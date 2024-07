Miliardarii Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg au în comun 3 obiceiuri pentru succes – dar rutine foarte diferite. Care seamănă cu al tău?

Miliardarii sunt la fel ca noi… într-un fel. Aceste persoane cu o avere netă foarte mare au aceleași 24 de ore într-o zi ca și noi, așa că este firesc să ne întrebăm cum își folosesc timpul pentru a atinge niveluri atât de extreme de bogăție și succes – și dacă ai putea învăța un lucru sau două din obiceiurile și rutinele lor, scrie Entrepreneur.

Mai întâi, câteva aspecte semantice importante. Care este diferența dintre un obicei și o rutină, mai exact? În general, un obicei este „impulsul de a face un comportament cu puțină sau fără gândire conștientă”, în timp ce o rutină este „o serie de comportamente repetate frecvent”, a declarat expertul în design comportamental Nir Eyal pentru CNBC Make It.

Unele rutine au potențialul de a deveni un obicei, dar nu este o garanție. În orice caz, se poate spune cu certitudine că lideri miliardari precum Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg nu au ajuns unde sunt astăzi – cu averi nete de 136, 134, 206 și, respectiv, 179 de miliarde de dolari, conform Forbes – fără să fie consecvenți.

De asemenea, probabil că nu este o surpriză faptul că Buffett, Gates, Bezos și Zuckerberg au câteva obiceiuri în comun care i-au ajutat pe drumurile lor către succes.

Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre obiceiurile pe care le împărtășesc oamenii de afaceri miliardari și despre modul în care acestea servesc drept elemente de bază pentru rutina unică a fiecărui lider. Poate veți vedea asemănări cu ale voastre – sau veți fi inspirați să faceți unele schimbări.

1. Trezește-te devreme – dar dormi suficient

Setarea unei alarme dimineața devreme ar putea ajuta la asigurarea unui timp suficient în timpul zilei pentru a face totul, dar dacă obiceiul vine în detrimentul numărului total de ore dormite, ar putea face mai mult rău decât bine. Este important să vă stabiliți o rutină de somn sănătoasă, deoarece odihna suficientă are un impact asupra performanțelor mentale și fizice, asupra bunăstării emoționale și nu numai, conform UC Davis Health.

Acesta este motivul pentru care Buffett, Gates, Bezos și Zuckerberg se străduiesc să găsească un echilibru între trezitul devreme și somnul suficient, deși cu unele diferențe-cheie în programele lor de somn, conform datelor de la GOBankingRates.

Buffett încearcă să doarmă opt ore pe noapte; se culcă la 22:45 și se trezește la 6:45. „Dacă nu găsești o modalitate de a face bani în timp ce dormi, vei munci până vei muri”, a spus celebrul co-fondator, președinte și CEO al Berkshire Hathaway.

În zilele noastre, Gates doarme de la 12 dimineața la 7 dimineața pentru un total de șapte ore de somn, dar cofondatorul Microsoft nu a fost întotdeauna atât de sârguincios. Până între 30 și 40 de ani, Gates, acum în vârstă de 68 de ani, asimila somnul cu lipsa de productivitate și „concura cu colegii săi pentru a vedea cine se odihnește cel mai puțin”, potrivit CNBC Make It.

Bezos se laudă că se trezește cel mai devreme, la ora 5 a.m., dar fondatorul Amazon și Blue Origins se culcă, de asemenea, devreme, la ora 9 p.m., asigurându-și opt ore de somn pentru a-și îmbunătăți modul de conducere. „Gândesc mai bine. Am mai multă energie. Starea mea de spirit este mai bună”, a declarat Bezos într-o discuție la Economic Club of Washington în 2018.

În cele din urmă, Zuckerberg cronometrează șapte ore de odihnă, dormind de la 1 a.m. la 8 a.m. Președintele și CEO-ul Meta Platforms a declarat pentru Forbes că folosește, de asemenea, un inel Oura pentru a-și urmări odihna; dispozitivul „îți spune nivelul [tău] de somn profund și care este ritmul tău cardiac atunci când dormi”.

2. Faceți exercițiile fizice parte din rutina dumneavoastră

Este în interesul dumneavoastră să faceți mișcare în mod regulat, fie că mergeți la sală sau vă plimbați afară. Exercițiile fizice aduc o serie de beneficii, de la cele fizice, cum ar fi îmbunătățirea rezistenței, creșterea energiei și prevenirea bolilor, la cele emoționale, cum ar fi reducerea sentimentelor de depresie și stres, conform National Institute on Aging.

Buffett, Gates, Bezos și Zuckerberg fac cu toții din mișcare un obicei, deși rutinele lor specifice variază considerabil.

Buffett este cunoscut pentru faptul că se bucură de o dietă constantă de Coca-Cola și McDonald’s, așa că atunci când medicul său i-a spus că trebuie să mănânce mai bine sau să facă mai multă mișcare, a optat pentru cea din urmă, numind-o „răul cel mai mic”. Oracolul din Omaha s-ar putea să nu aibă un regim de antrenament încercat și adevărat ca și colegii săi miliardari (cel puțin nu unul care a devenit cunoscut publicului), dar orice face pare să funcționeze, deoarece este pe cale să sărbătorească cea de-a 94-a aniversare în câteva luni.

