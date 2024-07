Premierul Marcel Ciolacu, despre criza de pe piața de energie: Păi măi, domn ministru, mintea ta n-a putut gândi că îți trebuie stocare?

Premierul Marcel Ciolacu l-a criticat marți pe ministrul Energiei că nu s-a gândit la stocare, atunci când România a planificat investiții în regenerabile. Piața de energie din România este extrem de tensionată în aceste zile, deoarece pe timpul zilei fotovoltaicele produc în exces și România exportă, în timp ce la orele de seară când dispare soarele producția internă nu acoperă consumul din cauza secetei (râurile și lacurile de acumulare nu mai alimentează hidrocentralele), așa că România este obligată să importe scump.

„Vă spun cinstit: nu e suficient să fii ministru sau prim-ministru. Când vezi că ai fonduri europene de miliarde de euro pentru zona de investiții în energie verde, îți strângi specialiștii și faci niște calcule: ce putere instalată va fi, cât va produce România într-un an, în cât timp ajung la maturitate aceste proiecte. Am ajuns pe energie verde să fim printre fruntașii producători din Europa, depășim cred reactoarele de la Cernavodă. Păi măi, domn ministru, când ai declanșat aceste programe prin PNRR, prin proiecte naționale, prin fondul de modernizare, mintea ta n-a putut gândi că îți trebuie zonă de stocare și că România are o interconectare mare de altfel la nivel european de aproape 30% și că vei produce când va fi vânt și soare mai mult decât consumi? Cu energia de la nuclear avem ce face, că e energie de bandă. Avem cel mai bun mix energetic din Europa. Dar când a fost nevoie să avem o viziune clară de dezvoltare, nu ne-a dus capul. Cel mai rău în administrație și cel mai mult mi-e frică de hărnicia prostului”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marți, la prânz, România produce 6.200 MW și consumă 7.600 MW, rezultând un deficit de 1.400 MW care se importă. Producția locală este asigurată, în această ordine, de Hidroelectrica, Nuclearelectrica, termocentralele pe gaz, termocentralele pe cărbune și de panourile fotovoltaice. Cărbunele, unde ministrul Burduja vrea să pornească noi capacități care fuseseră trecute în rezervă, are 1.124 MW.

Ministrul Energiei pune situația prețurilor uriașe din piață pe seama contextului meteorologic și regional. Practic, avem prețuri mari pentru că toată regiunea le are. „E important să avem interconexiuni cu țările vecine. S-a dus vestea că că importurile duc la creșterea prețurilor, este un neadevăr. De exemplu există lucrări ample de intervenție pe partea ungară de la Paks până la stația de pe graniță, Ele nu au putut fi amânate. Avem capacitate mai mică de import din ungaria. Pe acest flanc estic avem prețuri mai mari, în Ungaria sunt prețuri mai mari decât în România. Dar și în Bulgaria și în Polonia”, a precizat ministrul pentru Economedia.

Acesta a mai spus, pentru Economedia.ro, că nu există elemente de a crede că nivelurile uriașe de preț au fost atinse datorită speculațiilor din piață. „Am întrebat OPCOM (operatorul pieței de energie – n.r.) dacă sunt elemente speculative și au spus că nu sunt. Cei care ofertează la vârful de seară câștigă mai mulți bani pe care statul îi impozitează. Și traderii sunt impozitați”, a arătat Burduja.