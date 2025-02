Wall Street Journal aclamă reorientarea Washington Post către apărarea libertăților individuale și a piețelor libere: „Sprijinul unui camarad ne va ajuta cu siguranță în luptă”

Publicația americană de dreapta The Wall Street Journal aclamă decizia lui Jeff Bezos de a orienta cotidianul american The Washington Post către dreapta, după ce miliardarul a transmis că rubrica de opinii va apăra în principal doi piloni: libertățile individuale și piețele libere.

„În editorialele noastre nu comentăm de obicei deciziile antreprenoriale ale competiției, însă știrea de miercuri referitoare la Washington Post se situează într-o zonă familiară nouă. În primul rând, proprietarul cotidianului, Jeff Bezos, a anunțat că rubrica de opinie a acestuia se va reorienta pentru a susține, ei bine, ceea ce susținem și noi.

„Vă scriu aici pentru a vă aduce la cunoștință o schimbare pe care o vom face referitor la rubrica noastră de opinie”, a scris Bezos pe X. „De acum înainte vom scrie zilnic în sprijinul și apărarea a doi piloni: libertățile individuale și piețele libere. Vom aborda și alte teme, firește, însă vom lăsa în seama altora publicarea acelor puncte de vedere care li se opun acestor piloni.” El a mai anunțat că șefului rubricii de opinie, David Shipley, i s-a acordat șansa de a gestiona această reorientare, însă a refuzat și își va da demisia.

Ambii merită felicitați – Shipley fiindcă va demisiona pentru că nu poate respecta cu conștiința împăcată noua direcție editorială a proprietarului. Și Bezos fiindcă a fost transparent și a anunțat public direcția pe care vrea să și-o asume ziarul său.

Va fi o schimbare apreciabilă pentru Post, care a fost vreme de decenii bune o publicație de centru-stânga. Referitor la economie, venerabilul George Will e unica voce de la Post care susține fără rezerve piața liberă. La fel ca toate celelalte publicații importante – New York Times, Financial Times, Bloomberg, Politico, Axios – și Post a optat să facă parte din cor, asumându-și aceeași orientare ideologică.

Ce e în mod special uluitor e că direcția „libertăților individuale și piețelor libere” aleasă de Bezos aduce foarte mult cu longeviva noastră deviză: „piețe libere și oameni liberi”.

Nu putem decât să ne bucurăm de această companie intelectuală. În zilele noastre te poți simți singuratic în calitate de una dintre puținele voci care pledează pentru libera exprimare și libertate economică. Moda politică și mediatică s-a schimbat, favorizând politica industrială și redistribuirea veniturilor, ba încă până și Partidul Republican s-a exprimat mult prea frecvent în favoarea intervenției guvernamentale în deciziile economice consensuale dintre doi adulți.

Rămâne de văzut dacă schimbarea de direcție a lui Bezos indică o transformare mai amplă pe câmpul de bătălie al ideilor. Dar sprijinul unui camarad ne va ajuta cu siguranță în luptă. Cât despre cititorii noștri dotați cu discernământ, le oferim respectuos următorul sfat: nu acceptați substitute. Testați și concurența, dar reveniți la noi dacă vă doriți autenticitate”.

Traducere: Andrei Suba/RADOR RADIO ROMÂNIA/asuba/cciulu