RAPORT Ghid salarial. Cât câștigă în medie un angajat în IT, vânzări sau contabilitate

Salariile din România au fost pe o tendință de creștere anul trecut, datorită unei piețe competitive a locurilor de muncă, a lipsei de competențe și a ratei scăzute a șomajului, arată un raport Hays, care a făcut un ghid al salariilor din mai multe industrii și sectoare, precum IT, resurse umane, vânzări sau contabilitate.

Cu toate acestea, este posibil ca această creștere să nu fie uniformă pentru toate tipurile de locuri de muncă și industrii.

În 2023, 1 din 2 angajatori intervievați a declarat că a avut salarii majorate cu 5-15% și că intenționează să urmeze o tendință similară în acest an. Acest lucru arată că aceștia își apreciază angajații și sunt dispuși să investească în creșterea și dezvoltarea lor.

Contabilitate și finanțe

Salarii lunare brute în RON pentru posturi cu normă întreagă, fără bonusuri și alte beneficii.

În ciuda peisajului economic sensibil, marcat de rate ridicate ale inflației, industria contabilă și financiară a rămas stabilă în 2023. Există un echilibru între profesioniștii disponibili și cererea angajatorilor – o tendință pozitivă despre care Hays estimează că va continua și în acest an.

Angajatorii s-au concentrat pe automatizarea și eficientizarea proceselor încă de acum doi ani, iar această tendință se preconizează că va rămâne o prioritate și în acest an. Acest lucru are un impact direct asupra standardelor angajatorilor, crescând așteptările față de noile angajări.

Organizațiile caută acum nu doar profesioniști calificați, ci și persoane cu abilitatea de a gândi dincolo și de a îmbunătăți productivitatea prin propunerea și implementarea de noi procese și modalități de lucru.

Orientarea către automatizare și îmbunătățirea proceselor a avut un impact și asupra proceselor de recrutare, care au devenit mai complexe. Angajatorii solicită evaluări mai riguroase, pe lângă metodele tradiționale de evaluare, inclusiv teste tehnice, cum ar fi cazuri de afaceri pe teme specifice, și eseuri pentru a determina logica strategică.

Salariile au rămas neschimbate față de anul 2022, unele companii specifice oferind ușoare creșteri pentru a acoperi rata inflației și pentru a recompensa performanța.

Întrucât fondul de talente din România în domeniul contabilității și finanțelor este bine aprovizionat, cea mai importantă provocare rămâne aceea de a corela valorile angajatorilor și cerințele acestora în materie de competențe transversale cu cele ale candidaților disponibili.

Cele mai multe posturi la cerere: Contabil, Contabil șef, Controlor financiar, Manager financiar

Servicii pentru întreprinderi

Salarii lunare brute în RON pentru posturi cu normă întreagă, fără bonusuri și alte beneficii.

Investitorii care doresc să înființeze centre de servicii partajate (SSC) continuă să considere România ca fiind una dintre preferințele lor de top în regiunea ECE. Cu toate acestea, deciziile durează mai mult decât în trecut, noile deschideri necesitând mai mult timp pentru analize aprofundate ale peisajului economic, ale potențialelor locații și ale disponibilității unui fond de talente calificate. Preferințele de localizare s-au mutat de la hotspotul București către alte orașe, precum Timișoara, Iași și Brașov, unde se poate găsi combinația potrivită de competențe tehnice și rentabilitate.

Ca o consecință directă a procesului decizional prelungit, Hays a observat că volumul recrutărilor specifice acestui segment nu a mai avut aceeași dinamică ca în anii anteriori. Numărul de posturi deschise a stagnat în 2023, fiind înființate mai puține SSC-uri. Cu toate acestea, angajatorii existenți au în continuare roluri vacante, iar atractivitatea muncii la distanță, extinsă acum la nivel național, rămâne un factor important pentru candidați.

Angajatorii din acest sector și-au schimbat, de asemenea, abordarea și perspectiva asupra proceselor de recrutare. În timp ce procesele lungi, cu mai multe etape plus teste lingvistice, erau frecvente atât în 2022, cât și în 2023, angajatorii sunt acum mai deschiși la implementarea unor procese de angajare rapide și concise, limitate la maximum două etape, inclusiv testul lingvistic. Această schimbare este determinată de recunoașterea faptului că procesele simplificate conduc la o rată mai mare de acceptare a ofertelor.