Gates este adeptul antrenamentelor de dimineață pe bandă, în timpul cărora se uită la DVD-uri pentru a trece timpul, a declarat el pentru The New York Times. În plus, filantropului îi place golful și a fost unul dintre primii care au adoptat pickleball-ul, jucând timp de cinci decenii înainte ca acest sport să devină cel cu cea mai rapidă creștere timp de doi ani la rând, conform CNET.

Bezos își ia în serios rutina de antrenament și este cunoscut pentru faptul că lucrează cu antrenorul celebrităților Wes Okerson, care se mândrește și cu Tom Cruise și Gerard Butler drept clienți, conform Body and Soul. Potrivit publicației australiene de lifestyle, Okerson recomandă exerciții cu impact redus și rezistență ridicată, precum canotajul și antrenamentul cu greutăți, precum și activități în aer liber, cum ar fi alergarea pe dealuri, caiacul și paddleboarding-ul.

Bezos se antrenează și cu logodnica sa, Lauren Sánchez – dar nu fac aceleași exerciții. „El este la un cu totul alt nivel decât mine”, a declarat Sánchez pentru Vogue. „Este un monstru în sală”.

Lui Zuckerberg îi place o luptă bună – întrebați-l pe rivalul său miliardar Elon Musk. Zuckerberg a început să se antreneze în Jiu-jitsu brazilian, un tip de artă marțială, în timpul pandemiei. El practică, de asemenea, luptele MMA și i-a spus informaticianului și podcasterului Lex Fridman că trei până la patru din antrenamentele sale săptămânale se concentrează pe lupte, cu o combinație de antrenamente cardio, de forță și de mobilitate în rotație.

3. Citește mult

Luați o carte – sau Kindle-ul – dacă sunteți gata să vă ridicați nivelul. Cititul cărților vine cu o serie de recompense: întărirea creierului, creșterea capacității de empatie, reducerea stresului și construirea vocabularului, printre altele, potrivit Healthline.

Toți liderii miliardari de pe această listă au făcut din lectură un obicei, încorporând o varietate de titluri în rutinele lor de lectură, de la ghiduri de investiții la romane și multe altele.

Buffett se pare că își petrece aproximativ 80% din timpul de lucru citind, iar într-un discurs din 2000 adresat unui grup de studenți MBA de la Columbia Business School, le-a recomandat să citească 500 de pagini pe zi: „Așa funcționează cunoștințele. Se acumulează, precum dobânda compusă. Cu toții o puteți face, dar vă garantez că nu foarte mulți dintre voi o vor face.”

Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger editat de Peter D. Kaufman și The Intelligent Investor de Benjamin Graham sunt doar câteva pe care le-a menționat în scrisorile sale anuale către acționari.

Gates este un cititor vorace, recenzând cărți pe blogul său Gates Notes și publicând liste anuale de lecturi de vară. „Nu începi cu adevărat să îmbătrânești până când nu încetezi să înveți”, a declarat Gates pentru TIME. „Fiecare carte mă învață ceva nou sau mă ajută să văd lucrurile diferit. Am fost norocos să am părinți care m-au încurajat să citesc. Cititul alimentează un sentiment de curiozitate față de lume, care cred că m-a ajutat să avansez în carieră și în munca pe care o fac acum cu fundația mea.”

Printre cărțile alese de Gates în acest an se numără The Women de Kristin Hannah, Infectious Generosity de curatorul TED Talk Chris Anderson, Brave New Words de fondatorul Khan Academy Sal Khan și How to Know a Person de David Brooks.

Cărțile l-au ajutat pe Bezos să devină omul de afaceri multimilionar care este astăzi, deoarece Amazon s-a lansat inițial ca un retailer online de cărți. Cu toate acestea, fondatorul are, de asemenea, un obicei serios de lectură – și a ajutat la modelarea conducerii sale, a raportat CNBC Make It. În biografia sa The Everything Store, autorul Brad Stone împărtășește „lista de lecturi a lui Jeff” pentru angajații Amazon; aceasta include The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro, Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies de Jim Collins, Creation: Life and How to Make It de Steve Grand și alte nouă titluri.

Zuckerberg prețuiește, de asemenea, cuvântul scris: în 2015, Rezoluția sa de Anul Nou a fost să citească două cărți în fiecare lună și chiar a condus un club de carte online, cu întrebări și răspunsuri cu autori pe Facebook Live. „Am găsit că cititul cărților este foarte satisfăcător din punct de vedere intelectual”, a declarat Zuckerberg la acea vreme. „Cărțile îți permit să explorezi pe deplin un subiect și să te scufunzi într-un mod mai profund decât majoritatea mediilor din prezent. Aștept cu nerăbdare să schimb mai mult din dieta mea media către cititul de cărți.”

Trezitul devreme după o noapte bună de somn, exercițiile fizice regulate și cititul extensiv pot părea obiceiuri simple de zi cu zi, dar Buffett, Gates, Bezos și Zuckerberg știu că acestea pun bazele succesului – și chiar dacă nu sunt suficiente pentru a ajunge la primul miliard, veți observa fără îndoială unele îmbunătățiri ale sănătății dvs. mentale și fizice.