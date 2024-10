Impactul economic al abandonului școlar în România: cheltuielile anuale sunt de aproximativ 2,3 miliarde EUR, adică aproximativ 0,77% din PIB

AmCham România și Universitatea din București au prezentat joi un raport privind impactul economic al abandonului școlar în România. Raportul este una din primele încercări de măsurare în termeni economici ale unui fenomen social îngrijorător, cu scopul de a aduce claritate cu privire la costurile la nivel individual și societal, și de a sprijini adoptarea de politici publice și măsuri care să reducă abandonul școlar în România.

Valoarea medie generală a abandonului școlar, incluzând cohorta din 2013 – 2021, este de 23.147 de elevi pe cohortă.

Costurile pe durata de viață ale tuturor persoanelor care au abandonat școala în perioada analizată reprezintă aproximativ 35,67% din PIB-ul anual al României (estimat la 300 miliarde EUR).

România înregistrează cele mai scăzute rate din UE în ceea ce privește educația adulților.

Pe scurt, cele mai importante concluzii ale raportului:

Valoarea medie generală a abandonului școlar, incluzând cohorta din 2013-2021, este de 23.147 de elevi pe cohortă. În plus, România înregistrează cele mai scăzute rate din UE în ceea ce privește educația adulților, proporția celor cu vârste cuprinse între 25-64 de ani care participă la educație sau formare fiind de 1% în 2020, de 5,7% în 2022 și de 6,7% în 2023.

Luând în considerare și diferențele de durată a vieții active, câștigurile medii pe parcursul vieții ale unei persoane care a abandonat școala sunt de €353.736, comparativ cu cele ale unui absolvent de liceu, care sunt de 544.210 EUR. Aceasta se traduce într-un dezavantaj economic semnificativ pe parcursul vieții, de 190.473 EUR.

Costurile pe durata de viață ale tuturor persoanelor care au abandonat școala în perioada analizată (adică 2005-2013 până la 2016-2024) totalizează 107 miliarde EUR, ceea ce reprezintă aproximativ 35,67% din PIB-ul anual al României (estimat la 300 miliarde EUR).

Cheltuielile anuale cu abandonurile din cele 12 cohorte analizate sunt de aproximativ 2,3 miliarde EUR, adică aproximativ 0,77% din PIB-ul anual al României. Costurile suportate cu abandonurile din cele 12 cohorte analizate, pe parcursul ultimilor 11 ani, sunt de aproximativ 15,7 miliarde EUR, adică aproximativ 5,23% din PIB-ul anual al României.

”Capitalul uman și educația sunt priorități centrale pentru AmCham. După ce anul trecut ne-am uitat la costul economic al deficitului de forță de muncă, anul acesta am continuat seria de analize AmCham și am abordat una dintre cele mai importante provocări ale României – abandonul școlar. Împreună cu partenerii noștri de la Universitatea din București, am încercat să vedem cât ne costă ca economie și societate faptul că avem cea mai mare rată de părăsire timpurie a școlii din Uniunea Europeană - 16,6% în 2023. Potrivit analizei noastre, în fiecare an, aproximativ 23.000 de elevi părăsesc școala, iar consecințele sunt pe termen lung: un absolvent care abandonează studiile câștigă în medie cu aproximativ 190.000 EUR mai puțin pe parcursul vieții decât un absolvent de liceu. Aceasta nu este doar o cifră – este o poveste de oportunități ratate, de potențial neîmplinit,” a declarat Elisabeta Moraru, membru al Consiliului Director al AmCham România.

Studiul integral, precum și un sumar al rezultatelor și recomandărilor de intervenții pot fi accesate aici.