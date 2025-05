Cum se vede transformarea Bucureștiului de la “griul erei comuniste” la orașul de azi. Joseph Stiglitz, laureat de Nobel în Economie și profesor la Columbia University: “Schimbarea a fost enormă, simți că economia e vibrantă”

România are acum o economie vibrantă, iar Bucureștiul s-a schimbat enorm de la peisajul gri din era comunistă, consideră Joseph Stiglitz, profesor la Columbia University din New York, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2001. Acesta a vizitat Bucureștiul în urmă cu peste 30 de ani și a revenit mai recent și s-a aflat joi la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) la propunerea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC). Într-o discuție cu reprezentanții presei, acesta a vorbit și despre “rețete de acțiune” în cazul unor țări care se confruntă cu probleme în economie, dar și despre transformarea României.

“Nu am mai fost în Cluj, nu am termen de comparație, nu știu cum era Clujul înainte. Dar am fost în București de câteva ori, în trecut, nu am revenit de decenii. Când am revenit, pot să spun că schimbarea a fost enormă, simți că economia e vibrantă. Nu pot descrie diferența dintre griul erei comuniste și ceea ce e acum. Sigur, aveți blocaje în trafic, dar, ca să ai blocaje în trafic, trebuie să ai mașini. Aveți mall-uri, eu nu sunt fan shopping, dar simți că e o economie modernă, vibrantă. Vezi câteva dintre clădirile din era comunistă, dar nu mai știi azi despre istoria lor. A trecut mult (de la epoca comunistă, n.red.), o întreagă generație, care a crescut. Vestea bună e că ei au crescut fără această istorie, dar, pe de altă parte, ei nu înțeleg nici pericolele totalitarismului”.

Joseph Stiglitz, Doctor Honoris Causa la UBB, în România

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a decernat joi, la propunerea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Joseph E. Stiglitz, de la Columbia University, New York.

Acesta a fost laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2001 ( Premiul Sveriges Riksbank în științe economice în memoria lui Alfred Nobel). Profesorul Joseph E. Stiglitz este unul dintre cei mai importanți specialiști la nivel mondial, fiind recunoscut internațional pentru contribuțiile sale în domeniul economiei și al politicilor publice, fiind, de asemenea, copreședintele Grupului de experți la nivel înalt pentru măsurarea performanței economice și a progresului social la OCDE și economist șef al Institutului Roosevelt și a fost vicepreședinte și economist șef al Băncii Mondiale, dar și președinte al Consiliului Consilierilor Economici din SUA.

În anul 2011, prof. Joseph E. Stiglitz a fost numit de revista Time drept unul dintre cei mai influenți 100 de oameni din lume, cercetările sale analizând distribuția veniturilor, schimbările climatice, guvernanța corporativă, politicile publice, macroeconomia și globalizarea.

Laudatio a fost prezentată de Dan Lazăr, prorectorul UBB pentru finanțare, digitalizare și relația cu studenții.

