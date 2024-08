EXCLUSIV Proiectul de 1,5 miliarde euro de retehnologizare a reactorului 1 al Centralei Nucleare Cernavodă este condus de un cetățean italian angajat director la Nuclearelectrica. Italia are interese de miliarde în industria nucleară românească

Retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, un proiect ce costă România peste 1,5 miliarde de euro, este condusă de cetățeanul italian Giancarlo Aquilanti, după cum se poate observa în caietul de sarcini al unei licitații pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru acest proiect (câștigată de Ernst&Young pentru 1,8 milioane lei). Centrala Nucleară Cernavodă este obiectiv strategic, de interes primordial pentru statul român, unica de acest fel din țară.

Semnatarii principali de pe caietul de sarcini sunt:

“AVIZAT Director Direcția Retehnologizare Unitate 1 CNE Giancarlo Aquilanti

APROBAT Director Sucursala CNE Cernavodă Valentin Ovidiu Nae”.

Italia este masiv interesată în proiectele Nuclearelectrica, atât reabilitarea U1, cât și construcția reactoarelor 3 și 4. La începutul acestui an, Nuclearelectrica a semnat un memorandum de înțelegere cu companiile italiene SACE și Ansaldo Nucleare pentru dezvoltarea și finanțarea proiectelor care prevăd retehnologizarea Reactorului 1 al centralei nuclerelectrice de la Cernavodă și construcția reactoarelor 3 și 4, potrivit unui comunicat.

SACE este un grup financiar deținut de guvernul Italiei, specializat în finanțarea proiectelor industriale ale companiilor din peninsulă care contribuie la creșterea exporturilor italiene.

Compania Ansaldo Nucleare și-a exprimat interesul pentru formularea unei oferte pentru furnizarea de servicii de inginerie și management de proiect, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a componentelor și sistemelor, în principal pentru partea clasică a centralei, necesare pentru finalizarea și punerea în funcțiune atât a proiectului Unității 1, cât și a Unităților 3 și 4 si a confirmat interesul de a depune o ofertă privind furnizarea serviciilor menționate mai sus.

Pe de altă parte, compania SACE si-a exprimat interesul de a sustine finanțarea celor două proiecte ale SN Nuclearelectrica SA cu suma de până la 2 miliarde de euro, în conformitate cu procedurile SACE, condițiile negociate de părți și aprobările aferente autorităților italiene relevante.

Aquilanti, potrivit profilului său de LinkedIn, ocupă de un an funcția de Director Direcția Retehnologizare Unitate 1 CNE. Mai înainte, a fost, timp de șase ani, director de proiect la un proiect nenumit, din calitatea de freelancer. Încă și mai înainte, a fost director la un proiect de construcție termocentrală în Cambodgia și a trecut și pe la campionul energetic Italian Enel.

Producătorul de energie nucleară Nuclearelectrica a semnat, în iunie, cu compania de management de proiect Canadian Nuclear Partners (CNPSA) un acord-cadru pe termen lung pentru furnizarea de servicii de Project Management Organization (PMO) pentru pregătirea şi implementarea proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă.

Acest acord-cadru are o valoare aproximativă de 240 de milioane de euro (360 de milioane de dolari canadieni). un contract cu o valoare de 2,5 milioane lei pentru achiziționarea de servicii de asistență și consultanță în vederea accesării unui ajutor de stat ad-hoc prin notificare la Comisia Europeană în vederea retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă. Ajutorul de stat ar fi sub forma obținerii de garanții de stat la creditele pe care urmează să le acceseze pentur a finanța acest proiect. Nuclearelectrica are planificat ca, din 2026 sau 2027, să reabiliteze total Unitatea 1 de la Cernavodă pentru a-i prelungi durata de viața cu 35 de ani, un proces care presupune oprirea reactorului și lucrări efectuate pentru 34 de luni, în urma unei investiții de peste 1,5 miliarde de euro.

Pentru finanțarea retehnologizării unității 1, pe lângă ajutorul de stat, Nuclearelectrica vrea să încheie contract pentru diferență (CfD) și să acceseze un grant nerambursabil din Fondul de Modernizare al UE.

Pe lângă această retehnologizare a U1, Nuclearelectrica mai are în derulare construcția a două unități, 3 și 4, care ar trebui să fie gata în 2031 și 202, după investiții de circa 8 miliarde de euro.