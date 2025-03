VIDEO | Economedia lansează seria „Provocări de antreprenor” / Flori Sauvage a introdus sustenabilitatea în arta florală. Alexa Petre, cofondatoare: „Antreprenoriatul nu se învață teoretic, ci piața îți va da o notă bună sau nu”

Un singur lucru este sigur când te vei apuca de antreprenoriat: că te vei lovi de provocări numeroase și surprinzătoare. Prin seria „Provocări de antreprenor”, Economedia își propune să descopere care sunt principalele provocări cu care se confruntă antreprenorii români și cum reușesc să le transforme într-o oportunitate de creștere, dezvoltare și inovare.

Seria Economedia „Provocări de antreprenor” debutează cu povestea primului atelier de creaţie florală sustenabil din România: Flori Sauvage. Alexa Petre și Georgiana Periețeanu, cele două fondatoare, s-au cunoscut în 2018 şi au pus bazele unei afaceri bazate pe creativitate, frumuseţe naturală şi practici sustenabile.

În acest interviu, discutăm cu cele două fondatoare despre „acea frumusețe nearanjată pe care probabil o căutăm cu toții și ne place”, despre ce înseamnă să devii antreprenor, să menţii valorile unui business sustenabil construit din pasiune, dar şi despre provocările de a reveni în ţară şi de a schimba radical domeniul de activitate.

Fondatoarele ne mai spun ce ar fi dorit să știe când s-au apucat de antreprenoriat, cât de importantă este igiena financiară și de ce contează colaborarea între antreprenori.

Economedia: Cum v-a venit ideea numelui, de la ce vine Sauvage?

Georgiana: Eu una aveam în minte ideea de Sauvage şi atât, voiam să fie „sauvage”, să inspire ideea de frumos natural, acea frumusețe nearanjată pe care probabil o căutăm cu toții și ne place. Frumusețea naturală care vine fără a se vedea că omul a stat și a fixat anumite lucruri… Te uiţi și ți se pare frumos și nu știi cum să explici. Pare că aşa este… dar acolo este o artă în spate. Cumva asta am vrut să exprime numele Sauvage, o frumuseţe naturală.

Economedia: Cum reușiți să îmbinați punctul vostru de vedere și pasiunea voastră pentru natural cu cerințele și dorințele clientului?

Alexa: Cred că se potrivește vorba aceea că „pentru fiecare client există furnizorul potrivit”. La început, fiind cumva în zona de a ne promova și a ne face cunoscute, într-adevăr, veneau către noi diverși clienți cu dorințe care poate nu erau neapărat fix în viziunea noastră estetică. Însă încercam să ne ducem într-o zonă de parteneriat în care discutam cu ei, împreună, cum să creăm un vizual care să fie și pe gustul lor și cumva în estetica noastră, unde noi putem face frumos, așa cum îl înțelegem noi.

Acum pot să zic că în principiu vin către noi oameni care rezonează cu noi și care se simt suficient de încrezători încât să zică „fetelor, faceţi voi “your magic”, cam acesta este brieful, în rest do your thing!” şi mie asta mi se pare minunat!

Economedia: Momentan voi vă concentrați mai mult pe zona de evenimente, din ce am văzut, în principal nunți şi botezuri. Luați în considerare să vă duceți și către alte nișe, de exemplu evenimente de business sau aranjamente florale la comandă, sau nu tocmai?

Georgiana: Da, atât evenimente private, nunți, evenimente intime, botezuri, dar și evenimente corporate. Chiar avem niște relații care s-au legat și chiar ne inspiră și din punct de vedere. E mult de creionat acolo. Pe partea de decor de scenă, decor pentru conferințe business, acoperim aceste două direcții de evenimente. Mai sunt ateliere pe care le ținem, deci şi aceea este o direcție în sine. Avem chiar acum, de 8 Martie ceva organizat.

Economedia: Ce plănuiți pentru martie anul acesta?