Pentru a spori gradul de retenție a angajaților actuali și a crește perspectivele de atragere a candidaților, companiile actualizează și implementează anual pachete de beneficii mai cuprinzătoare, o tendință pozitivă observată în 2023 și care se anticipează că va continua și în acest an. În ciuda acestor îmbunătățiri, având în vedere natura tranzacțională a majorității rolurilor din această industrie, companiile încă se confruntă cu provocări în atragerea de talente. Vă recomandăm să aveți o strategie de atragere clară și transparentă.

Cele mai multe poziții la cerere: Accounts Payable, Accounts Receivable, Contabilitate generală, Asistență tehnică/ Clienți cu limbi străine

Inginerie și producție

Salarii lunare brute în RON pentru posturi cu normă întreagă, fără bonusuri și alte beneficii.

În 2023, domeniul energiei regenerabile a adus multe oportunități pentru profesioniști și organizații, care vor continua și în 2024. Cele mai multe locuri de muncă din sectorul energetic sunt legate de sursele de energie convenționale, cum ar fi gazul, petrolul și cărbunele. Cu toate acestea, dezvoltarea prosumatorilor și investițiile anunțate în parcurile fotovoltaice și eoliene deschid noi oportunități pe piața în creștere a energiei regenerabile.

La sfârșitul anului trecut, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a aprobat Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) actualizată prin introducerea a trei noi ocupații legate de energia eoliană: tehnician de instalare a turbinelor eoliene, tehnician de întreținere a turbinelor eoliene și tehnician de inspecție și reparații a paletelor de turbine eoliene. Potrivit Eurostat, se așteaptă ca industria energiei regenerabile să creeze peste 20.000 de noi locuri de muncă până în 2030, atât în domeniul energiei fotovoltaice, cât și în cel al energiei eoliene.

Există o tendință continuă de cerere ridicată de specialiști în inginerie și alte domenii tehnice în România, pentru a susține planurile de creștere preconizate de companii în anii următori. Începând cu anul 2023, au fost deschise școli profesionale și universități pentru a pregăti noi specialiști gata să sprijine ramurile industriale, o tendință pozitivă în vederea atragerii de noi investitori străini. Se stabilesc parteneriate între marile companii din diverse domenii și universitățile românești pentru a integra tinerii pe piața muncii pentru a acoperi locurile de muncă vacante.

Sectorul construcțiilor civile se confruntă, de asemenea, cu o creștere semnificativă a locurilor de muncă, determinată de investițiile în infrastructură, de construcția de noi proiecte imobiliare și de renovarea celor existente, ceea ce creează o cerere ridicată de ingineri cu o experiență ridicată.

Companiile din domeniul Inginerie și producție și-au dezvoltat capacitatea de a supraviețui și prospera chiar și în mijlocul unor circumstanțe economice nefavorabile. Creșterile salariale pentru a atrage candidați valoroși, motivarea echipelor existente și inițiativele de învățare și dezvoltare orientate spre viitor reprezintă un punct central într-un mediu de afaceri din ce în ce mai complex. Ca răspuns la dinamica pieței, candidații depun eforturi pentru a se specializa și a se menține în domenii de nișă care îi vor îmbunătăți și califica pentru rolurile vizate.

Resurse umane

Salarii lunare brute în RON pentru posturi cu normă întreagă, fără bonusuri și alte beneficii.

Schimbarea priorităților companiilor are un impact semnificativ asupra echipelor și proiectelor de resurse umane. Având în vedere accentul pus pe diversitate, echitate și incluziune, echipele de resurse umane se ocupă de proiecte noi și mai complexe, care capătă o vizibilitate sporită în cadrul întreprinderii. Această tendință este în concordanță cu aspirațiile profesionale ale profesioniștilor, care sunt dornici să își dezvolte competențele tehnice și să își asume roluri mai provocatoare.

În același timp, angajații cu vechime în domeniul resurselor umane sunt interesați de roluri strategice sau de poziții de conducere cu acoperire regională sau globală, ceea ce le oferă oportunități de a dobândi noi competențe și responsabilități pentru diverse piețe.

Modelul de lucru evoluează, de asemenea, cu o tendință tot mai accentuată către munca hibridă, care a devenit o necesitate pentru angajații din acest segment. În acest an, atragerea și păstrarea talentelor, dezvoltarea competențelor angajaților și gestionarea culturii organizaționale rămân principalele provocări și priorități pentru angajatori. Pentru a-și atinge obiectivele și a depăși aceste provocări, profesioniștii din domeniul resurselor umane vor trebui să rămână agili și să implementeze soluții inovatoare pentru a răspunde cerințelor în continuă evoluție ale forței de muncă. Aceasta include rezolvarea flexibilității programelor, crearea de legături între echipe într-o lume hibridă, îmbunătățirea diversității și incluziunii și modalități de atragere a celor mai bune talente.

