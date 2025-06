Ce salarii și averi au șefii de la CFR Călători. Directorul general are două apartamente în Dubai / Administratorii și-au majorat indemnizațiile în criză bugetară

Compania națională CFR Călători, care a avertizat recent că ar putea intra în incapacitate de plată și că ar putea opri traficul, abia a trecut pe profit anul trecut, sute de trenuri au fost anulate, iar compania este masiv subvenționată de către stat. În același timp, directorul general a reușit să își cumpere două apartamente în Dubai, iar administratorii companiei și-au majorat indemnizațiile în plină criză bugetară de reducere a deficitului.

Compania națională de transport de călători CFR Călători a avertizat vineri că riscă să intre în incapacitate și ar putea inclusiv să oprească traficul de călători din acest motiv, ceea ce ar pune o mare parte din populația țării în dificultăți de a se deplasa. Ulterior, luni, compania și-a contrazis propriile informări, spunând că nu se pune problema sistării activității companiei sau falimentul ei. Economedia a analizat situația financiară a CFR Călători și a descoperit o companie care și-a mai atenuat din risipă, însă cu costul anulării a unui număr considerabil de trenuri pentru călători și a tăierii unor salarii.

În același timp, administratorii instituției își aprobă indemnizații majorate în plină criză bugetară, iar directorul general își cumpără două apartamente în Dubai.

Directorii generali, apartamente și case de vacanță în străinătate

Directorul general, două apartamente în Dubai

Traian Preoteasa conduce compania CFR Călători încă din anul 2021, funcție pe care a preluat-o inițial interimar. Ulterior, în anul 2023, Preoteasa a fost ales cu un mandat întreg de 4 ani, în urma unei proceduri de selecție. Amintim însă că aproape toate concursurile „pe bune” de la companiile din subordinea Ministerului Transporturilor au dus la numirea foștilor interimari.

Traian Preoteasa a avut de-a lungul timpului numeroase funcții de conducere în societățile de cale ferată. Astfel, el a fost director CFR Călători (2001-2005), director general adjunct al CFR Călători în 2005, director general al CFR SA în perioada 2005-2006, consilier la CFR SA (2006-2017), consilier al ministrului Transporturilor (2017-2018), director general interimar la CFR Marfă în perioada Guvernului Orban, director general adjunct al CFR SA. El a mai făcut parte și din consiliul de administrație al unor companii de stat, precum Tarom. Preoteasa a terminat liceul CFR Craiova, apoi Facultatea de Electrotehnica la Craiova, și-a obținut diploma de masterat de la Școala Națională de Științe Politice și Administrative, a făcut studii de apărare şi securitate naţională la Colegiul Național de Apărare, în 2005, și și-a luat doctoratul în inginerie mecanică, tot la Craiova. CV-ul lui Traian Preoteasa. Inițial, el s-a angajat la Revizia de Vagoane din Craiova, iar cu timpul a ajuns director la principalele companii de cale ferată. În 2011 Traian Preoteasa a făcut parte dintr-un lot de angajați ai CFR și CNADNR (compania de drumuri și autostrăzi) trimiși în judecată în dosarul gripei aviare, însă a fost achitat în fața ultimei instanțe care a judecat cazul.

Declarația de avere a lui Traian Preoteasa, publicată în 2024 pentru anul 2023, arăta că acesta deține o casă de locuit de 208 mp în București și un teren intravilan de 279,73 mp. Totodată, Preoteasa mai declară un apartament în Dubai de 70,93 mp, cumpărat în 2023.

Club Feroviar scrie însă că Preoteasa mai deține un apartament în Dubai, pe lângă cel identificat în declarația de avere. Acesta măsoară 143 metri pătrați și se află în Keturah Reserve, Dubai, Emiratele Arabe, având o valoare de 4,39 milioane dirhami, respectiv 1,18 milioane euro. Apartamentul va fi achitat în 23 de rate în perioda ianuarie 2024 – 30 decembrie 2030.

„Este un contract de rezervare. S-a plătit decât 20 mii de dirhami (aproximativ cinci mii de euro). Acesta este al doilea nu există nici al treilea aș vre eu să fie și al cincilea și al șaselea și al șaptelea dar nu există. (Alți bani, aferenți celorlalte rate pentru 2024 – n.red.) Sunt într-un cont escrow pentru că mai am mici negocieri care nu le-am terminat cu ei când am fost in Dubai în perioada asta. Contractul e întârziat pentru un an de zile nu a început nimic acolo sunt cămile mai am mici discuții cu ei. NU le-am terminat în Dubai, le voi termina în maxim o lună și voi face declarația de avere a doua zi, nu aștept 15 mai, 15 aprilie sau 15 iunie. Dacă mâine anulez taxa de rezervare o pierd dar banii îmi rămân în conturi. Când îl voi lua pe al treilea vă promit că veți primii care veți ști”, spunea Preoteasa, pentru Club Feroviar, ianuarie 2025. Declarația de avere pentru anul 2024 încă nu a fost depusă.

