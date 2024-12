BREAKING UE anunță un lung așteptat acord comercial Mercosur, care va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume / Negocierile au durat 25 de ani

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat vineri, 6 decembrie, că UE a ajuns la un acord de liber schimb cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – blocul Mercosur. Acordul UE-Mercosur va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu eliminarea tarifelor pentru principalele industrii exportatoare ale UE.

Acordul încheie 25 de ani de negocieri care au fost marcate de o opoziție acerbă din partea Franței, a agricultorilor și a grupurilor de mediu din întreaga Uniune.

Acordul a fost anunțat alături de liderul Argentinei, Javier Milei, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, președintele Paraguayului, Santiago Peña, și președintele Uruguayului, Luis Lacalle Pou.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Acesta este un acord reciproc avantajos, care va aduce beneficii semnificative consumatorilor și întreprinderilor, de ambele părți. Ne concentrăm pe echitate și beneficii reciproce. Am ascultat preocupările fermierilor noștri și am acționat în consecință. Acest acord include garanții solide pentru a vă proteja mijloacele de subzistență. UE-Mercosur este cel mai mare acord încheiat vreodată în ceea ce privește protecția produselor alimentare și a băuturilor din UE. Peste 350 de produse din UE sunt acum protejate de o indicație geografică. În plus, standardele noastre europene în materie de sănătate și alimente rămân de neatins. Exportatorii Mercosur vor trebui să respecte cu strictețe aceste standarde pentru a avea acces pe piața UE. Aceasta este realitatea unui acord care va permite întreprinderilor din UE să economisească taxe de export în valoare de 4 miliarde EUR pe an.”

Negocierile au durat 25 de ani

Începute în 1999, negocierile pentru acordul UE-Mercosur au condus la un prim „acord politic” în 2019. Cu toate acestea, ratificarea acestuia de către statele membre a fost amânată din cauza nemulțumirii pe scară largă a agricultorilor și a preocupărilor continue cu privire la discrepanțele dintre standardele de mediu ale UE și cele ale blocului sud-american.

Acordul este menit să creeze una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu eliminarea tarifelor pentru principalele industrii exportatoare ale UE, cum ar fi automobilele, utilajele, produsele chimice și farmaceutice.

În total, acordul va elimina taxele de import pentru 91% din exporturile UE către țările Mercosur, precum și pentru 92% din exporturile Mercosur către UE, conform datelor Comisiei.

În sectorul agroalimentar, acordul va elimina treptat 93% din tarifele la exporturile UE către țările Mercosur, inclusiv la vin, băuturi spirtoase, ulei de măsline și conserve de piersici, liberalizând totodată 82% din importurile agricole.

În prezent, țările Mercosur sunt deja parteneri comerciali cheie pentru UE, exporturile UE către Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay totalizând 55,7 miliarde EUR în 2023. Importurile din aceste țări către UE s-au ridicat la 53,7 miliarde EUR în același an.

Având în vedere tensiunile crescute cu doi dintre principalii parteneri comerciali ai UE la nivel mondial, SUA și China, gigantul în domeniul exporturilor Germania a pledat, în special, pentru o încheiere rapidă a acordului, mai multe industrii și politicieni sugerând divizarea acordului în două componente.

Acest lucru ar permite ratificarea părților esențiale ale acordului, inclusiv a tarifelor și a cotelor de import, de către o majoritate calificată a țărilor UE, adică cel puțin 15 țări reprezentând 65% din populația totală a UE, precum și de către Parlamentul European.

Doar „începutul unui proces”

Încheierea acordului are loc în timp ce Franța, cel mai aprig critic al său, este marcată de incertitudine politică, premierul Michel Barnier demisionând joi (5 decembrie) după ce a pierdut cu o zi înainte un vot de încredere privind planurile bugetare în Adunarea Națională.

„Comisia are competența exclusivă de a negocia acorduri comerciale”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill, jurnaliștilor, răspunzând la o întrebare privind modul în care criza guvernului francez ar afecta negocierile Mercosur.

Criticii acordului, inclusiv guvernele Franței și Poloniei, au avertizat împotriva creșterii importurilor de alimente ieftine din blocul Mercosur, despre care susțin că creează o concurență neloială pentru agricultorii europeni din cauza diferențelor în standardele de mediu.

Încercând să calmeze preocupările actuale, în 2019, Comisia a propus un pachet de sprijin financiar de până la 1 miliard de euro în caz de perturbare a pieței. Cu toate acestea, von der Leyen nu s-a referit la acest pachet în timpul conferinței de presă de vineri.

Între timp, în ultimele săptămâni, Franța a urmărit să construiască o așa-numită „minoritate de blocare” împotriva acordului, formată din cel puțin patru țări reprezentând cel puțin 35% din populația UE. În timp ce doar Polonia s-a pronunțat explicit împotriva acordului, se spune că și alte țări au rezerve, inclusiv Austria, Țările de Jos și Belgia.

Speranțele ca acordul să fie ratificat de statele membre au suferit o nouă lovitură joi, când AFP a relatat că surse guvernamentale italiene au declarat că „nu sunt întrunite condițiile” pentru ca Roma să semneze acordul. Agenția italiană de presă ANSA a confirmat informațiile AFP vineri dimineață.

„Semnarea Acordului de asociere UE-MERCOSUR poate avea loc numai cu condiția unor garanții și compensații adecvate în cazul unor dezechilibre pentru sectorul agricol”, au declarat oficialii guvernului italian citați de ANSA.

Vineri, Gill a mai spus: „Este foarte important să nu uităm că un acord politic este doar prima etapă a unui proces lung pentru a obține ratificarea finală a oricărui acord comercial sau de investiții sau de parteneriat”.

„Acesta nu este sfârșitul unui proces; este începutul unui proces”, a adăugat el.