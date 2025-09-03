Bogdan Mîndrescu, un influent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, va conduce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care operează Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa, confirmă CNAB. El a fost ales printr-o procedură de selecție. Mîndrescu a mai condus această instituție și și-a dat demisia după nereguli descoperite de Corpul de Control.

„La propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după îndeplinirea tuturor etapelor legale, Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de Director General al CNAB pe Bogdan Mîndrescu, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”, anunță CNAB.

Mandatul Directorului General este de 4 ani și începe din data de 3 septembrie 2025.

Compania susține că procedura de recrutare și selecție pentru funcția de Director General al CNAB a fost desfășurată complet transparent, printr-un expert independent specializat în selecția personalului pentru poziții de top management.

Însă sursele Economedia spuneau anterior că procedura a fost secretizată, iar numele candidaților au fost secretizate chiar și pentru membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, spuneau sursele Economedia.

„Totul indică o aranjare a concursului pentru cineva foarte important, pentru membrii numiți politic, mai ales pentru Eduard Bachide și Georgeta Bumbac”, mai afirmau sursele.

Bogdan Mîndrescu este în prezent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, după ce anterior a fost consilier al ministrului Fondurilor Europene (mandatul lui Marcel Boloș). El a mai fost director general al CNAB în perioada 2017-2018, iar anterior a fost președinte și vicepreședinte al consiliului de administrație, director de cabinet și director de cabinet secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Mîndrescu a mai fost membru al consiliului de administrație al Registrului Auto Român, dar și consultant la cabinetul președintelui al directorului general al SRTv.