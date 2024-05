Din generație în generație. Cine sunt tinerii antreprenori români care duc mai departe afacerea de familie: „A trebuit să muncesc mai mult să conving că nu dețin rolul doar pentru că sunt fata lui tata” / „Părinții mi-au dat șansa să încerc și să eșuez”

În ultimii ani, implicarea copiilor în afacerile părinților a devenit din ce în ce mai frecventă atât în peisajul economic global, cât și în business-urile din România. Economedia a discutat cu o serie de copii care s-au implicat sau au preluat afacerea familiei pentru a duce mai departe numele.

Theodora Popa-Liteanu, Transavia

Theodora Popa spune că și-a dorit de mică să lucreze alături de tatăl său în cadrul companiei Transavia, liderul local al industriei de carne de pui.

„Încă din copilărie, tatăl meu mă lua la fermă ori de câte ori putea. Petreceam timp cu el și, în același timp, cunoșteam oameni, care încă sunt în companie, și vedeam cum se fac lucrurile. Îmi aduc aminte că pe la vârsta de trei ani aveam un telefon de jucărie și îl imitam pe tatăl meu în timp ce mă jucam. Încă de atunci îmi plăcea foarte mult „să mă implic” planificând livrările de furaje pentru puișori. Mi-am finalizat studiile și am urmat cursuri de Executive Education la unele dintre cele mai prestigioase universități la nivel mondial. Am lucrat apoi în toate sectoarele afacerii noastre. Dar factorul decisiv în alegerea acestui drum a fost modul în care tatăl meu m-a inspirat cu pasiunea și perseverența sa în tot ceea ce face pentru acest business”, a declarat pentru Economedia Theodora Popa-Liteanu, vicepreședintele Transavia.

Theodora se implică în cadrul companiei în creionarea strategiilor de dezvoltare, în procesele de anticipare și minimizare a riscurilor, în identificarea oportunităților, în găsirea soluțiilor de eficientizare și de creștere durabilă a companiei.

Ea spune că pentru orice lider aflat la vârful ierarhiei într-o companie mare, provocările din mediul extern sunt o constantă în această perioadă cu nenumărate schimbări.

„Fie că este vorba despre modificări bruște ale reglementărilor legale, de presiuni inflaționiste și ale creșterii prețurilor inputurilor, de fluctuații ale pieței, de fenomene meteo agresive sau de lipsa forței de muncă, ne străduim să anticipăm și să gestionăm aceste provocări cu înțelepciune și precizie. Am moștenit optimismul și modul responsabil de reacție al tatălui meu împreună cu care abordăm aceste provocări ca pe oportunități de îmbunătățire, iar astfel reușim să ne consolidăm poziția robustă de lider și să ne dezvoltăm într-un mod sustenabil în continuare. Folosesc fiecare moment alături de tatăl meu pentru a învăța și câștiga experiență. Cu ajutorul lui, un adevărat mentor, am dobândit încredere în forțele mele, am învățat să îmi urmez instinctul în ceea ce privește caracterul și calitatea oamenilor și să acționez cu curaj. A trebuit însă să muncesc mult mai mult pentru a fi sigură că nu îl dezamăgesc pe tatăl meu și, în același timp, să îi conving pe alții că rolul pe care îl dețin nu este pentru că sunt „fata lui tata”, ci pentru că sunt foarte bine pregătită. Și poate cel mai dificil, a fost să mă ridic mereu la propriile standarde și exigențe pe care mi le-am impus singură”, conclude Theodora.

Andreea Cornea, ANA CORI

Andreea Cornea a început să lucreze la ANNACORI, brandul de încălțăminte al părinților săi, de la 19 ani. Pasionată de modă, ea își dorea să urmeze școala de design, însă a decis să ia o pauză un an între liceu și facultate, timp în care a început munca la fabrica părinților săi. Pentru că i-a plăcut foarte mult domeniul, a ales să preia departamentul de marketing din cadrul ANNACORI.

