Cum își propune o companie românească să acopere lipsa forței de muncă cu roboți. „Jumătate din posturile de operatori de curățenie pot fi preluate de roboți”

Roboții nu mai sunt doar o viziune SF, ci o realitate tot mai prezentă în viața noastră de zi cu zi. Intrăm în era colaborativă, unde oamenii și noile tehnologii lucrează cot la cot pentru a deveni mai eficienți. Agora Robotics, compania românească de deep tech și robotică care a lansat recent primul robot industrial dezvoltat și produs în România, își propune chiar acest lucru: să dea o mână de ajutor companiilor din industrii de care angajații umani fug și unde există o lipsă acută de personal. Așa cum se întâmplă mai ales în piața operatorilor de curățenie.

Circa 50% din posturile de operatori de curățenie sunt vacante, astfel că jumătate din locurile de muncă pot fi suplinite de roboți, a declarat Paul Popescu, directorul general al Agora Robotics, pentru Economedia. Printre cele mai afectate domenii de lipsa forței de muncă se numără industria construcțiilor și agricultura.

„Din datele noastre, circa jumătate din posturile de operatori nu sunt ocupate. În cazul în care există angajați pe aceste poziții, sunt ocupate pentru o perioadă scurtă de timp și rămân ulterior libere. Astfel că jumătate din locurile de muncă pot fi suplinite de roboți. Un paradox este faptul că România este cea mai afectată țară din Europa de lipsa forței de muncă. Este o nevoie acută în zonele de mentenanță, operatori, lucrători în construcții și agricultură. Noi suntem acum în era colaborativă, când oamenii lucrează cot la cot cu roboții. Roboții vin în întâmpinarea unor nevoi pe care oamenii nu le fac, de exemplu forța brută, precizia sau acuratețea. O să mai treacă ceva timp până când roboții vor putea să facă toată muncă oamenilor, ca toate liniile de producție să fie 100% automatizate”, spune Paul Popescu, directorul general al Agora Robotics.

Acesta spune că foarte multe locuri de muncă rămân neocupate pentru că nu e nimeni interesat să facă aceste joburi, care sunt repetitive, plictisitoare, iar unele dintre ele chiar periculoase. „Nu ne adresăm acelor locuri de muncă, dar pentru joburile plictisitoare și repetitive pot interveni foarte bine roboții. Nu vor putea face 100% munca oamenilor, dar vor putea realiza anumite sarcini cu o precizie mai mare”, arată el.

„Studiile Eurostat arată că este nevoie acută de forță de muncă, incluzând sectorul nostru de operatori de curățenie. E o problemă acută în mai multe sectoare, inclusiv construcții. Productivitatea a scăzut față de acum 30 de ani din multe motive, cea mai importantă fiind lipsa forței de muncă. Un alt domeniu care se confruntă cu această problemă este agricultura. Motivele sunt multiple, iar cea mai mare problemă care nu se va putea rezolva este îmbătrânirea populației. Trebuie să venim cu soluții. Problema lipsei de muncă este într-o continuă creștere. O altă problemă este faptul că oamenii nu mai doresc să facă acest tip de joburi”, spune acesta.

Compania vrea să lanseze anul viitor un robot destinat industriei de logistică

Compania a lansat recent primul robot industrial de curățenie dezvoltat și produs în România, Sweep, și are în plan să dezvolte o linie de producție, în urma unei investiții de trei milioane euro, fondurile europene fiind o variantă de finanţare, dar şi investitorii şi fondurile de investiţii. Economedia a scris aici mai multe despre cum funcționează robotul.

Paul Popescu spune că Agora are planuri mari în ceea ce privește dezvoltarea companiei. Astfel, firma vrea să mai lanseze în 2025 și 2026 încă doi roboți, unul de transport intern pentru depozite, iar altul pentru inventariere la raft. Paul spune că cel pentru industria de logistică va fi lansat prima dată, anul viitor, existând cerere din partea companiilor.

„Din toate semnalele noastre, robotul de logistică va veni primul. Noi încercăm să venim cu un ecosistem de roboți care poate fi implementat în același loc. De exemplu, un retailer sau un parc logistic are nevoie cam de aceleași funcționalități pe care noi vrem să le implementăm. Are nevoie de curățenie, de mutat lucruri dintr-o zonă în alta. Există cerere din partea de logistică. Robotul va veni în 2025 și va fi produs în aceeași linie de producție pe care vrem să o implementăm, în urma unei investiții de trei milioane euro. Încercăm să optimizăm producția pentru a scădea costurile și pentru a crește adopția. Inclusiv tehnologia pe care am dezvoltat-o ar împrumuta de la robotul de curățenie pe care l-am lansat recent”, spune Paul Popescu.

Acesta spune că următoarea operațiune de automatizat este partea de inventariere, care este cerută foarte mult de companii, inclusiv de retail.

„Apar o mulțime de erori de prețuri sau locuri la raft nefolosite. Robotul de inventariere la raft poate fi o soluție automatizată care poate funcționa în afara programului de lucru și să ajute clientul să aibă o optimizare cat mai buna a spațiilor respective. Ne gândim ,de asemenea, să modificăm sau să adăugăm la robotul de curățenie sau cel de logistică opțiunea de inventariere. Să nu fie un robot de sine stătător, ci o opțiune pe care o pot cumpăra clienții pe viitor. Ne gândim și la această variantă, care cred că ar fi cea mai bună”.