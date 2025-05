EXCLUSIV Libra Bank a blocat conturile AUR și a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor pentru ”tranzacții suspecte” către firme controlate de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV / Marius Lulea a refuzat să declare sursa averii

Libra Bank a blocat în acest an conturile AUR și conturile a trei firme la care prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea e asociat, au declarat surse guvernamentale pentru Economedia. Banca a blocat conturile pentru că Marius Lulea nu a declarat sursa averii sale. În plus, Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la ”tranzacții suspecte” ale AUR – donații primite de la persoane fără suficienți bani, dar și sume plătite de AUR către o firmă legată de Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus, potrivit informațiilor Economedia.

Marius Lulea nu a răspuns până la ora publicării la apelurile și mesajele reporterului Economedia. Vom publica punctul său de vedere când îl va furniza

Poziția Libra Bank transmisă Economedia: ”Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții”.

Libra Bank i-a cerut lui Marius Lulea să declare sursa averii în baza Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, dat fiind că acesta are o funcție de conducere într-un partid, iar legea le impune băncilor stabilirea sursei averii și a sursei fondurilor de care dispune o astfel de persoană expusă public, potrivit surselor Economedia.

De notat că Marius Lulea, deși este prim-vicepreședinte AUR și unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, nu a candidat pentru nici o funcție publică. Din acest motiv, el nu a trebuit să-și facă niciodată publică declarația de avere și de interese.

Pentru că Lulea nu a furnizat informațiile cerute de bancă, Libra Bank i-a blocat conturile la începutul lunii aprilie, potrivit acelorași surse. La finalul lunii aprilie, Marius Lulea și-a închis relația de afaceri cu Libra Bank.

Banca a blocat și conturile AUR în luna martie din cauza refuzului lui Marius Lulea de a-și preciza sursa averii și a fondurilor pe motiv că acesta este împuternicit, cu drept de semnătură, pe conturile deținute de partid, potrivit surselor citate. În aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme la care Marius Lulea e asociat, potrivit informațiilor Economedia.

În plus, în cursul anului 2024, Libra Bank a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport de tranzactii suspecte care privește tranzacțiile efectuate prin conturile Partidului AUR, potrivit informațiilor Economedia. E vorba de două tipuri de tranzacții:

– plăți repetate, în sume mari, către o firmă suspectată că era utilizată ca intermediar în relație cu alte firme controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus.

– numeroase donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu susținea valoarea fondurilor transferate către partid.

Reamintim că Realitatea Plus, care se autointitulează ”televiziunea poporului”, a făcut campanie susținută pentru George Simion și AUR înaintea alegerilor prezidențiale.

G4Media a scris încă din decembrie 2024 că Autoritatea Electorală Permanentă a confiscat suma de 13,25 milioane de lei de la partidul AUR din sumele aferente campaniei la alegerile europarlamentare, potrivit unui raport al instituției publicat în Monitorul Oficial. În plus, partidul a fost amendat cu 25.000 de lei, la fel ca și mandatarul financiar coordonator.

AEP a refuzat deconturile și a confiscat anumite sume pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. Mai exact, instituția a constatat că unele împrumuturile au depășit cuantumurile maxime admise de lege, iar în alte cazuri banii au provenit dintr-o singură sursă de împrumut, ceea ce ar fi interzis de lege.

Unele dintre împrumuturile pentru AUR pe care AEP nu le-a decontat au venit din anturajul lui Maricel Păcuraru, potrivit informațiilor G4Media.

Maricel Păcuraru, patronul a căruie familie care controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest, a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare într-un dosar legat de prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro, în noiembrie 2014.