Georgiana: Chiar de 8 martie organizăm un atelier de relaxare, în principiu. Adică fetele, femeile, vin și ne sărbătorim împreună. Celebrăm ziua asta frumoasă și o să creăm aranjamente florale în vase de ceramică, dar fără burete floral. Aș vrea ca toată lumea să știe că acel material verde care se găsește în mai toate aranjamentele florale pe care le cumpărăm de la florării este un material provenit din petrol, adică o formă de plastic. Pe lângă asta, este nereciclabil și de unică folosință. E un mare pericol pentru mediul înconjurător. Și studiile demonstrează că el ajunge și a ajuns în apă, în mediu acvatic, afectează viața. Cumva, totul se întoarce la noi.

Alexa: Mai avem un proiect de care suntem foarte încântate, apropo de designul floral care ne pasionează și pe care ne entuziasmăm să-l facem: decorurile de scenă, decoruri mari, instalații florale, unde chiar e artă și poți să faci niște lucruri absolut spectaculoase. Facem decorurile atât pentru Festivalul Mare din toamnă, cât și pentru concerte punctuale, cum au fost cel de Anul Nou sau cel de Mărțișor. Și am mai făcut decorul de scenă pentru diverse evenimente. E o zonă în care noi ne dorim să creștem, de data aceasta mai degrabă motivate de pasiunea pentru flori. Și sustenabilitatea e la pachet. Dar acolo entuziasmul vine din zona de estetică, de vizual, de creație, de concept adus la realitate, prin materiale, culori. E o zonă foarte dragă nouă și pe care ne dorim să o cultivăm.

Alexa: Noi nu lucrăm atât de mult cu persoane fizice pe comenzi punctuale, cum ar fi să iei un buchet de la noi sau să iei un aranjament. Noi funcționăm ca atelier, adică exclusiv pe comandă, nu ținem stocuri de flori. Este și o decizie în felul în care noi ne gestionăm activitatea, dar până la urmă este și o formă de sustenabilitate, faptul că nu avem risipă în rulaj, pentru că nu ținem flori doar pentru a le avea disponibile.

Economedia: De unde mai exact vă procuraţi florile? Care sunt furnizorii voştri preferaţi?

Alexa: Sursa florilor pentru noi este unul din pilonii principali ai sustenabilității. Noi ne dorim să ne procurăm cât mai mult din flori de la producători locali. Sunt niște flori care nu au călătorit zeci de mii de kilometri și au o amprentă de carbon uriașă, ci poate au călătorit de la marginea Bucureștiului sau din județul Ilfov, ceea ce este un diferențiator major în zona de sustenabilitate.

Economedia: Cum ați evalua costurile? Este este mai scump să procurați flori de la producătorii locali? Este, în general, adevărat că ne costă mult mai mult sustenabilitata sau vorbim mai degrabă de un mit?

Georgiana: Nu este mai scump să ne cumpărăm florile de la producători locali. Cumva, costul transportului e un mare segment din costul total al unei flori și, prin faptul că oamenii care le cresc sunt aproape de noi, preţurile sunt ok.

Alexa: Piața asta a industriei florale locale a evoluat foarte mult în ultimii ani. Vedem noi de când suntem pe piaţă, de aproape şapte ani. Dacă acum şase-şapte ani aveam doi-trei furnizori posibili, acum avem cinci, şase, şapte care sunt super profi și au flori impecabile, la același standard ca cele care vin din import.

Economedia: Ați spune că există receptivitate în zona aceasta a sustenabilităţii?

Alexa: Avem clienți care vin către noi tocmai pentru că își doresc să realizeze proiecte sustenabile. Uite, un exemplu a fost de un 8 Martie, când o companie a venit către noi cu intenția de a oferi cadouri partenerilor lor de 8 Martie și și-au dorit să fie un cadou sustenabil, full cycle. Și practic am realizat aranjamente florale cu flori exclusiv românești, realizate cu tehnici sustenabile, în vase de ceramică de la un producător local, care erau ambalate sustenabil în hârtie și care au fost apoi transmise către toți partenerii care au primit acest cadou prin curier cu bicicleta.

Economedia: Cu ce probleme sau provocări v-ați confruntat, la care să spunem nu v-ați fi așteptat, în momentul în care ați început acest business?