„Părinții m-au încurajat și mi-au dat libertatea să aleg ce domeniu am vrut. Provocările au fost multe la început. Pentru că eram foarte tânără era puțin greu să mă adaptez cu modul de lucru. Eu trebuia să aleg cu cine lucram pe partea de colaborare și la acea vârstă nu eram foarte sigură pe mine. Dar părinții mi-au dat șansa să încerc și să eșuez și a fost o provocare pentru mine să pot lua cele mai bune alegeri la momentul respectiv”, a declarat Andreea Cornea, marketing manager ANNACORI, pentru Economedia.

Andreea a început să lucreze prima dată pe partea de creație, dezvoltarea de modele noi, iar în ultimii 2-3 ani a început să lucreze mai aproape cu designerul. O zi din viața ei începe de dimineață, alături de părinții săi și cei doi frați care au intrat în ultimii ani în business, alături de Andreea.

„Încep munca la 7 dimineața, mă întâlnesc cu părinții și cu ceilalți 2 frați care lucrează în firmă, dezbatem situații și probleme. Am și o echipă la distanță pe care o monitorizez și la prânz lucrez cu echipa de creație în fabrică. În ultimii ani a fost mai dificil să lucrez cu familia, deoarece am fost obișnuită să lucrez doar eu cu părinții mei, până acum 2-3 ani când au intrat în business și frații mei. Recent, am deschis cel mai mare magazin al nostru de lângă fabrica de 600 mp și discutăm pentru a ne extinde în Europa. Încă discutăm orașele în care vrem să ajungem, dar avem cerere destul de multă din Austria, Germania, Anglia, chiar și Belgia. Noi livrăm online, însă lumea își dorește să vină și într-un magazin fizic. Cred că anul viitor vor ieși la export”, spune Andreea.

Vlad Popescu, Norofert

Norofert, unul dintre cei mai mari producători de inputuri din România, a fost fondat în anul 2000 de către Florin Popescu, tatăl lui Vlad Popescu. În 2015, Vlad a fost pus în fața unei provocări uriașe: de a prelua conducerea afacerii familiei. Cu o experiență începută în anul 2007 în cadrul companiei, acesta a pornit de jos, cu muncă fizică și livrări către fermieri, a învățat din mers sectorul, compania, procesul, fluxul din operațiuni.

„Această experiență a fost cheia care m-a pregătit pentru provocările și oportunitățile care mă așteptau la doar 27 de ani, când tatal meu a fost nevoit să se retragă din motive de sănătate. Din momentul preluării companiei, obiectivul meu a fost să continui munca tatălui meu, să dezvolt echipa, să cresc afacerea Norofert împreună cu o echipă puternică, prin deschidere către nou și inovație, prin tehnologie și focus pe productie. De la importator și distribuitor de inputuri agricole ne-am transformat în producător de îngrășăminte organice. Astăzi mă bucur să văd că Norofert a devenit liderul cercetării pentru agricultura regenerativă și unul dintre cei mai mari producători de inputuri din România, Am dezvoltat capacități proprii de producție atât în aria inputurilor, cât și în agricultură prin Ferma Zimnicea, cu o suprafață de 1000 de ha. Avem 65 produse în portofoliu, ne adresăm atât fermierilor din agricultura convențională, cât și din cea ecologică, cu o nișă nouă a produselor convenționale lichide, cu cerere tot mai mare”, a declarat Vlad Popescu, președinte CA și CEO Norofert.

Vârsta a fost principala provocare cu care s-a confruntat Vlad atunci când a preluat afacerea de familie, având doar 27 de ani, alături de gestionarea tranziției de la un rol de angajat la cel de lider. El a trebuit să învețe rapid să ia decizii strategice și să gestioneze responsabilitățile operaționale într-un mediu dinamic și competitiv.

