Cine este soția lui Călin Georgescu, posibilă „primă doamnă” a României: Fostă economistă, ea se auto-intitulează „educator naturopat”, promovează mesaje anti-vacciniste, anti-știință și despre „împuternicire”, vinde pe internet cursuri cu sute de lei și vorbește despre alimentație și imunitate, deși nu e medic

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, candidatul plasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, e o fostă economistă care a virat înspre afaceri cu terapii „alternative”. Soția candidatului pro-rus, antisemit, cu discurs legionar și anti-Occident, e la rândul său un personaj controversat. Se prezintă acum ca fiind „educator naturopat” și vinde cursuri pe internet, vorbește despre alimentație și sănătate, deși nu e medic și promovează “terapii” fără susținere științifică și mesaje anti-vaccin, cu potențial periculos.

Potrivit propriei prezentări de pe site-ul său, Cristela Georgescu are studii universitare în economie și finanțe si peste 15 ani de carieră în banking și management. De la cariera în economie aceasta a virat înspre alte domenii, făcând acum afaceri vorbind despre… sănătate: se auto-intitulează „autor și educator naturopat”, promovează mesaje anti-știință, opinii anti-vaccinism, pro-terapii alternative și este promotoare a unor metode nesusținute de date științifice, cum ar fi biorezonanțele.

Cristela Georgescu a lucrat peste 15 ani la subsidiara Citi în România, conform datelor prezentate de presa centrală. În 2007, după 10 ani în cadrul Citibank ca Director al diviziei Global Transactions Services, Cristela Georgescu a fost numită vicepreședinte al băncii. „Sub managementul său, divizia Global Transactions Services a lansat produse inovative de management al lichidităților, finantare și custodie valori mobiliare, oferind un portofoliu complex de servicii companiilor și institutiilor financiare. Cristela Georgescu este membru în board pentru numeroase ONG-uri dedicate dezvoltării proiectelor comunitare”, arăta un comunicat al băncii din 2007, citat de Hotnews.ro.

Între timp, aceasta s-a reorientat profesional.

Pe site-ul său, acum Cristela Georgescu se declară a fi „autor și educator naturopat, cu 20 de ani de experiență personală directă în domeniul sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative, apifitoterapiei, gemoterapiei, detoxificării regenerative, iridologiei clinice, biorezonanței și al tehnicilor de eliberare emoțională”. Aceasta a locuit și a profesat în Austria, iar din 2021 a revenit împreună cu familia ei în România.

Multe dintre preocupările Cristelei Georgescu sunt trecute de profesioniști și cercetătorii la categoria pseudoștiință și declarate chiar potențial periculoase, inclusiv iridologia sau biorezonanța, așa zisă „terapie” a cărei promotori folosesc dispozitive fără eficiență dovedită științific, pretinzând că pot diagnostica sau trata boli dintre cele mai diverse, de la alergii la cancere.

Din propria sa prezentare, nu reiese că Georgescu ar avea studii de medicină, dar aceasta enumeră studii postuniversitare și certificări profesionale din diverse surse, care au în denumiri cuvinte ca „integrativ” și „detoxifiere”: „Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educatie din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell” (Certificate in Plant Based Nutrition), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse”. Printre cele menționate în CV: „American Association for Drugless Practitioners” (asociație a practicienilor fără medicamente).

Pe site-ul său, la categoria „produse” apar cărți, cursuri și produse digitale, cu teme ca „împuternicire pentru mame”, „capcane” în alimentație, „detoxificare”, parenting, cu prețuri de la 600 de lei la 1.900 de lei.

Aceasta este prezentă cu mesaje și pe rețelele de socializare, unde povestește despre diverse teme, inclusiv despre capacitatea corpului de a se “autovindeca”.

Ce mai oferă Georgescu, pe site-ul său: „împuterniciri”. „Mai presus de orice, Cristela oferă inspirație și sprijin constant în călătoria ta către Tărâmul Încredererii: ai la dispoziție toate mijloacele, toate informațiile și toate aptitudinile pentru a-ți lua viața și sănătatea în propriile mâini și pentru a trăi astfel o existență demnă și plină de sens”, susține Georgescu.

Aceasta are și o firmă: CRISTELA GEORGESCU EDUCATION SRL, înființată abia în 2023 și care are pentru acel prim an afaceri de 1.101 lei și pierdere de 3.176 lei. Există, de asemenea, și un PFA pe numele său.

Conform Termene.ro, aceasta figurează și ca fost manager Citibank România SA, companie radiată în 2010.

Mesaje anti-vaccinism, în familie

Cristela Georgescu are pe site-ul său o întreagă secțiune dedicată vaccinurilor, unde, sub titulatura de „abecedar” răspândește mesaje anti-vaxx, în care sugerează că vaccinurile ar fi ineficiente sau chiar periculoase.

Un exemplu: aceasta povestește într-o postare cum, la 2 ani si 8 luni, „la câteva minute după administrarea vaccinului antipolio” ar fi intrat în moarte clinică. Menționăm că datele UNICEF arată că, departe de a fi periculoasă, vaccinarea a redus prevalența poliomielitei cu 99%, salvând peste 1,5 milioane de vieți.

De altfel, în plină pandemie COVID-19, soțul său Călin Georgescu sabota campania de vaccinare cu un film despre „integrarea” sa spirituală, după cum relata Rise Project. Cu o baie în lac, acesta susținea un monolog mistic în care amesteca mesaje anti-vaccinare cu un fel de simbolistică a Bobotezei. Mai multe AICI

Aceasta în condițiile în care comunitatea științifică susține beneficiile vaccinării, cu studii și date consistente. Un studiu publicat în prestigioasa revistă Lancet a estimat că vaccinurile împotriva a 14 agenți patogeni comuni au salvat 154 de milioane de vieți în ultimele cinci decenii – la o rată de șase vieți în fiecare minut. Acestea au redus mortalitatea infantilă cu 40 % la nivel mondial și cu peste 50% în Africa.

Site-ul Cristelei Georgescu său are totuși un disclaimer: “Informațiile de pe acest site au scop pur informativ și nu reprezintă consult terapeutic, medical, juridic”.