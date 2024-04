Dezbatere Economedia la București: România dezvoltată cu 90 miliarde euro de la UE. Ce urmează? Legătura dintre vot și banii europeni din viitor

Economedia și G4Media organizează vineri, 5 aprilie, o dezbatere despre viitorul finanțărilor europene, importanța valorificării acestora în anii imediat următori și modul în care votul la alegerile europarlamentare va afecta ce se întâmplă în țară și la Bruxelles cu fondurile UE.

La evenimentul care are loc începând cu ora 10:00, la Biroul Parlamentului European în România, vor participa europarlamentarii Dragoș Pîslaru, Corina Crețu și Rareș Bogdan (intrevenție online LIVE) și experți în domeniile ce urmează a fi discutate: Tana Foarfă, lectorul Răzvan Hoinar și conf.univ.dr. Dragoș Dincă. Moderatorii discuțiilor sunt Cristi Pantazi, redactor șef G4Media.ro și Elena Deacu, redactor șef Economedia.ro.

Într-un peisaj economic marcat de rate ale inflației crescute și costuri de trai în creștere, întrebarea crucială este: cum putem contrabalansa aceste tendințe și cum putem asigura o dezvoltare economică sustenabilă pentru viitorul Europei? Sunt fondurile asigurate de bugetul Uniunii Europene soluția pentru provocările economice la nivel național?

Evenimentul va pune accent pe atragerea fondurilor europene în cei 17 ani de la aderarea României la UE. În total, au ajuns în economia României circa 92 de miliarde de euro din fonduri de coeziune, fonduri pentru agricultură și alte programe europene. Vom discuta despre sumele atrase și cele mai importante rezultate ale finanțărilor.

Temele principale ce urmează a fi dezbătute sunt:

Cum putem asigura o dezvoltare economică sustenabilă pentru viitorul Europei?

Sunt fondurile asigurate de bugetul Uniunii Europene soluția pentru provocările economice la nivel național?

Rolul esențial pe care îl are activitatea politică și legislativă a Parlamentului European, care influențează direct domeniile de finanțare.

Modul în care România ar trebui și ar putea să valorifice sumele disponibile în anii imediat următori și de ce acest moment este crucial pentru a beneficia de programele UE.

Importanța alegerilor europarlamentare pentru viitorul fondurilor provenind de la bugetul Uniunii. Ce se poate schimba? În ce direcții se va îndrepta schimbarea?

Importanța prezenței tinerilor la votul pentru Parlamentul European pentru dezvoltarea țării în următorii zeci de ani.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe website și paginile de Facebook ale organizatorilor – G4Media.ro și Economedia.ro, respectiv în secțiunea https://www.g4media.ro/eurovot și pe https://economedia.ro/.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”. Obiectivul principal al proiectului este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și soluțiile identificate la nivel european la soluționarea provocărilor actuale: creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.