În declarația actuală, Preoteasa mai menționează că a vândut în anul 2023 două apartamente, cu valoarea de 158.000 euro, respectiv 806.964 lei.

El mai menționează un depozit bancar de 855.000 lei, ceasuri în valoare de 20.000 de euro, investiții la Hidroelectrica de 75.198 lei și două împrumuturi acordate în nume personal, de 55.000 euro și 18.500 euro.

Preoteasa menționează și credite, cu scadențe între 2027 și 2029. Două sunt către ING Bank și UniCredit Bank, în valoare de 60.000 lei, respectiv 200.000 lei. Alte datorii sunt către persoane fizice: 45.000 lei către Ana Ene, 145.000 lei către Ana Ene și 50.000 lei către Manuela Iovan.

Traian Preoteasa a cumulat în 2023 venituri anuale de circa 557.000 lei (circa 111.500 euro), din funcția de director general al CFR Călători, membru în consiliul de administrație al Metrorex și o hotărâre judecătorească prin care a primit salariu de la CFR Marfă. Astfel, veniturile sale lunare s-au ridicat la circa 46.400 lei (aproape 9.300 euro).

În plus, el a mai încasat venituri de 62.000 lei și 120000 AED – dirhamul emirian, adică 141.045 lei din închirierea de apartamente.

În declarația de avere apare așadar că Preoteasa a închiriat 3 locuințe pe care a încasat chirie în lei și una pe care a încasat chirie în dirham, deși în proprietate mai deține doar casa de locuit și apartamentul din Dubai, în timp ce 2 apartamente le-a vândut în iulie 2023.

Club Feroviar a mai arătat că Traian Preoteasa e autorul unui plagiat în urma căruia i s-a acordat titlul de doctor.

Director adjunct, casă de vacanță în Grecia

Mihail Victor Manole este Director General Adjunct Sector Exploatare – Material Rulant al CFR Călători.

El deține o casă de locuit de 304 mp și două terenuri de peste 400 mp în Bucov, Prahova.

În plus, în 2023 a cumpărat o casă de vacanță în Siviri, Grecia, cu o suprafață de 87,34 mp, din care deține o cotă parte de 70%.

El are depozite de 50.000 euro și 35.000 lei, dar și credite de 55.000 euro și 150.000 lei.

Venitul net anual încasat de la CFR Călători se ridică la 148.296 lei – adică 12.300 lei lunar. Mai menționează și venituri din „CA Brașov” de 32.760 lei.

Directorul de marketing, apartament în Spania

Carmen Andreea Iliescu, Director Direcția Marketing, deține un apartament în Spania și „Alte categorii de bunuri imobile” în Alicante.

Alți directori generali din CFR Călători cumulează fie numeroase proprietăți, fie pensie și salariu, fie atât ei, cât și soțiile sunt angajați tot la stat.

Indemnizații majorate pentru administratori

Administratorii CFR Călători și-au majorat indemnizațiile, la începutul acestui an, în ciuda angajamentului companiei de a reduce cheltuielile, măsură care a pornit cu angajații, și în ciuda solicitărilor Guvernului de a reduce cheltuielile în contextul în care România are un deficit aproape record.

Astfel, administratorii și-au majorat indemnizațiile de la 7.300 de lei brut la 10.300 de lei brut.

Directorul general Traian Preoteasa explica această majorare prin faptul că CFR Călători are managament corporativ începând cu data de 23.10.2023 și că indemnizațiile Consiliului de Administrație trebuie să fie actualizate cu salariul brut pe ramură, iar super-agenția AMEPIP a aprobat această creștere.

Consiliul de Administrație al CFR Călători este format din șapte membri.

Traian Preoteasa, directorul general, este și el membru în CA.

Victoraș Florian Bucureanu este pensionar, salariat și membru CA al CFR Călători. Ca pensionar a câștigat într-un an 118 mii de lei, 102 mii de lei ca angajat al firmei timișene private de transport feroviar de marfă (Tim Rail Cargo SRL) și la toate astea se va mai adăuga indemnizația de membru în CA al CFR Călători, scrie Libertatea.

Bucureanu lucrează la CFR din 1984, cu scurte întreruperi când a lucrat la privat. El a fost chiar și director la CFR Marfă, dar și director general și acționar la Unicom Tranzit, companie controlată de Constantin Iavorski.

Bucureanu are două terenuri agricole (de aproape 100 de mii mp), trei terenuri intravilane (de câte 500 mp) și tot atâtea case (în București, Bușteni și Pasărea). Bucureanu se mai bucură de tablouri în valoare de opt mii de euro și depozite bancare de 757 mii de lei și aproape 60 mii de euro.