Alexa: Călătoria asta antreprenorială a venit cu foarte multe lecţii de-a lungul timpului. Îmi place să zic că eu nu cred că se naște nimeni antreprenor, cred că devine, și flerul ăsta, ca să zic așa, despre care se spune că unii îl au și unii nu-l au eu cred că este ceva ce se dobândește prin trial and error până la urmă. Pentru mine Flori Sauvage a fost prima experiență antreprenorială. Eu am început studiile în UK, am făcut acolo facultatea în domeniul finanțelor, pe care aș putea să zic că mi-e greu să-l văd creativ, și apoi am lucrat niște ani în corporație, într-o zonă poate ceva mai creativă, de consultanță în management, dar în continuare destul de structurată și rigidă ca abordare. Pentru mine creativitatea a fost fix ceva ce mi-a lipsit în toți acei ani și pentru care eram, cum să zic, înfometată, însetată, aveam o chemare către zona asta. Antreprenoriatul a venit natural dintr-o zonă de creație, nu neapărat dintr-o zonă de business.

Economedia: Ce anume te-a determinat să vii înapoi în România? Cum de nu ai continuat în zona de creaţie florală în Marea Britanie?

Alexa: Eu n-am plecat din România pentru că am considerat că mi-ar fi mai bine în altă parte. Aș vrea să menționez lucrul ăsta pentru că mi se pare foarte important că nu am plecat de la mai rău la mai bine. Clar, zona de studii universitare a fost o oportunitate excelentă să văd ce înseamnă învățământ și în altă țară și să cunosc oameni din toată lumea. La un moment dat am simțit că mi-am trăit experiența din străinătate suficient, mi-am luat de acolo informațiile, mi-am răspuns întrebărilor și am simţit că e momentul să mă întorc, să construiesc ceva înapoi. Și chiar cred şi în continuare e valabil că există foarte mult potențial în România. Şi nevoie de a construi, dar și potențial. Cumva, ambele se împletesc într-o piață care e destul de vibrantă, mai ales dacă ar fi să o compar cu cea din UK, de exemplu, care e mult mai așezată, ca să zic așa, mai predictibilă, mai stabilă, dar și mai saturată, pe când în cea din România mi se pare că e loc formidabil de creștere și de creație.

Așa cum știm, nu există regim progresiv de taxare sau zona aceea de subvenții pentru antreprenori, astfel încât să plătească taxe mai mici în funcție de nivelul lor de evoluție. Cumva, când ești pe firmă, ai taxele per usual, indiferent cine, ce, cum faci. Dar nu aș vrea să mă poziționez într-o zonă de “aștept să-mi ofere statul ce am eu nevoie ca eu să cresc”, pentru că mi se pare că e o mentalitate statică, de lipsă de proactivitate. Hai să-mi ofere cineva set-up-ul și când voi avea set-up-ul, eu voi reuși. Nu sunt de acord cu chestia asta. Cred că oricum lucrurile și din punctul de vedere al interacțiunii cu statul s-au îmbunătățit, instituțiile statului s-au mai digitalizat. Cel puțin de când suntem noi pe piață, interacțiunea e din ce în ce mai ușoară. Și pe partea cealaltă, sunt mereu oameni cu care poți să discuți și să înțelegi ce ai de făcut.

Sunt din ce în ce mai multe resurse pentru antreprenori, atât prin toate aceste huburi de încurajare a start-up-urilor, de resurse de învățare, cursuri gratuite sau nu neapărat gratuite și din ce în ce mai multe comunități de antreprenori care se susțin reciproc. Cred că poate și asta este o schimbare pe care am văzut-o în ultimii ani, al unei schimbări de mentalități, de la poate o gândire de competitivitate și „eu să reușesc, ca să le iau fața celorlalți”, la „OK, hai să colaborăm și să învățăm unii de la alții”.

Eu cred că toată experiența mea din UK mi-a oferit o disciplină a muncii și un nivel de de responsabilizare și profesionalism pe care poate le-aș fi acumulat și din România, dar sunt sigură că le am. De acolo mi le-am luat și cred că mă însoțesc în tot ceea ce fac și mă duc în zona de a căuta rezultate, de a-mi dori obiective pe care să le urmăresc conștient. Îmi amintesc și acum că am avut niște cursuri de antreprenoriat la facultate în UK despre care pot să spun cu mâna pe inimă că nu au nicio legătură cu realitatea, cel puțin cu realitatea noastră. Dar nu pentru că acele cursuri nu au fost OK. Ci pentru că eu cred că antreprenoriatul nu se învață teoretic, nu se învață din niște cursuri unde ai de făcut niște teme, să faci un business canvas plan și să mai faci un buget, din teorie pe care să primești o notă care să evalueze dacă ai făcut o treabă bună sau nu. Nu, faci lucruri acelea în realitate și piața îți va da nota aia bună sau nu. Chiar dacă poate acel business canvas nu arată exact în planul și structura perfectă, dar el funcționează și dă rezultate. Şi eu, de fapt, asta cred că antreprenoriatul este ceva ce se învață prin practică și nu într-o formă teoretică, academică. Cel puțin asta este experiența mea. Dacă sunt alții care au învățat antreprenoriat la școală și funcționează, vreau și eu să învăț.

