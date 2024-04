ANALIZĂ Economedia: Cine „coace” pâinea în România: Mexicani, belgieni și un brand maghiar, în topul celor mai mari brutari și patiseri ai țării / Principalii cinci jucători din domeniul panificației fac afaceri de 2 miliarde de lei

Vel Pitar, companie controlată de mexicanii de la Bimbo, Tinervis, compania care operează simigeriile Luca, și belgienii de la La Lorraine sunt cei mai importanți jucători din piața pâinii, conform datelor din 2022 consultate de Economedia, acesta fiind cel mai recent an pentru care companiile au bilanțurile depuse. Cele mai mari cinci companii cumulează afaceri de aproximativ 2 miliarde de lei și toate și-au crescut afacerile în 2022, un an în care s-au atins prețurile record la pâine în întreaga Europă. În 2023 și în acest an, o companie mexicană care se numără printre cele mai mari din domeniu la nivel mondial, s-a extins în România, achiziționând cel mai mare jucător din piața locală și marcând, în 2024, o nouă achiziție, a unei alte companii de Top 10. Vă prezentăm, în acest context, cele mai mari companii din sector.

Conform datelor Termene.ro, în 2022 existau 12.822 de companii active având CAEN 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie. Această clasă include fabricarea produselor proaspete de brutărie: pâine si alte specialități de pâine (chifle).

Cu afaceri de peste 762 de milioane de lei în 2022, Vel Pitar era lider detașat al pieței de pâine din România. Compania a realizat un profit de peste 90 de milioane, în creștere cu 31% față de anul precedent și avea 1897 de angajați. Vel Pitar a fost formată în anul 2001, prin fuziunea a patru fabrici din industria de morărit şi panificație: Mopariv Vâlcea, Berceni Bucureşti, Granpan Tecuci şi Panegrano Cluj. Ulterior, compania și-a extins activitățile, achiziționând şi alte companii cu acelaşi profil, astfel încât grupul a ajuns să dețină 10 unități de producție în 9 oraşe principale ale țării. La începutul anului 2023, cel mai mare producător de pâine din România, controlat de fondul de investiţii american Broadhurst, administrat la rândul său de New Century Holdings, a ajuns la un acord pentru a fi preluat de grupul mexican Bimbo, una dintre mai mari companii în producţia de panificaţie din lume. Grupul mexican continuă expansiunea pe piața de panificație din România și, după achiziția Vel Pitar, cumpără acum și afacerea Trei Brutari (fosta Velrom), care produce pâinea Boierească, unul dintre cele mai cumpărate produse de panificație din România, dar și alte trei fabrici de panificație de la omul de afaceri Andrei Siminel, care le-a vândut anul trecut mexicanilor afacerea de panificație Vel Pitar. Mexicanii dețin acum două dintre cele mai mari companii din domeniu din România.

Următoarea companie din clasament, Tinervis Group, era abia la jumătate ca nivel de afaceri față de Vel Pitar: aproximativ 368 de milioane de lei și a marcat în 2022 un profit de 41 de milioane de lei. Compania, care operează lanţul de simigerii Luca, e cel mai mare angajator din clasament, cu peste 2000 de angajați. Compania cu capital românesc a dezvoltat o rețea de peste 140 de unități, gestionate în regim propriu, poziționate astfel încât să fie cât mai vizibile și ușor accesibile publicului larg. Conform celor mai recente informații, firma e prezentă în București, Moldova, Muntenia și centrul țării – Brașov, Sibiu.

Urmează îndeaproape La Lorraine, parte a grupului belgian cu același nume, care are o fabrică la Câmpia Turzii în Cluj. Firma atinsese în 2022 o cifră de afaceri de aproape 338 de milioane de lei. Compania a înregistrat însă o scădere de la capitolul profit/ pierdere. Grupul avea în 2022 339 de angajați și înregistrase o pierdere de 11,47 milioane de lei.

Fornetti România, popularul lanț care vinde produse de patiserie congelate a avut în 2022 afaceri de 293 de milioane de lei, în creștere cu 37% față de anul precedent și un profit de 28,73 de milioane de lei, cu 461 de angajați. Firma a început activitatea în Ungaria și s-a extins apoi în sistem de franciză József Palásti, maestru brutar și fondator al Fornetti a început fabricarea produselor de panificație congelate în primăvara anului 1997.

Pe locul 5 se află Agromysmoni, o companie cu sediul în localitatea Pechea din Galați. Firma e pe piață de 10 ani și are ca obiect de activitate fabricarea pâinii, a prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie și a avut în 2022 o cifră de afaceri de peste 208 milioane de lei, cu 45 de angajați.

Trei Brutari, firmă recent preluată, a avut în 2022 afaceri de aproape 150 de milioane de lei, profit de 18,42 milioane și 368 de angajați.

Pentru cei mai importanți jucători din sector 2022 a adus creșterea cifrei de afaceri, chiar dacă profitul nu a urmat același trend pentru toți, cu minusuri pentru La Lorraine și Trei Brutari.

Cei mai mari cinci jucători din piață cumulează afaceri de aproape 2 miliarde de lei:

Vel Pitar, Tinervis, Fornetti, Primo Prod și Trei Brutari sunt firmele cu cele mai mari profituri în 2022.

Merită menționat aici că 2022, cel mai recent an pentru care firmele au depuse bilanțurile, a fost unul cu recorduri de prețuri la pâine, izbucnirea războiului din Ucraina având efecte majore în piața alimentară. Astfel, în august 2022, prețul pâinii în Uniunea Europeană a fost în medie cu 18% mai mare decât în august 2021, conform Eurostat. Instituția notează că aceasta este o creștere uriașă în comparație cu august 2021, când prețul pâinii a fost în medie cu 3% mai mare decât în august 2020. România se afla pe locul 10, în topul scumpirilor (un plus de aprox 25%). În acest an, conform celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, în aprilie prețul pâinii e cu 0,73% peste cel din aprilie 2023, acesta fiind unul dintre produsele cu adaos comercial plafonat.