„O altă provocare majoră a fost gestionarea creșterii companiei, a expansiunii în mai multe direcții, și a noului statut de companie listată care a venit și cu multe necunoscute pentru echipă. Am fost nevoit să adaptez structura organizațională și procesele interne pentru a susține acest ritm de creștere, pentru a răspunde cerințelor din partea tuturor părților interesate, și în același timp pentru a menține calitatea și eficiența în activitățile noastre. Am dezvoltat relații strânse cu instituții financiare și am fost o echipă deschisă pentru a identifica soluții pentru a atrage capital suplimentar. Piața este una dinamică și în continuă evoluție, așa că este important să ținem pasul cu ritmul accelerat de dezvoltare și nevoile clienților noștri. În afacerea noastră lucrăm cu ferme de familie, mai mari sau mai mici, și observ o schimbare de generații în agricultura românească, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult, comunicarea este mult mai simplă, generațiile mai tinere sunt mai deschise către tehnologii noi și cred că agricultura este pe mâini bune”, mai spune Vlad.

Una dintre cele mai importante lecții învățate de Vlad este că adaptabilitatea este cheia într-un mediu de afaceri în continuă schimbare. „Am înțeles că trebuie să fim mereu deschiși la schimbare și să fim pregătiți să ne adaptăm rapid la noile condiții și cerințe ale pieței. De asemenea, am învățat că construirea unei echipe puternice și motivate este esențială pentru succesul unei afaceri. Oamenii sunt cea mai valoroasă resursă a unei companii și investiția în dezvoltarea lor este crucială pentru performanța și creșterea organizației. Atunci când te înconjori de oameni mai deștepți decât tine, rezultatul e progresul. Anul 2023 a fost din punctul nostru de vedere la Norofert unul dintre cei mai dificili din ultimii 20 de ani, dar am reușit să facem pași importanți în consolidarea afacerii. Am fost nevoiți să luăm decizii pentru a asigura sănătatea companiei noastre, am prioritizat gradul de încasare și lichiditatea, precum și consolidarea echipei de management. Astfel, pregătim grupul pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen lung, pe baze solide. Am învățat în acest an că trebuie să fim pregătiți să ne asumăm riscuri calculat și să fim dispuși să depunem eforturi și să facem sacrificii pentru a atinge obiectivele”, precizează antreprenorul.

Andreea Stoica, Avincis

Andreea Stoica, de profesie avocat, s-a implicat în business-ul cramei Avincis când doar ce ieșea de pe băncile facultății, la 20 și ceva de ani. Implicarea ei în afacere a fost una treptată. Andreea și-a dorit de la început să facă parte din echipa Avincis, de când își privea părinții clădind business-ul.

„La începutul secolului XX a fost construit un conac în stilul neormânesc pe domeniul actual al camei Avincis. Conacul a fost cumpărat de către stră-străbunicii mei în 1927, care au avut acolo vie și o mică cramă. Odată cu perioada comunistă domeniul a fost rechiziționat și abia după căderea comunismului părinții mei au reușit să refacă domeniul de familie și să dăm din nou viață acestuia într-o nouă formă. Implicarea mea în bussines a fost treptată. Eu de la început am făcut parte din echipa Avincis de când eram mică. Cred că în 2011 a fost momentul când ne-am lansat crama și la acel moment intrasem de câțiva ani în avocatură. Implicarea mea în business s-a accentuat pe măsură ce a trecut timpul și a mers mână în mână cu experiența mea ca avocat tocmai pentru că eu mă ocup și coordonez tot ceea ce înseamnă aspectele juridice ale cramei Avincis, comercializare din perspectivă juridică, denumiri de origine controlată, mărci, supravegherea modului în care sunt protejate drepturile de proprietate industrială. De asemenea, mă ocup și de zona de PR și de marketing, în coordonarea realizării etichetelor noastre, plasarea vinurilor noi și tot ce ține de strategie de promovare și exporturi”, spune Andreea Stoica, proprietarul Avincis, pentru Economedia.

Aceasta spune că brandul se concentrează mai mult pe a dezvolta piața din România și mai puțin spre export. Andreea precizează că piața vinului din România a evoluat foarte mult în ultimii ani deoarece a crescut nivelul mediu al cumpărătorului, fiind mai atent la ceea ce cumpără și dorindu-și mai multă calitate.