Eximbank, banca deținută majoritar de stat prin Ministerul Finanțelor, a ajuns într-o situație dificilă din cauza creditelor neperformante de miliarde de lei, potrivit informațiilor publice și mai multor surse guvernamentale consultate de Economedia. Aceste credite, acordate de banca condusă de Traian Halalai companiilor GSP Constanța, Liberty Galați și Electrocentrale Craiova, sunt practic imposibil de returnat, iar Guvernul caută acum soluții legale pentru ca ele să nu ajungă în deficitul bugetar din 2025 sau 2026, potrivit informațiilor Economedia.

Eximbank e vizată acum de două controale legate de aceste pierderi masive, de la Corpul de control al premierului și cel al Ministerului Finanțelor, după cum au declarat public Ilie Bolojan și Alexandru Nazare.

Conducerea Eximbank a refuzat să răspundă întrebărilor adresate de Economedia .

Oficialii guvernului i-au cerut președintelui Traian Halalai să demisioneze din funcție, dar acesta a refuzat, potrivit informațiilor G4Media. Traian Halalai este unul dintre cei mai bine plătiți bancheri.

Toate creditele neperformante au fost acordate de Eximbank cu aprobarea statului român, prin intermediul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (cunoscut sub acronimul CIFGA), care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor. CIFGA, recent restructurat de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, este organismul care aprobă finanțările și garanțiile acordate de Eximbank în numele și în contul statului român.

Pe lângă pierderea acestor bani de la bugetul statului și fragilizarea băncii de stat, guvernul Bolojan se mai confruntă cu o problemă: posibilitatea ca miliardele de lei pierdute de Eximbank să fie contabilizate în deficitul bugetar al României.

De unde provin cele mai mari pierderi? E vorba despre trei clienți Eximbank pe care statul român i-a ajutat în ultimii ani cu bani publici: combinatul siderurgic Liberty Galați deținut de magnatul britanic de origine indiană Sanjeev Gupta, Grup Servicii Petroliere (GSP) deținut de magnatul român Gabriel Comănescu și Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei.

Credite de aproape 1,5 miliarde de lei la combinatul Liberty Galați

În decembrie 2023, combinatul siderurgic Liberty Galați a luat de la Eximbank un credit pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată, în valoare de 708 de milioane de lei. Banii au fost acordați de guvern printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023.

În decembrie 2024, Eximbank Românească a acordat firmei Liberty Tubular Products Galați (deținută de Liberty Galați) un alt credit, în valoare totală de până la 750 de milioane de lei, potrivit Europa Liberă.

Rezultatul? Liberty Galați se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare. Șansele ca statul român, prin Eximbank, să-și recupereze banii sunt extrem de mici, potrivit surselor Economedia.

Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, după cum a dezvăluit în exclusivitate Economedia. Condiția pusă de Umbrărescu ar fi ca statul român să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat. Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în septembrie că Corpul de control verifică creditele acordate Liberty Galați de către Eximbank.

Credite de 350 de milioane de lei la Electrocentrale Craiova

O altă gaură neagră finanțată de Eximbank cu bani publici este compania Electrocentrale Craiova, firma cu capital majoritar de stat (Ministerul Energiei) care furnizează căldură și apă caldă orașului Craiova.

În 2024, Eximbank a creditat Electrocentrale Craiova cu 350 de milioane de lei pentru a nu intra în faliment. Acum, compania din Craiova are din nou nevoie de bani ca să nu se închidă, după cum a anunțat chiar ministrul Energiei. Compania are pierderi masive.

În septembrie, Ministerul Energiei a cerut Guvernului să aloce alte 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea activității Electrocentrale Craiova SA, în vederea asigurării continuității furnizării agentului termic în municipiul Craiova în sezonul rece, dar şi pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan, după cum a scris Economedia la acel moment.

Imperiul lui Gabriel Comănescu, creditat de Eximbank, a ajuns în insolvență

Un alt credit cu semne de întrebare a fost acordat holdingului Grup Servicii Petroliere (GSP) deținut de magnatul Gabriel Comănescu.

În septembrie, GSP Offshore, principala companie din grupul lui Comănescu a intrat definitiv în insolvență, la solicitarea mai multor angajați neplătiți. Un complet de judecători a decis insolvența, deși în proces a vrut să intervină și Eximbank în calitate de creditor.

Publicația locală Tomis News a scris în premieră că Eximbank a vrut să stopeze în instanță procedura insolvenței, dar Curtea de Apel Constanța a respins cererea pe motiv că banca nu are calitate procesuală.

Una dintre soluțiile găsit de Gabriel Comănescu pentru plata datoriilor către buget a fost să se împrumute de la băncile deținute de stat, după cum a scris G4Media. O anchetă RISE Project din primăvara lui 2022, arăta că acesta tocmai ceruse un împrumut guvernamental de peste 46 de milioane de euro. Potrivit sursei citate, în anii precedenți, firmele lui Comănescu au mai primit de două ori pe atât, prin aceeași filieră: Eximbank, controlată de guvern prin Ministerul Finanțelor Publice.

Companiile sale au contractat periodic credite și linii de finanțare de la Eximbank. În total, grupul lui Comănescu datora acum doi ani către Eximbank, potrivit anchetei menționate, aproape 450 de milioane de lei, dar beneficia și de garanții de stat de 353 de milioane de lei. De exemplu, în toamna lui 2021, solicitarea de credit era drept „ajutor de stat COVID–19”, fiind bifată totodată opțiunea de „credit pentru firme afectate de criză” în aplicația de la Eximbank. Firmele controlate de Comănescu au încheiat anul 2021 cu restanțe la ANAF de 292 de milioane de lei (peste 58 de milioane de euro).

Traian Halalai, președintele Eximbank, a făcut parte împreună cu Gabriel Comănescu din consiliul director al Asociației Române a Exportatorilor (AREX), o organizație profesională, neguvernamentală, ce avea ca scop susținerea și promovarea intereselor societăților românești care derulează tranzacții comerciale internaționale în vederea consolidării prezenței românești pe piețe externe.

Eximbank a creditat și o fabrică din Timișoara aproape de faliment

Eximbank a creditat cu peste 100 de milioane de lei și compania AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, potrivit Profit. După ce planul de reorganizare elaborat de conducerea companiei intrate în insolvență în 2024 a fost respins de creditori, administatorii săi judiciari au cerut falimentul.

Traian Halalai, venituri de milioane de lei

Traian Halalai face parte din conducerea executivă a Exim Banca Românească, fiind președinte, iar din această funcție a încasat un venit de 1,68 milioane lei, conform celei mai recente declarații de avere, depuse în decembrie 2024. Veniturile sale din această funcție au crescut, în comparație cu declarația de avere precedentă, în care a declarat venituri de 1,3 milioane de lei.

Astfel, din funcția de președinte al Exim Banca Românească, Halalai a încasat 1,426 milioane de lei. El este și membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) de la Exim Banca Românească, funcție de unde a mai încasat încă 257.916 lei anul trecut.

Exim Banca Românească este o bancă deținută majoritar de statul român, care a finalizat la finalul anului 2022 fuziunea prin absorbţie cu Banca Românească, devenind Exim Banca Românească.