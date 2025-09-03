Bogdan Mîndrescu, un influent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, va conduce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care operează Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa, confirmă CNAB. El a fost ales printr-o procedură de selecție. Mîndrescu a mai condus această instituție și și-a dat demisia după nereguli descoperite de Corpul de Control.
„La propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după îndeplinirea tuturor etapelor legale, Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de Director General al CNAB pe Bogdan Mîndrescu, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”, anunță CNAB.
Mandatul Directorului General este de 4 ani și începe din data de 3 septembrie 2025.
Compania susține că procedura de recrutare și selecție pentru funcția de Director General al CNAB a fost desfășurată complet transparent, printr-un expert independent specializat în selecția personalului pentru poziții de top management.
Însă sursele Economedia spuneau anterior că procedura a fost secretizată, iar numele candidaților au fost secretizate chiar și pentru membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, spuneau sursele Economedia.
„Totul indică o aranjare a concursului pentru cineva foarte important, pentru membrii numiți politic, mai ales pentru Eduard Bachide și Georgeta Bumbac”, mai afirmau sursele.
Bogdan Mîndrescu este în prezent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, după ce anterior a fost consilier al ministrului Fondurilor Europene (mandatul lui Marcel Boloș). El a mai fost director general al CNAB în perioada 2017-2018, iar anterior a fost președinte și vicepreședinte al consiliului de administrație, director de cabinet și director de cabinet secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Mîndrescu a mai fost membru al consiliului de administrație al Registrului Auto Român, dar și consultant la cabinetul președintelui al directorului general al SRTv.
În 2018, Mîndrescu, care avea atunci 28 de ani, şi-a dat demisia de la conducerea CNAB, după ce Corpul de control al premierului a descoperit o serie de nereguli, printre care lipsa investiţiilor, falsuri în înscrisuri şi remunerări ilegale.
Adevărul scria atunci că Mîndrescu a fost susținut de către PSD Buzău și Marcel Ciolacu.
CNAB susține însă că raportul Corpului de Control nu a avut legătură cu mandatul lui Bogdan Mîndrescu. „Bogdan Mîndrescu a plecat de la conducerea CNAB în anul 2018. Ulterior, au apărut informații false care presupuneau că demisia ar fi putut avea legătură cu un raport realizat cu un an înainte de către Corpul de Control. Perioada de 4 ani care a constituit obiectul verificărilor acelui raport a fost însă anterioară mandatului de director al lui Bogdan Mîndrescu, iar plecarea sa de la conducerea CNAB nu a avut vreo legătură cu raportul respectiv întocmit în anul precedent”, transmite instituția.
O lună mai târziu, Bogdan Mîndrescu a fost numit de Guvernul Dăncilă în Compania Naţională pentru Administrarea Porturilor Maritime, cu sprijinul baronului de Constanţa Felix Stroe, sub care fusese numit la Aeroporturi în perioada când au fost descoperite neregulile grave.
Mîndrescu a mai fost consultant în România pentru compania Inspur Shandong Group din China, controlată de Partidul Comunist Chinez. În timp ce acorda consultanță companiei din China, Bogdan Mîndrescu era șeful de cabinet a lui Răzvan Cuc, în mandatul acestuia de la Transporturi, scrie Newsweek.ro.
Mîndrescu a absolvit Facultatea de Administrație și Afaceri de la Universitatea București (2009), apoi studii de Management în Dezvoltare Rurală și Agroturism la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (2011), un master de integrare și afaceri europene la Universitatea Dimitrie Cantemir (2011), Facultatea de Drept de la Universitatea Dimitrie Cantemir (2016), un master în management aeronautic (2016 – 2021) și Teologie Ortodoxă Pastorală, la Facultatea de Teologie de la Universitatea Ovidius din Constanța (2023 – prezent).
Georgeta Bumbac este fina baronului PSD Felix Stroe, anterior ea mai fiind administrator la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Georgeta Bumbac, funcţionar public de peste 20 de ani, şi trecută pe la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” a fost promovată de Viorica Dăncilă.
Eduard Bachide este secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.
Cea mai mare lucrare de infrastructură aeroportuară din România
Viitorul director general al CNAB va coordona cea mai mare lucrare de infrastructură aeroportuară din România, noul terminal al Aeroportului “Henri Coandă”, pentru care doar serviciile de proiectare costă 40 de milioane de euro.
Compania Națională Aeroporturi București a lansat în aprilie licitația de proiectare a noului Terminal.
Momentan, aceasta este contestată.
Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea unui nou Terminal de pasageri cu toate facilitățile necesare, cu o suprafață de aproximativ 176.000 mp, care să acomodeze un trafic prognozat pentru anul 2040 de 30 milioane pasageri/an (traficul de pasageri la orele de vârf în noul terminal va putea ajunge la 6.500 de pasageri/oră).
Viziunea CNAB pentru noua infrastructură este, conform companiei: aeroport individualizat la nivel internațional; aeroport smart prin utilizarea tehnologiilor moderne AI, IoT, BMS etc; aeroport eficient – fluxuri optime pentru pasageri, bagaje, aeronave, autovehicule, echipamente; siguranță și securitate prin utilizarea tehnologiilor avansate; experiența pasagerilor – spații confortabile, fluxuri intuitive, spații diverse pentru food & beverages, shopping, lounges; sustenabilitate și reziliență – soluții eficiente energetic, utilizarea de tehnologii verzi cu impact minim asupra mediului (de exemplu: reutilizarea apei de ploaie); soluții care să conducă la conceptul de „healthy building” (fluxuri pasageri, calitatea aerului, materialele utilizate, soluții HVAC, fără zgomot interior, cu lumină naturală, tehnologie digitală etc).
“Terminalul va fi proiectat la nivelul celor mai înalte standarde aeroportuare pentru trafic Schengen – Non Schengen, cu zone generoase de Sosiri, Plecări și de tranzit sau transfer al pasagerilor”, transmite CNAB.
Terminalul va fi realizat modular, ceea ce va permite punerea etapizată în exploatare.
Facilitățile noului terminal: minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave; minimum 20 de punți de îmbarcare; spații generoase pentru pasageri, sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri și plecări), echipamente de control de securitate, fluxuri separate pentru aprovizionare, sisteme pentru informarea pasagerilor, iluminare ambientală, acustică optimă, climatizare eficientă și semnalizare intuitivă, saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene, saloane VIP, zone diverse de comerț, toate dimensionate pentru a realiza ”IATA Optimum Level of Service”.
Aeronavele vor dispune de noi căi de rulare moderne, pe o nouă infrastructură aeroportuară.
Alte facilități care vor fi realizate: turn de control, remiză PSI, zone pentru handling, clădiri administrative, stații de transformare, stații de epurare a apelor, parcări auto pentru autovehiculele pasagerilor.
Se va realiza inclusiv o rețea complexă de drumuri de acces în zonele de landside și airside, pentru asigurarea conexiunilor rutiere, cu drumuri și pasaje subterane, între Terminalul actual și viitorul Terminal.
Terminalul va dispune de stații moderne de taxi și de transport public de călători, dar și de zone speciale pentru autocare, create pentru a evita congestiile de trafic.
Noul Terminal va fi conectat la infrastructura rutieră și la cea feroviară.
Având în vedere complexitatea proiectului, proiectantul trebuie să utilizeze Building Information Modeling în procesul de proiectare.
Programul strategic are în vedere, într-o etapă ulterioară, dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă, prin realizarea unei platforme multimodale cargo, precum și prin crearea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.