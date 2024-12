Vânzările de flori și plante în supermarketurile din România sunt în creștere

Românii au tendința de a cumpăra flori de sărbători și au destul de multe ocazii pentru a face acest lucru, cum ar fi zilele numelor sau Ziua Îndrăgostiților în România (24 februarie) care se numește Dragobetele. De asemenea, în luna martie există un motiv pentru a cumpăra flori, deoarece țara sărbătorește prima zi de Primăvară (1 martie) și Ziua Internațională a Femeii (8 martie). În aceste două sărbători, bărbații oferă flori femeilor pe care le cunosc. Și există și mai multe sărbători, cum ar fi Paștele (5 martie), care tinde să meargă în paralel cu vânzarea de plante de exterior. De-a lungul anilor, aceste sărbători au devenit zile aglomerate pentru raioanele de flori ale supermarketurilor din România. Ca și în alte câteva țări, acestea vând din ce în ce mai multe plante și flori, scrie Flower Daily.

O poartă către piața românească

„Anul acesta a fost foarte nebun și aglomerat, mai aglomerat decât alți ani. Am avut o creștere de 20% a vânzărilor și a fost o adevărată provocare să facem față cererii supermarketurilor. În ciuda inflației, oamenii sunt dispuși să cumpere flori”, spune Iulian Cazacu, managerul International Bloemen.

Deși această companie livrează flori în supermarketurile din România aproape zilnic, acest lucru nu a fost întotdeauna așa. Atunci când lucra în Olanda, Cazacu a devenit interesat de sectorul florilor și, ulterior, a înființat International Bloemen în 2012.

El detaliază: „A fost un început dificil, dar pe măsură ce am furnizat primele flori și plante supermarketurilor, cererea a crescut brusc. La acea vreme, nu existau atât de multe flori și plante în supermarketuri. În jurul anului 2007, am văzut primele flori în supermarketuri în timpul unei vacanțe, dar nu zilnic. Acum, suntem printre puținele companii care aprovizionează zilnic supermarketurile din România. Pe lângă furnizarea de flori și plante, livrăm și buchete, terarii din ceramică și aranjamente.”

Compania importă de la cultivatori și furnizori din toată Europa, dar și de la producători din România. Au chiar și cultivatori care cultivă doar pentru ei. „În prezent, avem cultivatori cu peste 20.000 mp de sere care produc doar pentru noi, pe tot parcursul anului.”

Potrivit lui Cazacu, 40-50% din florile lor provin din Olanda (mai ales plante de interior și flori tăiate), iar restul din alte țări europene, inclusiv Italia, Grecia și Ungaria. „Obișnuiam să ne cumpărăm toate florile la licitație, dar acum lucrăm și direct cu furnizorii (25%) și cultivatorii (25%). Plantele și florile merg adesea direct de la cultivator la supermarket, cu excepția cazului în care trebuie să le reambalăm sau să facem aranjamente cu ele.”

Cazacu mai menționează că este mereu în căutare de alți cultivatori care intenționează să exploreze piața românească. „Noi suntem un fel de intermediari. Este foarte greu pentru un producător cu o singură plantă să obțină contracte cu un supermarket aici în România. Așadar, noi suntem o poartă de intrare pentru cultivatorii care vor să intre pe piața românească. Noi punem în legătură cultivatorii și supermarketurile și aranjăm contractele și transportul.”

Deoarece se așteaptă ca piața ornamentală din România să continue să crească, International Bloemen nu numai a decis să își extindă zona de depozitare. „Cererea este în creștere, așa că vom avea nevoie de mai mult spațiu în viitor. Din acest motiv, am decis să ne extindem spațiul de depozitare de la 2.000 mp la 2.600 mp”.

Piața românească a florilor – tendințe și așteptări

Cazacu explică faptul că România este o țară iubitoare de flori, dar majoritatea florilor sunt vândute pentru o anumită sărbătoare. Din acest motiv, piața de flori are niște obiceiuri specifice. „Florile și plantele, cum ar fi zambilele, sunt vândute complet crescute pentru că sunt vândute drept cadou. În plus, vindem doar buchete în număr inegal, deoarece buchetele în număr par sunt folosite doar pentru înmormântări.” Mai mult, el adaugă că phalaenopsis este o plantă importantă în România, dar din cauza marjelor mici pe această plantă, International Bloemen nu o mai vinde atât de mult.

Cazacu se așteaptă ca industria florilor din România să se extindă în viitor: „Supermarketurile au spus deja că ar dori să crească cantitatea de flori și plante pentru Crăciun, deoarece anul trecut a fost foarte mare. „În 2016, am început cu doar o jumătate de camion de poinsettias, iar anul trecut, am livrat peste 50 de camioane de poinsettias. Toate aceste poinsettias sunt cultivate pentru noi de un cultivator din Ungaria pe 40 ha. Să ducem toate plantele la supermarket într-un interval de timp atât de scurt a fost o provocare logistică, dar datorită învelișului personalizat pentru fiecare supermarket, am reușit să le livrăm la timp.”