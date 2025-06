Programul de guvernare al noii coaliții PSD-PNL-USR-UDMR prevede modificări pentru companiile care vând online produse și servicii pe marile platforme de tip Emag, Altex și Facebook Market, potrivit documentului consultat de Economedia și G4Media.

Firmele vor fi obligate să-și publice toate autorizațiile și datele de identificare, așa cum se întâmplă și în cazul magazinelor fizice.

De asemenea, va fi obligatorie înregistrarea rezidenței fiscale pentru fiecare magazin online care efectueaza acte de comert in Romania, potrivit draftului citat.

Vezi mai jos câteva dintre măsurile pentru scaderea evaziunii prin:

• Valorificarea datelor colectate de ANAF din eFactura, AMEF, declaratii si alte seturi prin platforme de analiza avansata si dezvoltarea de indicatori de corelare a datelor

• sistem de atentionare timpurie (early warning) bazat pe indicatori relevanti care sa sesizeze din timp eventuale probleme financiare ale contribuabilului

• introducerea obligatiei de publicare a tuturor informatiilor / autorizatiilor, date de identificare a societatii care vinde online sub anumite platforme (ex. Emag, Altex, Facebook Market etc) similar magazinelor cu desfacere fizica a produselor si de inregistrare a rezidentei fiscale pentru fiecare magazin online care efectueaza acte de comert in Romania.

• Trasabilitate financiara pentru tranzactiile efectuate prin platforme online cu corelatie intre sistemul bancar, firmele de curierat si sistemul vamal. Declararea tuturor conturilor folosite in activitatea comerciala pe baza extrasului de cont.

Nota redacției: Documentul consultat nu este definitiv și e posibil să apară modificări/