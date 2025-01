Metrourile circulă mai rar, miercuri. Timpi de așteptare din ce în ce mai mari în stații / Surse: Lipsă de personal

Trenurile de metrou circulă, miercuri, mai rar, iar timpii de așteptare în stații sunt din ce în ce mai mari. Motivul este lipsa de personal, conform surselor consultate de Economedia.

Astfel, metroul de la 13 pe linia Pipera – Berceni nu a funcționat din lipsă de personal.

Până la ora 19 vor fi timpi de așteptare din ce în ce mai mari, conform surselor.

Motivul este lipsa de personal.

Nu este clar motivul pentru care Metrorex se confruntă, miercuri, cu lipsă de personal și ce s-a schimbat în programul de funcționare.

Dar amintim că, recent, angajații Metrorex au amenințat că de pe 28 ianuarie declanșează greva la metrou, după negocieri fără succes între sindicaliștii Metrorex și ministerul Transporturilor.

Sindicaliștii Metrorex afirmă că au negociat, anul trecut, o majorare de salarii pentru angajați, prin intermediul unui contract colectiv de muncă. Însă ordonanța austerității, cunoscută ca și ordonanța „trenuleț”, adoptată ulterior, prevede că salariile angajaților bugetari sunt înghețate în acest an. Angajații ar fi trebuit să își primească salariile majorate luni, 27 ianuarie.

Am solicitat să se respecte întocmai Contractul Colectiv de Muncă și negocierea pe care am avut-o și în baza căreia am înregistrat acest Contract Colectiv de Muncă. Dacă ei nu mai vor să recunoască această înțelegere, discutăm altfel, spun surse din sindicat, conform B365.