Sorin Georgel Flutur lucrează în CFR din 1990, când a terminat facultatea. A început ca inginer, a fost director, consilier și membru CA prin mai multe companii ale CFR.

În ultima declarație de avere, Flutur a câștigat 47.937 de lei ca membru CA al CFR Călători SA și 115.806 lei pentru prestațiile din funcția de consilier la Central CNCF CFR SA Iași. Flutur mai este membru în Biroul Politic al PNL Iași și administrator la Ecopiața SA (compania municipalității care se ocupă cu administrarea piețelor agroalimentare, târgului de mașini, târgului de cherestea, a bazarului și a talciocului de pe raza municipiului Iași). Ultima funcție i-a mai băgat lui Flutur în portofel suma de 20.884 de lei.

Și soția sa lucrează ca șef secție adjunct la Central CNCF CFR, Câmpulung Moldovenesc, de unde a primit 80.594 de lei.

Averea lui Flutur se limitează la un teren agricol în Fundu Moldovei, două apartamente în Iași și peste 122 mii de lei dați împrumut.

Gabriel Popa este profesor și prodecan la Facultatea de Transporturi din cadrul Universității Politehnice București (poziție care i-a adus 168.923 de lei). Cunoștințele teoretice despre transporturi l-au recomandat să ocupe și funcțiile de membru în Consiliul de Conducere al Autorității Feroviare Române (AFER), membru în CA al Metrorex SA și al CFR Călători SA. Toate aceste posturi i-au mai adus 85.214 lei.

Popa mai este asociat în firma Beta Electronic Servcominpex SRL, care, în 2023, a avut un profit de 72.409 lei. Conform declarației de avere, Popa deține un teren și o casă în București, un apartament în Bușteni și depozite bancare de 134 mii de euro și peste 368 mii de lei.

Marin Stancu este cadru didactic asociat la Facultatea de Transporturi din cadrul Politehnicii București. Dar funcția de bază este de director în Ministerul Transporturilor. Stancu mai este salariat (detașat de la Transporturi) al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și membru CA al CFR Călători. Toate aceste funcții i-au adus într-un an peste 195 mii de lei.

Stancu deține, împreună cu soția sa, o casă, un apartament și un teren intravilan în București și o casă și un teren în Zemeș, județul Bacău.

Ionuț Laurențiu Mașala este director economic la altă companie a Ministerului Transporturilor, Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Deși a absolvit facultatea în anul 2000, CV-ul lui Mașala începe în anul 2010, când devine membru CA al Plastidrum, companie în care era asociată și CNAIR. Apoi trece în CA-ul altei companii în care era implicată CNAIR, Sorocam SA.

În 2019, Mașala este numit membru în CA al CNAIR, apoi economist și ajunge director. De la CNAIR, Mașala a încasat, conform ultimei declarații de avere, suma de 316.444 de lei.

Considerat omul PSD-ului, Mașala este un veteran al CNAIR. De când lucrează la CNAIR, numele companiei s-a schimbat de patru ori, iar Mașala a rămas neclintit. Se spune că fără Mașala nu mișcă nimic în companie, pentru că niciun ban nu se mișcă fără semnătura lui, mai scrie Libertatea.

Soția lui Mașala lucrează și ea la CNAIR în funcția de șef serviciu (cu un venit de 124.862 de lei).

Cei doi soți nu posedă nici o locuință, vânzându-și casa acum mai bine de un an cu suma de 340 mii de euro. În afara serviciului, Mașala este asociat în firma DE-LI COM 2020 IMPEX S.R.L. (care nu a raportat nicio activitate financiară în ultimii doi ani) împreună cu o colegă, Dana Ecaterina Țințe (de la juridic din CNAIR).

Teodora Preoteasa este în prezent Director pentru Administrarea Fondurilor Europene la Banca de Investiții și Dezvoltare, după ce anterior a fost secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului.

Teodora Elena Preoteasa a mai fost director în Ministerul Fondurilor Europene și a avut, potrivit surselor G4Media.ro, un rol important în fianlizarea programelor operationale 2021-2027, cât timp ministerul a fost condus de Cristian Ghinea (USR).

Fost director general la Direcția programare și coordonare sistem, Preoteasa este considerată un bun specialist, conform surselor G4Media.

Soțul ei, Claudiu Preoteasa, a fost director în cadrul TeleTrans, o companie de stat deținută integral de Translelectrica.

Cei doi sunt finii fostului premier Victor Ponta.

Teodora Preoteasa și soțul ei dețin o casă de locuit cu teren în Tunari și 3 apartamente în București, dar și un teren agricol în Runcu.

Ea menționează în declarația de avere metale prețioase de 39.493 lei.

Veniturile aferente anului 2023 au fost: 54.618 lei de la MIPE, 63.642 lei de la Cancelaria Premierului, 33.431 lei ca membru în consiliul de administrație al Romatsa, 112.838 lei ca membru CIFGA.