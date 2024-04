FACT CHECK Și Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Generală, îl acuză pe Nicușor Dan că nu ar fi vrut să preia metroul în administrare / De ce Metrorex nu a trecut la Primăria Capitalei nici în mandatul Gabrielei Firea cu Șova, Stroe și Cuc la Transporturi

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a reluat miercuri, la lansarea licitației pentru Magistrala M4 Gara de Nord – Gara Progresu tema trecerii Metrorex din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Primăriei Generale și nu a ratat ocazia de a-l ataca pe actualul primar general, Nicușor Dan.

Cîrstoiu susține că Nicușor Dan ar fi refuzat transferul Metrorex, deși metroul nu a fost transferat la PMB nici în mandatul Gabrielei Firea atunci când Răzvan Cuc, Felix Stroe și Lucian Șova (PSD) au ocupat funcția de ministru al Transporturilor.

Atunci, oficialii din Ministerul Transporturilor explicau că, la fel ca în cazul Centurii București (DNCB), proiectele cu fonduri europene trebuie să rămână pentru o perioadă de 5 ani la autoritatea care le-a contractat.

Cătălin Cîrstoiu: „Îl asigur pe Daniel Băluță că va avea tot suportul meu ca primar general pentru ca asemenea proiecte să fie realizate într-un parteneriat firesc. Fiindcă trebuie să schimbăm actuala situație în care primarul general este total absent din a sprijini asemenea proiecte vitale pentru oraș! Daniel s-a săturat să mai aștepte după alții și astfel am ajuns ca Sectorul 4 să susțină de unul singur o linie de metrou nou-nouță, cu 14 stații! Asta fiindcă Nicușor Dan a refuzat să preia rețeaua de metrou la Primăria Capitalei, pentru a face un sistem integrat de transport public în București”.

Pe de altă parte, Nicușor Dan nu a refuzat preluarea Metrorex, dar a cerut Guvernului un buget pentru 2024 măcar la nivelul celui din 2023. În schimb, Guvernul a tăiat 600 de milioane lei de la bugetul PMB pentru 2024. În aceste condiții, preluarea Metrorex fără asigurarea predictibilității bugetului și a subvenției ar fi prea riscantă.

Explicațiile lui Nicușor Dan: „De principiu, ar fi bine ca Primăria să aibă și metroul, dar pentru asta trebuie să ai încredere în guvern.Evident că e ceva ce ne interesează, dar trebuie să avem încredere unii în alţii şi să existe o predictibilitate, şi instituţională, şi financiară. De exemplu, deodată, faţă de anul trecut, am avut un minus de 600 de milioane de lei în buget. Lucrurile acestea nu ar trebui să se întâmple. Trebuie ca ele să fie într-atât de bine scrise şi agreate, astfel încât să nu ne trezim că nu avem bani de alte lucruri. (…) Condiţiile în care acceptăm este ca toată finanţarea de care Metroul are nevoie să ne fie asigurată, pentru că, în momentul acesta, dacă noi am prelua fără o sursă de finanţare, ne-am dezechilibra foarte tare bugetul”.