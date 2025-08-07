Medicai, furnizor de soluții de imagistică medicală și parte din portofoliul GapMinder Ventures, estimează că piața americană va deveni principala sursă de venituri până la finalul anului 2025, generând aproximativ 50% din cifra de afaceri, față de 10% în 2024. Compania fondată în 2017 de Mircea Popa (CEO), Alexandru Artimon (CTO) și Andrei Blaj (COO) a mutat operațiunile Medicai în SUA în 2023, iar de anul trecut a început o extindere accelerată pe această piață.

Medicai dezvoltă soluții de infrastructură prin care medicii, clinicile și spitalele pot accesa și partaja imagini medicale cu doctori, colaboratori, pacienți. Cea mai utilizată soluție este platforma cloud PACS, care se conectează direct la echipamentele de imagistică (CT, RMN, radiografii) și permite accesul rapid și securizat la imagini și date medicale din aplicațiile web și mobile. De asemenea, compania oferă soluții de teleradiologie, care contribuie la reducerea timpului necesar interpretării unui studiu imagistic, precum și o platformă destinată ședințelor multidisciplinare de diagnosticare (Tumor Boards), folosită în prezent de zeci de spitale.

Clienții Medicai sunt în general clinicile medicale care lucrează cu imagistică medicală (neurologie, oncologie, imagistică, ortopedie) și au adesea mai multe locații sau lucrează cu clienți ori furnizori multipli. De asemenea, soluțiile Medicai sunt folosite și de avocați care activează în domeniul accidentelor de muncă (personal injury), de clinici veterinare, companii care oferă servicii de imagistică industrială sau companii farmaceutice/cercetare medicală care realizează studii clinice în mai multe locații pentru specializări care necesită imagistică medicală (oncologie, neurologie etc).

Investiție de 200.000 de euro pentru extinderea în SUA

În prezent, Medicai are 70 de clienți în România, SUA, Marea Britanie și India. Dintre aceste piețe, compania înregistrează cea mai mare creștere pe piața americană – anul trecut Medicai avea doi clienți în SUA, în prezent are 25, iar pentru 2025 conducerea companiei estimează 50 de clienți în SUA, peste numărul din România. De asemenea, Medicai se află în discuții avansate cu potențiali clienți din Spania, Brazilia, Germania, Franța, Austria, Arabia Saudită și Costa Rica.

„Până la finalul anului, piața din SUA va deveni cea mai importantă din punctul de vedere al veniturilor recurente și al numărului de clienți. Această creștere este susținută de o strategie de marketing axată pe marketing digital: un mix de publicitate plătită, social media și SEO. Știm că putem crește foarte mult pentru că domeniul medical este unul care răspunde tot mai bine la inovații tehnologice și vom profita de acest val. Clienții din SUA iau decizii foarte repede, semnăm contracte în mai puțin de o lună din momentul primului contact”, a declarat Andrei Blaj, Cofondator și Chief Operating Officer, Medicai.

Extinderea pe piața americană a fost realizată cu o investiție de aproximativ 200.000 de euro și a fost susținută de o strategie concentrată pe generarea de lead-uri prin marketing digital, înaintea formării unei echipe locale.

„Rezultatele echipei sunt impresionante dacă ne gândim că veniturile din SUA au crescut de patru ori față de 2024 și sunt preconizat să crească de 10 ori până la finalul anului”, a declarat Alexander Ruff, partener GapMinder Ventures.

Andrei Blaj spune că decizia care i-a ajutat cel mai mult să se extindă atât de rapid în SUA a fost cea de a investi în marketing digital și, astfel, de a genera lead-uri înainte de a angaja o echipă locală pe piața americană.

„Multă lume ne spunea că trebuie să ne mutăm în SUA și să angajăm o echipă locală acolo. Nu este greșit, dar mai este un pas înainte – acela de a genera lead-uri și interes. Iar acest pas este o funcție de marketing, în special de marketing digital. Astfel, am analizat concurența, am observat că prezența lor online nu este foarte solidă și am acționat. Acum generăm sute de lead-uri pe lună și angajarea unei echipe locale are sens și are premisele unei echipe de vânzări de succes”, a explicat Andrei Blaj.

În prezent, echipa Medicai este formată din 11 angajați în România și un reprezentant în Florida, SUA, care susține operațiunile locale. Odată cu creșterea numărului de clienți și extinderea activității comerciale, compania are în plan consolidarea echipei din Statele Unite.

De la lansarea companiei în 2017, Medicai a atras finanțări în valoare totală de 700.000 de euro din partea mai multor fonduri de investiții, inclusiv GapMinder Ventures, fond cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020. În prezent, conducerea companiei este concentrată pe scalare internațională, iar ritmul actual de creștere creează premise favorabile pentru atragerea de noi investiții.