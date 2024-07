Ce este de fapt business attire-ul? Cum citim corect dress codurile în afaceri

Ce înseamnă de fapt dress code-ul business.

Așa numitul business attire este ținuta pe care o purtăm în cadre profesionale. Într-adevăr ne putem decide cum să ne îmbrăcăm în funcție și de cadrul în care ne regăsim pentru că acest business attire variază de la cel casual la cel formal, și în final black tie. Officewear-ul s-a schimbat foarte mult mai ales în ultimii ani din cauza pandemiei astfel încât s-a creat o confuzie generală în ceea ce privește business attire-ul. Așa că aici avem un mic ghid descriptiv pentru toate tipurile de business attire.

Casual business attire nu se poartă doar la muncă ci și în afara biroului, în locații precum restaurante la prânz sau cafenele. Dress code-ul casual nu este în general anunțat ci este mai degrabă o normă socială ce ar trebui respectată în marea majoritate a cadrelor în care ne regăsim. Acesta de obicei se regăsește în birourile mai puțin formale unde de regulă se poartă tricouri, blugi și adidași. Cu toate acestea, la întâlnirile cu clienții sau interviuri nu este recomandată purtarea acestui gen de elemente, chiar dacă compania este în general casual. Principalele elemente pe care le purtăm pentru a ne integra la dress code-ul casual sunt:

Blugii sau pantalonii casual din bumbac Rochii casual sau fuste Pantofi comfortabili, adidași sau ghete Tricouri, tricouri polo, hanorace sau cămăși casual

Cel mai important lucuru la acest dress code este să nu adăugăm prea multe, cât mai simplu este cât mai bine pentru a ne asigura că nu trecem peste bord cu ținuta.

Supra numitul icon al acestui stil este Mark Zuckerberg, CEO-ul de la Facebook, care poartă zilnic aceeași ținută: un tricou gri cu blugi.

Smart Casual este asemănător dress codeului celui casual, dar cu o notă mai trendy. Smart casual este o abordare în a ne îmbrăca professional, dar care îmbină elemente în trend cu cele clasice. Este un stil al cărui scop final este să pari profesional, îngrijit, dar nu formal. Câteva elemente reprezentative pentru acest dress code sunt următoarele:

Fuste sau pantaloni eleganți Rochii Cămăși elegante și pulovere Pantofi de costum sau tocuri mici Sacouri sau veste

Scopul acestui dress code este: “dressing to make an impression without dressing to impress”. Ideea principală a acestui stil este să pară că nu ne străduim prea mult, dar totuși suntem angajați. Un exemplu de smart casual este chiar personajul Andy din celebrul film “The devil wears Prada”.

Business Casual este stilul regăsit în general în majoritatea birourilor mari, de genul corporațiilor. În general acest dress code ne duce cu gândul la domenuiul financiar. Pentru bărbați de regulă un costum, cu o cămașă cu guler, dar fără cravată și cu o pereche de pantofi de costum este în general stilul abordat. Pe când la doamne o rochie cel puțin de lungime până la genunchi, sau un costum cu o cămașă satinată la care se adaugă și o pereche de pantofi cu toc mic, sau balerini și accesorii precum o curea, o eșarfă la cât sunt stilul perfect. Câteva elemente esențiale pentru business casual sunt:

Cămașă albă sau de culori pale. Rochii elegante Fuste drepte Costume Balerini, pantofi cu toc mic sau mocasini Accesorii simple

Deși, business casual devin din ce în ce mai popular pentru simplul fapt că deși pare un stil complicat este unul totuși volatile și versatil, care poate fi purtat pe parcursul întregului an, indiferent de sezon, jucându-se cu materialele pe care le putem purta. Business casual este reprezentat de celebra Anna Wintour, criticul de modă.

Business professional este cel mai vechi dress code de mers la birou, care poate fi numit tradițional. De regulă acest stil este regăsit printre avocați, cel mai bun exeplu este serialul “Suits”, politicieni, dar nu ai noștri, domeniul financiar-bancar sau în cadrul boardurilor marilor companii. Este un dress code simplu caracterizat de către conservativitatea sa. În general acest dress code este caracterizat de următoarele elemente:

Costumele atât cu pantalon cât și cu fustă Cămăși băgate în pantaloni, de regulă albe. Cravată sau eșarfe. Pantofi cu toc sau de costum

Business professional este un dress code caracterizat de către simplitatea și eleganța sa.

Business formal sau cunoscutul black tie este rezervat pentru ținutele de ceremonii precum nunți, botezuri, premieri sau gale. Se aplică apoximativ aceleași principii ca la cel business professional, mai ales pentru bărbați, în schimb pentru femei aceasta este cea mai bună oportunitate pentru a își purta cele mai pompoase ținute. Deși și pentru bărbați este singura oportunitate pentru a purta jachete albe, dar și papion. Principalele elemente ale acestui dress code sunt:

Rochii de seară elegante Costume de seară Pantofi cu toc înalt și pantofi de lac Cămașă albă Papion sau cravată

Business formal este rezervat pentru momentele speciale din viața noastră, deși ele rare sunt momentele în care ne aranjăm cel mai mult. Cel mai reprezentativ acestui stil este chiar agentul 007.

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media&Communication la Istituto Marangoni di Design Londra