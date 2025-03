HUB-ul Român de Inteligenţă Artificială va dezvolta cel puţin 30 de proiecte-pilot bazate pe Inteligenţa Artificială

HUB-ul Român de Inteligenţă Artificială – HRIA va însemna un ecosistem în care vor fi dezvoltate cel puţin 30 de proiecte-pilot, care se pot regăsi în produse şi servicii inovatoare bazate pe Inteligenţă Artificială (IA), a declarat, joi, pentru Agerpres, directoarea de proiect, Adina Magda Florea, profesoară în cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti.

„Acest proiect a fost început acum patru ani, în sensul că am discutat în tot felul de situaţii de a face o iniţiativă la nivelul Inteligenţei Artificiale în România. În sfârşit, după foarte multe eforturi, am reuşit şi acest proiect face parte dintr-o serie de cinci proiecte prioritare la nivelul României, ce are un consorţiu extrem de larg, format din universităţi şi opt companii. Proiectul are mai multe obiective. În primul rând să dezvoltăm tehnologie de IA care să poată fi dusă în produse şi în piaţă. În al doilea rând, să facem produse şi servicii bazate pe IA. Este important de ştiut un lucru şi anume că aceste companii din consorţiu nu sunt singurele care vor beneficia de rezultatele cercetării noastre. Noi vom produce nişte tehnologii şi vom stabili acorduri suplimentare de cooperare, astfel încât să avem efectiv rezultatele puse în piaţă. Diferenţa este că aceste companii au şi cofinanţare din proiect, deci vin cu nişte bani ai lor, sume destul de importante. Ceea ce este foarte important este că acest proiect se focalizează pe tineri şi vrem să dezvoltăm noua generaţie de cercetători în Inteligenţa Artificială care vor produce schimbări în România, care vor fi capabili mai târziu să-şi facă startup-uri, companii, să lucreze în cercetare, în învăţământ”, a explicat Adina Magda Florea.