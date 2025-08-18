Bogdan Mîndrescu, un influent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, este favorit să preia conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), care operează Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa, conform informațiilor Economedia. Mîndrescu a mai condus această instituție și și-a dat demisia după nereguli descoperite de Corpul de Control.

În prezent, are loc procedura de selecție a conducerii CNAB pentru următorii patru ani, printr-o procedură de selecție în baza ordonanței privind guvernanța corporativă, care are ca scop selecția de șefi profesioniști.

Conform informațiilor Economedia, luni, 18 august, au avut loc interviurile cu candidații finaliști la șefia instituției.

Intenția de a-l numi pe Bogdan Mîndrescu nu a fost încă oficializată la nivel de Consiliu de Administrație, potrivit surselor.

Procedura este însă secretizată, conform informațiilor Economedia. Numele candidaților sunt secretizate chiar și pentru membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, spun sursele Economedia.

„Totul indică o aranjare a concursului pentru cineva foarte important, pentru membrii numiți politic, mai ales pentru Eduard Bachide și Georgeta Bumbac”, mai afirmă sursele.

Bogdan Mîndrescu este în prezent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, după ce anterior a fost consilier al ministrului Fondurilor Europene (mandatul lui Marcel Boloș). El a mai fost director general al CNAB în perioada 2017-2018, iar anterior a fost președinte și vicepreședinte al consiliului de administrație, director de cabinet și director de cabinet secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Mîndrescu a mai fost membru al consiliului de administrație al Registrului Auto Român, dar și consultant la cabinetul președintelui al directorului general al SRTv.

În 2018, Mîndrescu, care avea atunci 28 de ani, şi-a dat demisia de la conducerea CNAB, după ce Corpul de control al premierului a descoperit o serie de nereguli, printre care lipsa investiţiilor, falsuri în înscrisuri şi remunerări ilegale.

Adevărul scria atunci că Mîndrescu a fost susținut de către PSD Buzău și Marcel Ciolacu.

O lună mai târziu, Bogdan Mîndrescu a fost numit de Guvernul Dăncilă în Compania Naţională pentru Administrarea Porturilor Maritime, cu sprijinul baronului de Constanţa Felix Stroe, sub care fusese numit la Aeroporturi în perioada când au fost descoperite neregulile grave.

Mîndrescu a mai fost consultant în România pentru compania Inspur Shandong Group din China, controlată de Partidul Comunist Chinez. În timp ce acorda consultanță companiei din China, Bogdan Mîndrescu era șeful de cabinet a lui Răzvan Cuc, în mandatul acestuia de la Transporturi, scrie Newsweek.ro.

Mîndrescu a absolvit Facultatea de Administrație și Afaceri de la Universitatea București (2009), apoi studii de Management în Dezvoltare Rurală și Agroturism la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (2011), un master de integrare și afaceri europene la Universitatea Dimitrie Cantemir (2011), Facultatea de Drept de la Universitatea Dimitrie Cantemir (2016), un master în management aeronautic (2016 – 2021) și Teologie Ortodoxă Pastorală, la Facultatea de Teologie de la Universitatea Ovidius din Constanța (2023 – prezent).

Georgeta Bumbac este fina baronului PSD Felix Stroe, anterior ea mai fiind administrator la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Georgeta Bumbac, funcţionar public de peste 20 de ani, şi trecută pe la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” a fost promovată de Viorica Dăncilă.

Eduard Bachide este secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

Cea mai mare lucrare de infrastructură aeroportuară din România

Viitorul director general al CNAB va coordona cea mai mare lucrare de infrastructură aeroportuară din România, noul terminal al Aeroportului “Henri Coandă”, pentru care doar serviciile de proiectare costă 40 de milioane de euro.

Compania Națională Aeroporturi București a lansat în aprilie licitația de proiectare a noului Terminal.

Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea unui nou Terminal de pasageri cu toate facilitățile necesare, cu o suprafață de aproximativ 176.000 mp, care să acomodeze un trafic prognozat pentru anul 2040 de 30 milioane pasageri/an (traficul de pasageri la orele de vârf în noul terminal va putea ajunge la 6.500 de pasageri/oră).