Unele companii, în special cele cu un model de afaceri mai antreprenorial, internalizează procesele de resurse umane, cum ar fi salarizarea. Piața de resurse umane reprezintă o provocare, multe companii extinzându-și echipele actuale de resurse umane sau creând noi roluri, cum ar fi HR Business Partner, HR Manager sau People & Culture Manager. În general, domeniul resurselor umane este în continuă evoluție, iar profesioniștii din domeniul resurselor umane trebuie să fie pregătiți să se adapteze la prioritățile și cerințele în schimbare.

Cele mai multe posturi la cerere: Specialiști în achiziția de talente, specialist în compensații și beneficii, specialist în salarizare, partener de afaceri în domeniul resurselor umane, manager de resurse umane/manager de personal și cultură.

Științele vieții

Salarii lunare brute în RON pentru posturi cu normă întreagă, fără bonusuri și alte beneficii.

Inovarea și medicina personalizată, cele mai noi direcții ale industriei științelor vieții, joacă un rol crucial în îngrijirea pacienților. Companiile investesc în cercetare și dezvoltare pentru a crea noi molecule, soluții digitale de sănătate sau aplicații mobile, pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate și pentru a crește eficiența.

Segmentul MedTech se concentrează pe implementarea tehnologiei de ultimă generație pentru a oferi servicii de sănătate personalizate pentru pacienți. Interconectivitatea este vitală pentru a accesa și interpreta mai eficient datele pacienților și pentru a îmbunătăți îngrijirea personalizată și centrarea pe pacient. Aceste tendințe evidențiază necesitatea unei forțe de muncă adaptabile, cu abilități tehnologice și o înțelegere solidă a reglementărilor și a mediului de afaceri global din domeniul științelor vieții.

Îmbătrânirea populației este un alt subiect important pentru industria științelor vieții, cu o prevalență tot mai mare a bolilor cronice și un interes tot mai mare pentru genetica personală, ceea ce duce la o creștere a cererii de servicii și produse de sănătate.

Companiile farmaceutice se concentrează, de asemenea, pe îmbunătățirea vieții pacienților prin noi descoperiri pentru boli rare sau boli cronice. De asemenea, acestea și-au extins portofoliile și au creat noi poziții în domeniile vânzări, comercial, marketing și digital. Tendințele de pe piața dispozitivelor medicale urmează aceeași tendință, multe companii extinzându-și echipele de teren cu roluri precum Key Accounts, Clinical Specialists, Application Specialists și Field Service Engineers.

Piața de recrutare în domeniul științelor vieții continuă să fie o provocare în ceea ce privește atragerea și păstrarea celor mai buni angajați. Cu toate acestea, în 2023, companiile au fost mai flexibile în adaptarea la nevoile angajaților în ceea ce privește programul de lucru, iar salariile au crescut cu 7 – 15%, cu un pachet total de beneficii îmbunătățit.

Cele mai solicitate posturi: Reprezentant medical, Brand Manager, Digital Manager, Specialist în afaceri de reglementare, Inginer de service pe teren, Specialist în aplicații, Specialist clinic, Key Account Manager

Vânzări și marketing

Salarii lunare brute în RON pentru posturi cu normă întreagă, fără bonusuri și alte beneficii.

Sectorul de vânzări și marketing din România trece printr-o revizuire strategică, impulsionată de tendințele specifice ale industriei și de urmărirea unei penetrări țintite a pieței. Ca răspuns la accentul din ce în ce mai mare pus pe canalele digitale și pe perspectivele bazate pe date, companiile creează poziții specializate care se concentrează pe optimizarea prezenței online și pe valorificarea analizelor pentru campanii mai eficiente.

Această schimbare este reflectată în peisajul remunerațiilor, unde salariile din domeniul vânzărilor și marketingului reflectă cererea de profesioniști calificați în marketing digital, SEO și analiză. Organizațiile pun accentul pe asigurarea de talente de top care pot naviga prin complexitatea pieței locale.

Angajatorii din România recunosc faptul că atragerea și păstrarea talentelor de top depășește doar stimulentele monetare. Companiile cu viziune de viitor încorporează tendințe precum strategiile de marketing localizate și inițiativele de dezvoltare profesională adaptate pentru a crea un mediu care să rezoneze cu aspirațiile profesioniștilor români. Accentul nu este pus doar pe satisfacția profesională; este vorba de promovarea unei atmosfere în care angajații simt o legătură autentică cu munca lor și văd o cale clară de dezvoltare personală și profesională. Această tendință reflectă accentul tot mai mare pus pe crearea unei culturi de lucru pozitive, care acordă prioritate bunăstării și implicării angajaților.

