Ciolacu anunță amnistie la dobânzi și penalități pentru cei care plătesc arieratele către stat

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți o serie de facilități fiscale, respectiv o amnistie la dobânzi și penalități, pentru cei care-și plătesc arieratele, care au ajuns la suma totală de 180 de miliarde lei.

Mai precis, premierul a spus că statul va scuti de plata dobânzii accesorii firmele care plătesc arieratele de stat și va scuti de dobânzi accesorii firmele care vor lua credite fiscale. Măsurile vor fi implementate pe o perioadă determinată.

„Avem arierate de 180 miliarde lei. Asta înseamnă 8% din PIB. Cu alte cuvinte, am avea excedent bugetar dacă am colecta arieratele. Normal că nu se pot colecta toate. Gândiți-vă că mai avem evaziune fiscală și gap de TVA de aproape 10 puncte procentuale din PIB. Deci ne-am dus la 18% din PIB pe evaziune și gap de TVA și pe arierate. Dar discuția de bază este cum să oprim investițiile ca să nu avem deficit. Eu cred că este o abordare incorectă. De aceea ministrul Finanțelor, după ce am avut o discuție foarte aplicată pe zona de arierate, a venit cu niște propuneri până la sfârșitul anului pe perioadă limitată. În cazul în care îți plătești aceste arierate, statul român îți scade tot ce înseamnă dobândă accesorie. Deci plătește-mi banii, baza. La 180 miliarde nu adaug la ea accesoriile. Mai mult, ministrul Finanțelor a venit cu propunerea să dau credit fiscal. Eu, stat, îmi recuperez banii, iei credit fiscal și pe urmă îți urmărești plata. Ai scăpat de dobânzi și de accesorii și mie îmi plătești baza. Adevărat, pe o perioadă limitată. Pentru că altfel creezi o permanență și cei care au plătit consideră că sunt proștii care au plătit și că se fac facilități celor care nu au plătit. Dar e o abordare corectă. Eu ca prim-ministru nu urmăresc să bag oameni în pușcărie, nu sunt procuror, nu sunt judecător. Eu vreau un singur lucru: taxele să le plătim cu toții”, a declarat Marcel Ciolacu.

Este important de precizat că mari arierate la stat nu au doar firmele private, ci inclusiv mari companii de stat. Arieratele companiilor controlate de stat erau anul trecut 20 de miliarde de lei, 16% din total arierate.

De exemplu, Compania Națională a Huilei (CNH), aflată în insolvență, domină de câțiva ani topul datornicilor la stat. Societatea cu sediul în Hunedoara avea, la 30 octombrie 2023, datorii totale de aproape 1,04 miliarde de euro (5,2 miliarde lei), după cum scria Europa Liberă. Din această sumă, 1,4 mld de lei (280 milioane euro) sunt datoriile propriu-zise. Restul sunt așa-numitele „obligații fiscale accesorii” – dobânzi, penalități etc.

Compania SNCFR Marfă a intrat în clasament după 2020, cu o creștere spectaculoasă a datoriilor către stat. În martie 2020, compania de transport marfă reușise să scape de mare parte din datoriile pe care le avea la stat. Mai avea de plătit doar 2,6 milioane de lei. Un an mai târziu, în martie 2021, aceeași companie avea deja aproape 400 de milioane de euro (1,863 miliarde de lei) datorii, conform portalului termene.ro.

În top 20 al firmelor cu datorii către Fisc sunt încă patru companii de stat cu arierate de peste 1 miliard de lei:

Complexul Energetic Hunedoara (CEH) – 1,44 miliarde (288 milioane euro);

Unifarm – 1,4 miliarde (280 milioane de euro);

SNCFR – 1,2 miliarde (240 milioane de euro);

Societătea Comercială pentru Închiderea Minelor – 1 miliard – (200 de milioane de euro).

În topul marilor datornici sunt și firme private, majoritatea aflate deja în insolvență sau faliment. Iar statul trebuie să-și recupereze banii la masa credală.

Galaxy Tobacco SA – 280 de milioane de euro (1,48 miliarde de lei) – faliment din decembrie 2020;

Este fosta Societate Națională a Tutunului. Firma este deținută acum de un holding din Cipru, CTS Tobacco LTD și Whtibread Holdings Ltd. Prin acționariatul său a trecut și omul de afaceri Ioan Niculae.

Italia Tobacco Production SRL – 280 de milioane de euro (1,47 miliarde de lei) – faliment din 2016;

Firma îi are ca acționari pe Rodica Cristina Gament, Rossi Manlio și Elvio Celestini.

Aceste ultime două firme au o legătură, prin Elvio și Antonello Celestini, care au trecut și prin acționariatul Galaxy Tobacco SA. Cei doi sunt acum în Italia deși în urma lor, în România, au rămas mai multe dosare penale.

Agroponte SRL – 280 de milioane de euro (1,47 miliarde de lei) – în funcțiune;

Acționar unic al firmei este Mircea Criste. Societatea a fost declarată insolvabilă de ANAF din 2016.

Benz Oil SRL – 200 de milioane de euro (1 miliard de lei) – faliment din 2019;

Patronul firmei, Ioan Ovidiu Moldovan, a fost condamnat la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, dar nu a fost încarcerat. Este dat în urmărire internațională. În același dosar a fost cercetat și fostul șef ANAF, Sorin Blejnar, care a fost achitat de instanță.

Europa Liberă mai scrie că, în septembrie 2024, ANAF a publicat o situație cu datoriile către stat ale companiilor deținute de același stat român. Din 1.718 operatori economici cu capital majoritar de stat, 910 înregistrează obligaţii fiscale restante: