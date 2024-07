O aplicație ce creează rugăciuni personalizate, printre startup-urile românești de urmărit selectate de site-ul specializat în startupuri al Financial Times / Lista integrală

Cu excepția notabilă a decornului SaaS UiPath, startup-urile românești au zburat adesea sub radarul investitorilor internaționali – dar acest lucru se schimbă încet. Publicația britanică Sifted, site deținut de Financial Times specializat în startup-uri, a făcut o listă a startupurilor românești de urmărit.

La fel ca în cea mai mare parte a Europei, dezvoltarea ecosistemului românesc al startup-urilor a fost încetinită de recesiunea economică: în 2023, startup-urile din țară au strâns 107 milioane de dolari, după un record în 2022, când au strâns 263 milioane de dolari. Cu toate acestea, companiile de vârf încă atrag atenția investitorilor de top: fintechul FintechOS a ridicat o extensie a seriei B de 60 de milioane de dolari în luna martie a acestui an, iar anul trecut producătorul de chatbot DRUID a ridicat o serie B de 30 de milioane de dolari condusă de US VC TQ Ventures și B2B SaaS FlowX.ai a obținut o serie A de 35 de milioane de dolari în 2023 de la firma londoneză VC Dawn Capital.

Veridion

Fondată în 2019, Veridion este o soluție de date în creștere rapidă pentru business intelligence. Problema cu furnizorii actuali de date de afaceri este că datele tind să fie incomplete, învechite și inexacte. Acest lucru înseamnă că liderii de afaceri trebuie să lucreze cu mai mulți furnizori de date și să verifice seturile de date cu propriile lor cercetări. Veridion a agregat 79 milioane de profiluri de afaceri cu informații granulare (70+ atribute), care sunt îmbogățite și actualizate constant, eliminând necesitatea de a lucra cu mai mulți furnizori. Startup-ul cu sediul în București a strâns o rundă inițială de 6 milioane de dolari în 2023 de la LAUNCHub Ventures din România, GapMinder Venture Partners și Underline Ventures, Day One Capital din Ungaria și OTB Ventures din Polonia.

BibleChat

Cu sediul central în Galați, România, BibleChat este o aplicație bazată pe inteligență artificială care oferă spiritualitate ghidată și asistență biblică prin chat și jocuri. Utilizatorii pot, de exemplu, să pună întrebări legate de religie, să primească rugăciuni personalizate și să joace jocuri tematice, precum și să se implice în comunitate. Potrivit Pitchbook, compania a obținut o sumă nedeclarată de finanțare inițială în 2024 de la fondul sloven de investiții de venture capital Silicon Gardens și de la Underline Ventures din România.

Creatopy

Fondată în 2021, Creatopy este o platformă bazată pe inteligență artificială care ajută companiile și agențiile de creație să creeze, să personalizeze, să scaleze și să servească cu ușurință reclame eficiente. Compania are sediul central în SUA, dar are un birou de cercetare și dezvoltare în România, iar fondatorul său este tot român. În 2023, a strâns o serie A de 10 milioane de dolari de la 3VC și Point Nine.

Genezio

Genezio, cu sediul în București, produce instrumente care ajută dezvoltatorii să automatizeze crearea de aplicații. Platforma sa oferă întregul mediu tehnic pentru a începe, implementa, testa și scala o aplicație. Start-up-ul, care a fost fondat în 2023, a strâns o rundă pre-seed de 2 milioane de dolari în aprilie de la două VC-uri românești: Gapminder Ventures și Underline Ventures.

Tokinomo

Tokinomo, cu sediul în București, dezvoltă roboți pentru campanii de marketing experimental în magazine. Folosind un amestec de tehnologii, senzori, mișcare, lumină și sunet, dispozitivul oferă produselor de pe rafturi o „voce și o personalitate” care le permit să interacționeze cu cumpărătorii. Startup-ul a fost fondat în 2018. În 2022, a strâns o rundă inițială de 1,7 milioane de dolari de la investitori precum Early Game Ventures și Instore Power Provider.

