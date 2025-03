VIDEO | INTERVIU EXCLUSIV Ion Stoica, fondatorul român al unicornului Databricks: Dacă România ar avea mai puține reglementări, poate că asta ar încuraja investițiile din străinătate

Dacă România ar avea mai puține reglementări, poate că asta ar încuraja investițiile din străinătate în sectorul IT românesc, afirmă într-un interviu pentru Economedia Ion Stoica, informatician, unul din cei doi fondatori de origine română ai unicornului american Databricks, companie de date şi AI, care recent a ajuns la o evaluare de 62 de miliarde de dolari după ce a atras o finanțare de 15 miliarde de dolari.

În plus, România ar trebui să investească mai mult și în învățământ, spune el.

Antreprenorul de origine română susține că, în Statele Unite, succesul industriei tech a avut loc prin colaborarea dintre universități, industrie și guvern. Ion Stoica susține că există actori care încearcă să facă asta și în România, cum ar fi colaborările dintre Universitatea Politehnică din București și industria locală, însă este nevoie de investiții mai mari în învățământ.

Fondatorul Databricks afirmă că în România păstrează legăturile cu Universitatea Politehnica, la care a studiat, și vede că apare o nouă generație de profesori foarte buni. „De exemplu Costin Raiciu de la Universitatea Politehnică din București”, spune el.

În ce privește susținerea antreprenoriatului românesc și a scenei locale de tech, informaticianul susține că participă la evenimente pentru antreprenori, însă nu știe dacă la un moment dat va putea inclusiv să finanțeze companii, focusul său fiind pe proiecte proprii la care poate aduce cea mai mare contribuție.

„Din punct de vedere financiar, în primul rând, Databricks nu este listată. Și aici (în SUA – n.r.) am foarte mulți antreprenori care mă întreabă de sfaturi și încerc cât de mult… Am facultatea, laboratorul, contribui și la companii pe care le-am fondat. Iar în general, ceea ce prefer cel mai mult este să am proiectele mele pe care pot să mă focusez. Eventual, o să am mulți bani când Databricks o să fie IPO (companie listată – n.r.), dacă totul merge bine. Sunt oameni și am prieteni cărora le place să investească în diverse companii. Îi admir foarte mult, dar eu nu știu dacă aș face asta. Tot aș încerca poate să mă focusez pe unul, două, trei proiecte pe care pot să am un impact major. Dar poate asta se schimbă. Ceea ce voiam să spun este încerc să ajut cât pot. Din păcate, timpul meu este extrem de limitat în momentul actual. Dar da, o să încerc să ajut cât pot mai mult”, a spus Ion Stoica.