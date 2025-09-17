Inflația anuală în Uniunea Europeană a fost de 2,4% în august 2025, stabilă față de iulie, arată datele Eurostat, biroul statistic al UE. România este, din nou, țara cu cea mai mare inflație din UE, cu mult peste medie: 8,5%.

Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Cipru (0,0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%). Cele mai ridicate rate anuale au fost înregistrate în România (8,5%), Estonia (6,2%) și Croația (4,6%). Față de luna iulie 2025, inflația anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru și a crescut în paisprezece.

În august 2025, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (+1,44 puncte procentuale, pp), urmate de produse alimentare, alcool și tutun (+0,62 pp), produse industriale neenergetice (+0,18 pp) și energie (-0,19 pp).

Inflația în România

Rata anuală a inflaţiei în august 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 9,85%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare, cu 10,48%, arată datele Institutului Național de Statistică. Creșterea este semnificativă față de iulie, când rata inflației a fost de 7,8%. Vedeta scumpirilor din august continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 65,73%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 9,85%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 8,92%.

Este vorba aici despre indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE – a fost în luna august 2025 de 102,09% comparativ cu luna iulie 2025. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,5%.

