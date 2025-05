Celebrul investitor Warren Buffett (94 de ani) se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway, după șase decenii

Celebrul investitor Warren Buffett, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a declarat sâmbătă, în cadrul reuniunii anuale a acționarilor Berkshire Hathaway, că se va retrage din funcția de CEO la sfârșitul anului, scrie CNN.

Buffett, în vârstă de 94 de ani, era așteptat să discute despre planurile sale de succesiune la eveniment. Buffett face parte din Berkshire Hathaway de la înființarea acesteia în 1965.

Buffett a spus că doar copiii săi știau că se va retrage.

Miile de persoane prezente l-au ovaționat în picioare pe Buffett.

Buffett va rămâne totuși președinte înainte de a preda acest rol fiului său, Howard Buffett, la moartea sa.

De la un investitor timpuriu la unul dintre cei mai bogați oameni din lume

Născut în Omaha în 1930, Warren Buffett a devenit investitor când avea doar 11 ani. A cumpărat prima sa acțiune în 1942 – trei acțiuni ale Cities Service, o companie petrolieră, fiecare în valoare de aproximativ 38 de dolari. În cele din urmă, a vândut acțiunea la 40 de dolari, un profit de doar 2 dolari pe acțiune, deși ar fi putut vinde ulterior cu 200 de dolari pe acțiune.

Când avea 6 ani, Buffett a vândut mărci populare de gumă de mestecat și sticle de Coca-Cola, în care Berkshire are acum o participație masivă.

La 13 ani, familia lui Buffett s-a mutat la Washington, DC, când tatăl său a fost ales în Camera Reprezentanților din SUA. Buffett a lucrat ca băiat care livra ziare pentru The Washington Post. După ce a câștigat 2.000 de dolari până la vârsta de 15 ani, a investit 1.200 de dolari într-o fermă de 40 de acri din Nebraska.

În urma investițiilor sale inteligente, Buffett avea economii de 5.000 de dolari înainte să împlinească 20 de ani. După ce a absolvit Universitatea din Nebraska în 1950, a urmat un masterat în economie la Columbia Business School din New York, deschizându-și calea spre utilizarea a 100 de dolari din banii proprii în 1956 pentru a-și lansa compania de investiții, Buffett Partnership.

În 1965, Buffett a preluat controlul asupra unei fabrici de textile din New Bedford, Massachusetts, numită Berkshire Hathaway, pe care a ajutat-o să devină un conglomerat gigant împreună cu partenerul său apropiat Charlie Munger.

Berkshire va achiziționa See’s Candies, va cumpăra participații la Coca-Cola și la rețeaua de televiziune ABC, printre alte investiții.

Până în 2025, Berkshire avea o capitalizare de piață de 1.100 de miliarde de dolari.

Buffett este a cincea cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 169 de miliarde de dolari, conform Bloomberg’s Billionaire Index.

Cine preia conducerea imperiului de investiții

Greg Abel va prelua conducerea în acel moment, în așteptarea aprobării consiliului, iar Buffett a declarat că nu va vinde nicio acțiune Berkshire. Abel, vicepreședinte al operațiunilor non-asigurări ale Berkshire, a fost desemnat succesorul lui Buffett în 2021.

„Greg ar trebui să devină directorul general al companiei la sfârșitul anului, iar eu vreau să arunc acest lucru asupra directorilor în mod eficient”, a declarat Buffett la CHI Health Center din Omaha, Nebraska.

„Grămada” de cash a Berkshire

Buffett a abordat faptul că Berkshire stă pe o „grămadă” de numerar. Compania are aproximativ 347 de miliarde de dolari în numerar, în creștere de la 334,2 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2024.

Buffett a declarat că Berkshire va găsi în cele din urmă locuri în care să își investească banii, dar că „este foarte puțin probabil să se întâmple mâine. Nu este puțin probabil să se întâmple în cinci ani”.

„Am făcut o mulțime de bani nefiind investiți în totalitate în orice moment”, a spus Buffett. „Nu credem că este nepotrivit, de fapt, pentru oamenii care sunt investitori pasivi să facă doar câteva investiții simple și să stea toată viața. Dar noi am luat decizia de a fi în afaceri, așa că credem că putem face un pic mai bine decât atât, comportându-ne într-un mod foarte neregulat.”

El a atins importanța evitării efectuării de investiții impulsive.

„Să spunem că avem aproximativ 40 de miliarde de dolari pe an care intră … dacă mi-ați spune că trebuie să investim 50 de miliarde de dolari în fiecare an până ajungem la 50 de miliarde de dolari – ar fi cel mai prostesc lucru din lume să investim în această manieră”, a spus Buffett.

El a menționat, de asemenea, că Berkshire aproape a investit 10 miliarde de dolari, dar a refuzat să discute despre ce activ.

Greg Abel, succesorul lui Warren Buffett

Înainte de anunțul lui Buffett, au existat întrebări cu privire la preluarea Berkshire de către Abel.

Abel, în vârstă de 62 de ani, un om de afaceri născut în Edmonton, Alberta, care este președinte și CEO al Berkshire Hathaway Energy și vicepreședinte al operațiunilor non-asigurări ale Berkshire Hathaway, îi va succeda lui Buffett la începutul anului 2026.

Stând alături de Buffett, Abel a fost rugat să se descrie în fața investitorilor.

„Aș spune, «mai activ». Dar sper că într-un mod foarte pozitiv, și avem un grup excepțional, așa că a mers excepțional de bine”, a spus el.

„În același timp, (Berkshire Hathaway) are afaceri grozave și le gestionează foarte autonom, iar acest lucru rămâne în vigoare. Dacă (există) oportunități pe care le văd în industria lor, le vom discuta și vom vedea dacă este ceva ce trebuie să urmărim sau dacă abordăm riscul în mod corespunzător”.

„A trebuit neapărat să mă angajez cu fiecare dintre ei și au fost grozavi și ne-au împărtășit modelele lor de afaceri, abordarea lor, gândurile lor cu privire la riscurile și oportunitățile existente. Pe măsură ce am trecut prin asta, am avut întrebări și am vrut să mă implic cu ei. Warren vorbește despre curiozitatea care este importantă pe măsură ce treci prin lucruri, acesta ar fi stilul meu, să am întrebări și comentarii despre afacerea lor, despre cadrele lor”.

Buffett a intervenit în legătură cu Abel.

„Funcționează mult mai bine cu Greg decât cu mine pentru că… nu vreau să muncesc la fel de mult ca el și pot să scap, pentru că avem o afacere practic bună – o afacere foarte bună”, a spus Buffett.

„Faptul că te descurci destul de bine nu înseamnă că nu poți face mai bine, iar Greg poate face mai bine multe lucruri”, a adăugat el.

Buffett l-a descris pe Abel ca fiind o persoană a cărei conducere activă este eficientă.

„Chiar ai nevoie de cineva care se comportă bine la vârf și care nu joacă jocuri pentru propriul beneficiu, iar noi avem o mulțime de manageri care se dau peste cap pentru a nu face astfel de lucruri și apoi avem unii care se dau peste cap”, a spus el. „Greg face ceva în acest sens, iar eu am fost, în general, lax în a face ceva în acest sens.”