de: toate companiile cu pierderi mai mult de 2 ani trebuie auditate extern; se introduce un sistem de rating (A–E) privind performanța operațională; rezultatul determină: păstrare, redresare, lichidare, PPP (parteneriat public-privat n.r.) sau listare parțială; plafonarea indemnizațiilor brute și eliminarea indemnizațiilor variabile aprobate prin AGA; publicarea transparentă a contractelor colective de muncă; oprirea celui de-al 13-lea, al 14-lea salariu și alte bonusuri și prime nejustificate de performanță; oprirea capitalizării companiilor cu datorii și pe pierderi.

Nu în ultimul rând, programul urmărește reformarea ANCOM, ASF etc. „Vom modifica legile de funcționare ale autorităților autofinanțate (ANCOM, ASF etc.), plafonând salariile și reducând personalul de suport.” Economiile acestora vor fi colectate la buget sau lăsate în piață, se mai arată în document.