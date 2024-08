„Antreprenor cu valoare adăugată”: Afacerea Bălăngănel, care produce hamace handmade rezistente și accesibile, a pornit de la un proiect de tip DIY/ Angela face de toate, iar pe partea tehnică și în online o ajută fiul ei Alex

Bălăngănel este o afacere de familie din România care produce hamace. Acestea sunt realizate manual de Angela Pitea, care se ocupă și de împachetarea coletelor și comunicarea cu clienții. Pentru detaliile tehnice și tot ce ține de online, femeia este ajutată de fiul ei, Alex.

Povestea Bălăngănel a început în primăvara anului 2013, potrivit lui Alex Pitea. El terminase facultatea în Cluj-Napoca de câțiva ani și petrecea mult timp în parcurile și zonele verzi din jurul orașului, împreună cu grupul său de prieteni.

„Ne-am decis să ne cumpărăm câteva hamace, găsind mai multe modele și branduri, dar eu, având un puternic simț «do-it-yourself», m-am hotărât că îmi voi face eu hamacul. Întotdeauna am considerat că obiectele făcute de mână sau cele confecționate de tine însuți au o valoare mai mare, un atașament emoțional mai mare și pot fi făcute exact după preferințele personale”, a declarat, pentru Economedia, Alex.

El a cumpărat toate materialele necesare și, împreună cu mama lui, a realizat hamacul. „Rezultatul a fost foarte bun, am fost foarte încântat de noul meu hamac”, spune Alex Pitea. Ideea afacerii a pornit de la mama lui. „De ce nu facem mai multe?”, a întrebat ea.

Afacerea a fost profitabilă încă din primul an. „Am început la scară mică, iar în fiecare an am crescut cifra de afaceri, astfel încât în 2023 a ajuns în jurul sumei de 200.000 de lei”, mai spune Alex.

Bălăngănel primește zilnic comenzi din toată țara, dar orașele mari au o pondere mai mare, top cinci fiind alcătuit din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu și Brașov. „Produsele cele mai cumpărate sunt hamacele Haam Verde și Haam Lavanda, urmate de Săcuții de hamac”, potrivit lui Alex.

Toate materialele care pot fi achiziționate de la producători autohtoni sunt achiziționate direct de la aceștia, fără intermediari, iar celelalte sunt luate de la diverși importatori din țară.

Prin ce se diferențiază hamacele Bălăngănel de cele disponibile în retail?

Întrebat prin ce se diferențiază produsele Bălăngănel, Alex a răspuns că acestea sunt făcute manual în România, ceea ce înseamnă că, prin achiziționarea unui hamac, clienții susțin produsele autohtone și economia locală.

„Dar, ca și comparație directă, materialul utilizat pentru hamacele Bălăngănel este mult mai confortabil datorită elasticității sale, care permite hamacului să ia forma corpului atunci când te așezi în el. De asemenea, este mult mai rezistent la greutate și uzură în timp. Am testat hamacele la peste 300 de kg și le recomandăm cu încredere pentru două sau chiar trei persoane”, explică Alex.

El a adăugat că primele hamace de test, făcute în 2013, rezistă și acum fără probleme, „cu excepția unei ușoare decolorări a materialului după mai bine de 10 ani de expunere la soare”.

Pe lângă acestea, implicarea socială și protecția pentru natură sunt foarte importante pentru Angela și Alex. Ei au sponsorizat cu hamace proiecte precum „Donează Sânge, fii erou”, „Măgura Zimbrilor”, „Olimpiada de Gaming”, dar și centrele locale de cercetași din Roșia Montană, Tulcea, Timișoara și Târgu Mureș.

Principala provocare întâlnită în producția hamacelor Bălăngănel a fost gestionarea volumului mare de comenzi, având în vedere că acestea sunt realizate manual, potrivit lui Alex. „Pentru a depăși această provocare, am analizat diferența de cerere pentru diversele modele pe care le oferim, ceea ce ne-a permis să implementăm un plan anual de creare de stoc, să organizăm eficient producția și să ne asigurăm că toate culorile hamacelor sunt mereu pe stoc”, a explicat el.

Pentru viitor, Bălăngănel își dorește să aibă mai multe colaborări cu proiecte sociale, festivaluri de muzică, dar și parteneriate promoționale prin crearea de hamace personalizate.

„Dar, pe lângă acestea, cel mai mult ne dorim ca hamacele noastre să creeze un mediu de calm, deconectare, relaxare și să ajute clienții noștri să iasă din stresul zilnic”, a conchis Alex.

Prin campania „Antreprenor cu valoare adăugată”, Economedia promovează ideile de afaceri care îi inspiră pe antreprenorii români să dezvolte și să vândă produse fabricate parțial sau total pe plan local, sub branduri proprii.