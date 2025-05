VIDEO Profesorul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, în România, despre alternativa la austeritate. “Ceea ce trebuie să faci este să te gândești la cum poți să dezvolți economia și să crești exporturile”

Guvernele ar trebui să ia măsuri de stimulare a unor sectoare cheie ale economiei și a exporturilor, atunci când se confruntă cu deficite, mai degrabă decât să apeleze la măsuri de austeritate care să blocheze economia, consideră Joseph Stiglitz, profesor la Columbia University din New York, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2001. Acesta s-a aflat joi la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) la propunerea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC). Într-o discuție cu reprezentanții presei, acesta a vorbit și despre “rețete de acțiune” în cazul unor țări care se confruntă cu probleme în economie.

Menționăm că datele statistice din ultimii ani arată că în România cheltuielile depășesc în general veniturile statului (deficit bugetar), iar valoarea importurilor depășește exporturile (cea mai relevantă componentă a deficitului de cont curent), ceea ce crește vulnerabilitatea economiei României. De altfel, România se poziționează cel mai slab din perspectiva deficitelor gemene în întreaga Uniune Europeană: în anii recenți, ambii indicatori au variat în jurul valorii de 5% din PIB, conform unei analize Romanian Economic Monitor de anul trecut. România a avut cel mai ridicat deficit de cont curent din UE, în trimestrul patru din 2024 .De asemenea, România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB, anul trecut.

Țara noastră are întârzieri în implementarea Planului Național de Redresare și reziliență, deci riscă să piardă bani europeni, leul e în scădere, iar costurile de împrumuturi pe piețele internaționale sunt ridicate.

În acest context economic actual, Economedia l-a întrebat pe profesorul Stiglitz care ar putea fi marile pericole pentru economia României.

“Nu am studiat în profunzime economia României, așa că voi răspunde în termeni mai largi, vorbind despre țări care se confruntă cu probleme similare. Sunt două rețete de a răspunde. Una are un istoric de eșecuri: austeritatea. Tai cheltuieli guvernamentale, ceea ce încetinește economia și mai mult. Ideea este că dacă încetinești economia suficient, imporți mai puțin și deficitul comercial merge în jos. Dar asta înseamnă să omori economia ca să salvezi deficitul comercial. Ceea ce trebuie să faci e mai mult să te gândești la cum poți să dezvolți economia și să crești exporturile. O agendă mai proactivă”, consideră Stiglitz.

Agenda austerității e reactivă și aceasta a arătat în trecut că nu funcționeză, spune profesorul de economie, făcând referire la criza zonei euro din 2010.

“Nu a funcționat, Grecia abia revine la același venit per capita. Eu numesc asta eșec, ei o numesc succes – că după 15 ani ai ajuns în același loc. Mult din venit merge în străinătate, pentru că Grecia a trebuit să vândă active cheie. Deși venitul per capita pare că și-a revenit, venitul per capita al grecilor nu și-a revenit. Acest tip de politică de austeritate nu funcționează. Alternativa pe care o sugerez e mai proactivă – să stimulezi părțile cheie ale economiei: pro-creștere, pro-export, adică o agendă mai pozitivă, care are o speranță pentru viitor”, conchide Stiglitz.

Joseph Stiglitz, Doctor Honoris Causa la UBB, în România

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a decernat joi, la propunerea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Joseph E. Stiglitz, de la Columbia University, New York.

Acesta a fost laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2001 ( Premiul Sveriges Riksbank în științe economice în memoria lui Alfred Nobel). Profesorul Joseph E. Stiglitz este unul dintre cei mai importanți specialiști la nivel mondial, fiind recunoscut internațional pentru contribuțiile sale în domeniul economiei și al politicilor publice, fiind, de asemenea, copreședintele Grupului de experți la nivel înalt pentru măsurarea performanței economice și a progresului social la OCDE și economist șef al Institutului Roosevelt și a fost vicepreședinte și economist șef al Băncii Mondiale, dar și președinte al Consiliului Consilierilor Economici din SUA.

În anul 2011, prof. Joseph E. Stiglitz a fost numit de revista Time drept unul dintre cei mai influenți 100 de oameni din lume, cercetările sale analizând distribuția veniturilor, schimbările climatice, guvernanța corporativă, politicile publice, macroeconomia și globalizarea.

Laudatio a fost prezentată de Dan Lazăr, prorectorul UBB pentru finanțare, digitalizare și relația cu studenții.