Cele mai multe posturi la cerere: Vânzări – Area Sales Manager, National Sales Manager, Commercial Director, Key Account Manager, Business Development Manager / Marketing – Digital Marketing Specialist, Search Engine Optimisation Expert, E-commerce Specialist, Marketing Manager, Communication Manager

Angajări permanente în sectorul IT

Salarii lunare brute în RON pentru posturi cu normă întreagă, fără bonusuri și alte beneficii.

După cursa în roller coaster din 2023, anul acesta ar putea fi un punct de cotitură în ceea ce privește ocuparea permanentă a forței de muncă în sectorul tehnologic. Anul trecut a început în forță, cu cereri mari de angajare în România, similare cu cele din 2022. Cu toate acestea, pe măsură ce anul a avansat, a existat un număr tot mai mare de disponibilizări și de poziții puse în așteptare din cauza diverșilor factori, cum ar fi constrângerile bugetare, incertitudinea organizațională și contextul geopolitic. Ca urmare, piața a început să stagneze.

Chiar și așa, inginerii și dezvoltatorii de software vor continua să fie solicitați și în 2024, Java fiind cel mai dorit și greu de angajat limbaj de programare din peisajul tehnologic.

Cererea de ingineri DevOps va câștiga, de asemenea, tracțiune, în timp ce va exista o nevoie crescută de analiști de afaceri, specialiști în securitate cibernetică și ingineri de învățare automată în comparație cu anii precedenți.

În plus, subdomeniile din IT care au înflorit în 2023, securitatea și AI, vor continua să se dezvolte în 2024. Organizațiile din România cu interese în domeniul energiei regenerabile și al sustenabilității vor continua, de asemenea, să solicite experți IT, în conformitate cu tendințele globale.

Noile politici și reglementări fiscale implementate la sfârșitul anului 2023 au avut un impact răsunător pe acest segment de piață, mulți angajați solicitând companiilor lor să acopere scăderea netă a salariilor. Cu toate acestea, în multe cazuri, acest nou decalaj nu a fost acoperit de companii. Angajatorii ar trebui să fie pregătiți să vină cu strategii pentru a atenua potențialul risc de creștere a fluctuației de personal în anul următor.

Cele mai multe posturi la cerere: Inginer software (în special Java), inginer DevOps, inginer Machine Learning, analist de afaceri, specialist în securitate cibernetică

Contractare în IT

Tarife în RON/ora lucrată

Piața de contractare în domeniul IT ia avânt, în ultimul an fiind observată o creștere semnificativă a numărului de contractori în România. Această tendință se manifestă în special în rândul specialiștilor IT seniori și ne așteptăm ca ea să continue și în acest an. Această schimbare este influențată de avantajele pe care contractanții le găsesc în acest model, cum ar fi autonomia în selectarea proiectelor, modelele de lucru hibride sau la distanță și flexibilitatea crescută, toate acestea contribuind la o cultură pozitivă a muncii. În același timp, organizațiile recunosc beneficiile acestui tip de colaborare, în special pentru că oferă flexibilitate într-un peisaj IT dinamic, în care deficitul de competențe continuă să reprezinte o provocare semnificativă.

Au existat mici ajustări ale ratelor de salarizare, aliniate și adaptate la peisajul economic și la inflație, dar nu au existat schimbări majore. Antreprenorii din domeniul tehnologiei își negociază adesea tarifele pe baza standardelor pieței și a valorii pe care o aduc unui proiect. Aceste acorduri de colaborare nu numai că sunt în avantajul contractorilor, dar oferă și clienților o flexibilitate sporită în ceea ce privește implicarea în proiecte, sporind succesul general al proiectelor IT pe piața românească.

În ciuda pieței înfloritoare a contractelor, antreprenorii continuă să se confrunte cu unele provocări administrative și fiscale în 2024. Una dintre acestea este găsirea echilibrului potrivit între autonomie și nevoia unui flux consistent pentru a menține un portofoliu de proiecte sustenabil. În plus, gestionarea propriilor taxe și adaptarea rapidă la schimbările fiscale reprezintă o provocare. Pentru organizații, angajarea de contractori calificați aduce flexibilitate, dar necesită, de asemenea, o gestionare adaptată pentru a asigura o colaborare fără probleme. Depășirea cu succes a acestor provocări necesită o mentalitate rezistentă și adaptabilă din partea contractorilor de tehnologie din România.