Crescând și noi, odată cu activitățile noastre, devenim mai proactive și căutăm noi, știm să căutăm mai bine resursele de care avem nevoie.

Economedia: Ce v-ar fi plăcut să știți dinainte de a intra în zona de antreprenoriat, ce lecție ați fi vrut să învățați?

Georgiana: Eu simt că ar fi fost fain de știut că oamenii apreciază și cumpără de la oameni și să înțeleg cu adevărat conceptul acesta. De multe ori mie mi-ar plăcea să stau să creez în colțișorul meu și lucrurile să se întâmple de la sine, să vină și comenzile, eu doar să le verific și iar să creez și să îmi văd de creația mea. Dar lucrurile nu se întâmplă așa. Și mi-am dat seama că e foarte important să mă arăt pe mine oamenilor şi să îi fac să se conecteze la mine şi la ceea ce fac eu în momentul acela al creaţiei. Când creăm un aranjament, când facem un buchet, oamenii sunt mult mai atrași de conexiunea asta care se formează.

Alexa: Ceva ce mi-ar fi plăcut să fi știu de la bun început și probabil că l-aș fi putut lua de la alți antreprenori este zona asta de igienă financiară a business-ului, de a înțelege cum să-ți organizezi un buget și cum să-ți structurezi cheltuielile, astfel încât, de exemplu, când vine plata, momentul plății taxelor, tu să-ți fi făcut rezerva de bani alocați taxelor, sau cum să îţi bugetezi rulajul de cash-flow. Tot ce înseamnă lucru de efectiv, de structură a bucătăriei financiare pe care noi, din nou, le-am învățat cu trial and error şi cu input de la contabila noastră și de multe ori cu niște lecții mai puțin plăcute, în care ne-am dat seama că Hey-ho, nu ne-am pus bani deoparte pentru nu știu ce plată. Hai să vedem cum o scoatem la capăt. Când vin lucrurile acestea, ele vin cu un mare nivel de stres.

Apropo de sistem antreprenorial, cred că aici iarăși este un o zonă de evoluție, pentru că sunt din ce în ce mai multe programe de inteligență financiară disponibile antreprenorilor. Și acolo înveți teoretic, înveți niște reguli, niște structuri pe care le poți pune în funcțione chiar și în viața ta personală, nu neapărat într-un business și care te ajută să dormi bine noaptea și să știi că totul este în sertărașul lui, aşa cum ar trebui să fie.

Economedia: Ce urmăriți în 2025 şi care sunt planurile voastre de dezvoltare a afacerii?

Alexa: Noi ne dorim să mergem din ce în ce mai mult în zona asta de conștientizare, de raising awareness, ceea ce este de fapt o direcție non-profit, în cele din urmă. Multe dintre activitățile acestea presupun, de exemplu, să mergem în școli în cadrul Săptămânii Altfel sau Săptămâna Verde, să mergem la evenimente de tip conferințe, la interviuri, speech-uri în care să putem da acest mesaj mai departe, care, după cum am spus și mai devreme, nu e despre noi, e despre sustenabilitate în general, pe care oamenii o pot aplica în viețile lor, indiferent că vor ajunge vreodată să cumpere ceva de la noi sau nu. Toți oamenii cu care am interacționat când află lucrurile astea, de obicei sunt „wow, așa simplu? și eu pot să fac chestia asta!”. Sustenabilitatea este tradusă dintr-un concept abstract în ceva super practic și palpabil pe care oricine poate să-l facă în viața lui de zi cu zi și care și pe el îl face să se simtă mai bine că a făcut ceva diferit, conștient.