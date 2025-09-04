Una dintre cele mai mari companii din România, clasată în top 100 după cifra de afaceri raportată la stat, s-a dovedit a fi o firmă-fantomă: nu are activitate reală, iar sediul declarat este un WC public din Piața Charles de Gaulle, arată o anchetă Recorder. Ancheta confirmă suspiciunile ridicate încă din 2024 de Economedia, când am documentat ascensiunea inexplicabilă a companiei RICHRBT – „Regional Infrastructure Company for Highways Roads Bridges and Tunnels” SRL – care raporta afaceri mai mari decât unele dintre cele mai puternice grupuri de construcții din țară.

O firmă necunoscută, mai mare pe hârtie decât Coca-Cola sau Romsilva

În 2023, RICHRBT a raportat la ANAF venituri totale de peste 3,6 miliarde lei și un profit net de 312 milioane lei.

Cu aceste cifre, compania se poziționa pe locul 64 în topul celor mai mari firme din România, între giganți ca Romsilva și Coca-Cola.

Totul a fost validat de ANAF, deși în piața construcțiilor „nu știe nimeni nimic despre firmă”, spuneau anul trecut sursele consultate de Economedia.

Recorder: sediu într-un WC public și firmă furată de la un mic antreprenor

Recorder a descoperit că sediul social declarat de RICHRBT este, în realitate, adresa unui WC public din Piața Charles de Gaulle.

Firma a fost inițial un mic SRL deținut de un antreprenor din Ilfov, care spune că i-a fost furată după depunerea unor acte false la Registrul Comerțului.

Deși proprietarul a făcut plângeri la poliție, ONRC și ANAF încă din 2023, nu a primit niciun răspuns.

Economedia a scris încă din 2024: portofoliu clonat, date suspecte

Într-o analiză publicată anul trecut, Economedia a arătat că RICHRBT pretinde pe site-ul propriu proiecte care, în realitate, aparțin altor constructori.

Antreprenorul român Cristian Erbașu, de exemplu, a declarat pentru Economedia că site-ul său a fost clonat de RICHRBT și că a făcut plângere la poliție.

În primii doi ani de la înființare, compania RICHRBT a raportat afaceri de 22 mii de lei și de 60 de mii de lei. Însă după 3 ani de inactivitate (2017, 2018 și 2019), firma a reușit să își ducă afacerile direct la 2,3 miliarde de lei, de 38 de mii de ori mai mari. În 2023, afacerile au urcat la 3,6 miliarde de lei. De asemenea, compania a reușit să își crească profitul net de la câteva mii de lei în 2015-2016 la suma de aproape 313 milioane de lei în 2023. Tot în acest timp, numărul de angajați a crescut de la 1 la peste 1200.

Astfel, RICHRBT ajunge să se poziționeze lângă jucători de top din industrie. Spre comparație, Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct, firmele lui Dorinel Umbrărescu din același domeniu.

Firma nu figurează însî în bazele de date oficiale privind contractele de construcții (SICAP, IBC Focus), deși declară lucrări de infrastructură și fonduri PNRR.

Adresele declarate ca sedii secundare fie nu există, fie corespund unor afaceri fără legătură (restaurante, farmacii, saloane de evenimente).

Vasile Ciot este antreprenorul din spatele firmei menționate și a încă 3 firme – una de transporturi, care în prezent este în pierdere, și două firme despre care, ironic, nu sunt raportate niciun fel de date.

Acesta, un pensionar pe caz de boală din Râmnicu Sărat, a negat orice implicare și nu a recunoscut niciun detaliu prezentat de jurnalistul Alex Nedea de la Recorder.

Firma a fost vândută în luna iulie a anului trecut, pentru suma de 126 de milioane de lei, către două companii din Elveția, controlate de un bărbat din Suedia pe nume Reman Henk, însă publicația are bănuieli că și aceste entități sunt fictive.

Imediat după preluare firmei de către cele două societăți elvețiene, în 2024 în presa din România au apărut advertoriale potrivit cărora firma RICHRBT România ar pregăti investiții uriașe în parcuri fotovoltaice.

Din discuțiile cu unul dintre paznicii depozitului, Recorder a aflat că unul dintre cei din spatele schemei infracționale este un bărbat cu numele „Nicu”, care ar avea în jur de 70 de ani.

Publicația spune că este vorba o persoană cu numele Neculai Prună din județul Vrancea, care a avut o fermă de porci în urmă cu două decenii și care a fost cercetat în urmă cu 20 de ani, împreună cu fiul său, pentru evaziune fiscală. Ancheta procurorilor a indicat același procedeu de furt a companiilor și de schimbare a numelor.

Neculai Prună și fiul său, Marius Gabriel Prună, au fost trimiși în judecată în urmă cu nouă ani, iar dosarul încă e în instanță.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a spus pentru Recorder: „Ce ați scris acolo e în monitorizarea ANAF și ANAF se ocupă. Nu vă pot da mai multe detalii având în vedere secretul fiscal. Vă pot confirma că ANAF se ocupă de asta în prezent”, a spus șeful Fiscului.

