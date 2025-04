Daniel Dines, CEO UiPath, la București, despre transformările aduse de revoluția AI: “Vine un tsunami peste noi. Modul în care muncim o să se schimbe într-un mod dramatic”/ “Pe măsură ce valul de AI o să atingă companiile, și nivelul educației trebuie să se ridice”

Piața e în fața unei transformări, iar modul de muncă se va schimba “dramatic”, pe fondul revoluției AI, Spune Daniel Dines, CEO al UiPath, primul unicorn românesc, listat ulterior la bursa de la New York. Acesta a fost prezent la București în cadrul unei conferinţe organizată de companie.

“E un privilegiu să vorbesc în românește”, a spus Dines, la începutul discursului său. Acesta a vorbit despre piața UiPath. “Ceea ce se întâmplă acum în piață este complet nou pentru noi, nu am văzut de la începuturile RPA o cerere atât de mare ca în ideea de agentic (Agentic AI, n.red.). Ideea este că suntem în momentul acesta gata să mergem mult mai adânc decât a fost posibil în primele zile de RPA și automatizare. Clienții noștri mari înțeleg că tehnologia este gata, e o problemă de a găsi care sunt formele ei de scalare, din punctul de vedere al tehnologiei suntem capabili să mergem după cele mai complicate probleme operaționale”, a spus Dines.

Piața muncii se va schimba dramatic, a mai spus Dines. “Suntem în fața unei transformări. Vine un tsunami peste noi. Modul în care noi toi o să muncim o să se schimbe într-un mod dramatic. O să se schimbe dramatic şi o să se schimbe în următorii doi-trei ani dramatic. Eu cred sincer că majoritatea joburilor, banking, asigurări, operational jobs, sănătate, nu o să mai existe în forma în care o ştim noi astăzi. La fel de dramatic cum a fost în agricultură, în care a venit mecanizarea şi practic, până la urmă, toţi oamenii au ajuns să supravegheze nişte maşini care merg singure. Cam aşa ceva se întâmplă în industriile mari, banking, asigurări”, a spus Dines.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: - articolul continuă mai jos -

“Pe măsură ce valul de AI o să atingă companiile, și nivelul educației trebuie să se ridice – din operatori, ei (angajații, n.red.) vor devin supervizori. Produsul nostru se cheamă Maestro, tocmai pentru că vrem să sugerăm că oamenii vor fi, într-un fel, ca niște dirijori ai unei simfonii, ei trebuie să se asigure că simfonia e cântată bine”, a spus Dines.

CEO-ul UiPath a vorbit și despre activitatea din sectorul public.

“Ne focusăm pe sectorul public în toată lumea. Avem câteva regiuni care sunt mult mai dinamice în general și aș spune că și sectorul public din US e unul dintre ele, cel din UK, în Dubai avem o prezență masivă în sectorul public. În Europa lucrurile se mișcă mult mai greu, din păcate, și cred că asta o simțim ca cetățeni”, a punctat Dines. Ca exemplu pozitiv, acesta a dat exemplul unei aplicații din Polonia, care adună informațiile și documentele de care are nevoie un cetățean – carte de identitate, permis de conducere. “Mi s-a părut o chestie incredibilă, să am o astfel de aplicație. Polonia a putut să facă chestia asta, cred că am putea și noi să o facem”, a spus Dines.