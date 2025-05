Vodafone va construi în cadrul Politehnicii din București prima rețea mobilă privată educațională bazată pe 5G, cu sprijinul Comisiei Europene

Vodafone România va construi în cadrul Politehnicii din București prima rețea mobilă privată educațională bazată pe 5G, cu sprijinul Comisiei Europene, a anunțat compania într-un comunicat de presă.

Proiectul, denumit 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), este o inițiativă de infrastructură digitală, susținută de Comisia Europeană prin programul CEF Digital. Proiectul a fost unul dintre cele 53 selectate în cadrul celei de-a treia runde de propuneri în cadrul programului CEF Digital.

„Cu o finanțare totală de 2,9 milioane EUR, inclusiv 0,7 milioane EUR cofinanțare din partea partenerilor proiectului, inițiativa va juca un rol esențial în reducerea decalajului digital, promovarea incluziunii digitale și stimularea creșterii economice în regiune”, a precizat Vodafone România.

„Vodafone România, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și Fifth Ingenium, implementează proiectul 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), o inițiativă de infrastructură digitală, susținută de Comisia Europeană prin programul CEF Digital. Proiectul a fost unul dintre cele 53 selectate în cadrul celei de-a treia runde de propuneri în cadrul programului CEF Digital.

Cu o finanțare totală de 2,9 milioane EUR, inclusiv 0,7 milioane EUR cofinanțare din partea partenerilor proiectului, inițiativa va juca un rol esențial în reducerea decalajului digital, promovarea incluziunii digitale și stimularea creșterii economice în regiune. De asemenea, platforma este concepută ca un ecosistem colaborativ care reunește parteneri din mediul academic, industrie și instituții de cercetare.

Un proiect de pionierat, cu o durată de 36 de luni, 5G-ENRICH reprezintă prima infrastructură educațională 5G Standalone ca parte a facultăților universității. Prin valorificarea potențialului transformator al tehnologiei 5G, proiectul va introduce experiențe de învățare imersive care depășesc granițele tradiționale ale sălilor de curs facilitând colaborarea, explorarea și implicarea în timp real prin instrumente high-tech, cum ar fi realitatea virtuală și inteligența artificială (IA). Inițiativa urmărește, de asemenea, să îmbunătățească siguranța campusului și capacitățile de răspuns la situații de urgență prin integrarea dronelor, edge computing și analiză video în timp real.

„Am parcurs etape importante în misiunea noastră de a dezvolta potențialul României, conectând societatea la mai bine. Suntem mândri să facem parte din această inițiativă – o confirmare a angajamentului nostru de a debloca potențialul tehnologiei 5G Standalone ca forță transformatoare pentru progresul social și educațional, depășind granițele convenționale. Este un privilegiu pentru Vodafone să poată contribui la implementarea unei infrastructuri digitale perfect integrate – rețeaua mobilă privată 5G, care este baza acestui proiect”, a declarat Nedim Baytorun, Chief Executive Officer Vodafone România.

În calitate de partener tehnologic al proiectului, Vodafone România va avea un rol important în proiectarea și implementarea infrastructurii avansate 5G Standalone și a componentelor edge necesare pentru aplicațiile inovatoare dezvoltate în cadrul 5G-ENRICH. Compania va oferi expertiză în proiectarea, planificarea și optimizarea rețelei, inclusiv integrarea și monitorizarea sistemelor de tip cloud pentru analiză date, IA, drone și senzori.

“Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București intră într-o nouă eră a educației digitale odată cu lansarea primei rețele mobile private educaționale 5G Standalone din România. Acest proiect revoluționar nu este doar un pas către viitor pentru universitatea noastră, ci un salt uriaș pentru întregul sistem educațional românesc. Prin parteneriatul strategic cu Vodafone România și Fifth Ingenium, POLITEHNICA București devine un laborator viu al inovației, un model pentru universitățile viitorului. Acest proiect înseamnă mai mult decât o infrastructură digitală, înseamnă viziune, curaj și leadership în educație. Vom pune la dispoziția studenților și cercetătorilor o platformă de testare reală pentru idei inovatoare, într-un mediu în care tehnologia avansată este parte integrantă din actul educațional. Este un moment important pentru misiunea noastră academică, prin care reconfirmăm că POLITEHNICA București nu doar că ține pasul cu schimbarea, ci și o modelează.”, a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Proiectul contribuie în mod direct la obiectivele Deceniului Digital al Europei, promovând infrastructura digitală rezilientă, precum și incluziunea digitală. Oferind acces echitabil la rețele 5G avansate și edge computing, 5G-ENRICH reduce decalajul digital, revoluționând educația, îmbunătățind cercetarea academică și promovând inovația tehnologică în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și nu numai.

„Scopul nostru este să ne asigurăm că întreaga Europă beneficiază de conectivitatea digitală. Utilizând noile tehnologii și încurajând colaborarea între diferite sectoare și țări, putem oferi cetățenilor noi opțiuni digitale pentru un viitor mai bun, contribuind la dezvoltarea societății. Proiectul 5G-ENRICH este un exemplu excelent de cooperare între experți din diverse domenii pentru a aborda o provocare comună. Sunt încrezătoare că acest proiect va deschide calea către practici inovatoare menite să sprijine serviciile publice, educația și activitatile de cercetare”, a declarat Paulina Lak, Project Adviser din cadrul Agenției Executive Europene pentru Sănătate și Digitalizare (EU HaDEA).

Comisia Europeană a selectat 53 de proiecte în cadrul celei de-a treia runde de propuneri din cadrul programului digital al Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), având la dispoziție o finanțare de până la 274 de milioane EUR pentru implementarea infrastructurii digitale avansate. Proiectele, administrate de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare (EU HaDEA), se vor concentra pe extinderea conectivității 5G de înaltă performanță pentru coridoare de transport, comunități inteligente, soluții cloud-edge și infrastructură digitală de bază, stimulând implementarea de aplicații 5G inovatoare și transformatoare în întreaga Europă”.