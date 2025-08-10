Un număr record de 125 de cetățeni americani născuți în străinătate sunt miliardari și trăiesc în Statele Unite. Aceștia provin din 41 de țări, dar au devenit bogați în America. Un singur român se regăsește pe această listă.

Ion Stoica, fondatorul român al startupului Databricks, este singurul român pe lista Forbes a miliardarilor imigranți care trăiesc în Statele Unite. Averea lui Ion Stoica este estimată de Forbes la 2,5 miliarde de dolari.

Forbes a definit miliardarii imigranți ca fiind cetățenii americani născuți în străinătate care trăiesc în prezent în Statele Unite și care au o avere netă estimată la peste 1 miliard de dolari la data de 7 iulie 2025. Nu sunt incluși cei 46 de miliardari fără cetățenie care trăiesc în Statele Unite (de exemplu: Andreas Halvorsen, Adam Neumann) și cei 16 cetățeni americani născuți în străinătate care trăiesc în afara țării (de exemplu: Len Blavatnik).

Trei dintre cele mai bogate 10 persoane din America (și din lume) sunt imigranți, inclusiv cea mai bogată persoană din lume: Elon Musk, în vârstă de 54 de ani, s-a născut în Africa de Sud și a venit în SUA prin Canada pe când era student, iar acum are o valoare estimată la 393,1 miliarde de dolari. Cofondatorul Google, Sergey Brin, 51 de ani, este al doilea cel mai bogat imigrant, cu o avere estimată la 139,7 miliarde de dolari. Familia lui Brin s-a mutat în SUA din Rusia când el avea 6 ani, pentru a scăpa de antisemitismul cu care se confruntau în țara lor de origine.