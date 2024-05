Surse: Guvernul ar putea scuti de taxe 300 de lei din salariul minim

Guvernul ar putea crește de la 200 la 300 lei suma scutită de taxe din salariul minim, conform unor surse guvernamentale consultate de Economedia.

Majorarea salariului minim de la 3.300 la 3.700 lei se va adopta probabil săptămâna viitoare, iar în agricultură și construcții salariile minime vor rămâne la nivelurile actuale, de 3.436 lei, respectiv 4.582 lei, conform surselor.

​Amintim că premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că susține netaxarea a 300 lei din salariul minim, dar trebuie să discute cu ministrul PNL al Finanțelor, Marcel Boloș, pentru a vedea impactul bugetar.

„Este o discuție, o solicitare a IMM-urilor, am spus din întâlnirea cu IMM-urile și cu patronatele că iau in considerare această solicitare ținând cont că ea va fi până pe data de 31 decembrie (n.a 2024)”, a declarat miercuri Ciolacu.

Întrebat dacă Guvernul va adopta proiectul de HG, care prevede creșterea de la 3.300 de lei la 3.700 de lei a salariului minim brut de la 1 iulie 2024, fără măsura de a netaxa suma de 300 de lei, Ciolacu a spus că trebuie să vorbească cu ministrul PNL al Finanțelor, Marcel Boloș.

„Lăsați-mă să ajung la Guvern să vorbesc cu ministrul (n.a Finanțelor). Dar îmi aduc aminte când am luat prima dată decizia, că acea propunere a venit de la PSD de la mine si de la echipa de lucru de la partid, cu 200 de lei, m-ați criticat foarte tare – că nu acoperă, că e un dezastru că strică sistemul că unii sunt dezavantajați. Acum dorim s-o mărim. Am înțeles mesajul”, a spus liderul PSD.

Marcel Ciolacu a admis faptul că prin majorarea salariului minim brut cu 400 de lei de la 1 iulie 2024, angajații vor câștiga net undeva la 240 de lei, în condițiile în care potrivit legislației actuale primii 200 de lei din salariul minim brut nu sunt impozabili.

O creștere a pragului netaxabil la 300 de lei ar însemna un efort bugetar mai mare, dar Ciolacu susține acum că ar susține măsura.

„Cu adevărat în momentul ăsta se câștigă vreo 240 de lei, dacă ar fi până la 300 de lei..dar trebuie să văd efortul bugetar pe care și-l poate permite, eu sunt unul dintre susținătorii acestui lucru și asta am discutat și cu domnul Jianu și cu domnul Șucu la întâlnire”, a mai spus miercuri premierul Marcel Ciolacu.