Nicușor Dan: Statul trebuie să lase mediul privat cât mai liber să se dezvolte, dar să sprijine unde e interes strategic, de exemplu pe inteligența artificială

Statul trebuie să lase mediul privat cât mai liber să se dezvolte, a declarat miercuri Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale din România, la evenimentul Romanian Business Leaders Summit.

Conform lui, statul ar trebui totuși să intervină și să sprijine acolo unde există interes strategic, de exemplu pe inteligența artificială.

Conform lui Nicușor Dan, România trebuie să facă patru lucruri pentru a repara situația fiscală, respectiv: „să combatem evaziunea fiscală, să luăm banii europeni, să limităm cheltuielile statului și să ne uitam la companiile de stat”.

Dan a mai precizat că România nu are viziune sau viziuni pe mai multe domenii cheie și pentru a defini o viziune economică în care să decidă unde să investeasscă, să sprijine dezvoltarea, trebuie să se consulte cu cei care sunt în domeniu, cu mediul de afaceri.

Sergiu Neguț: Credeți că România va crește mai degrabă prin creșterea inițiativei private sau prin creșterea statului?

Nicușor Dan: Evident, prin inițiativă privată. Statul trebuie să se ocupe de acele lucruri care sunt esențiale, sociale, învățământ, sănătate și justiție. Și să lase mediul privat cât mai liber să se dezvolte. Bineînțeles, acolo unde există interes strategic, de exemplu, în următorii ani o să existe interes pe inteligența artificială, acolo trebuie să sprijine.

Sergiu Neguț: România are deficit bugetar uriaș, 9,3% pe anul trecut și nici anul acesta nu a început bine. Ce ar trebui să facem pentru echilibrarea bugetului, să reducem cheltuieli sau să creștem taxe?

Nicușor Dan: Eu m-am confruntat cu asta la Primăria Capitalei, în urmă cu 4 ani aveam datorie de trei sferuri din bugetul anual, de 3 miliarde din 4 miliarde. Mi-a luat un an jumătate, doi ani să aducem Primăria pe linia de plutire. Acum 3 săptămâni am avut de rostogolit o datorie și am avut dublă subscriere, deci am recâștigat încrederea. Deficitul este una dintre principalele probleme.

Sunt patru lucruri pe care trebuie să le facem: să combatem evaziunea fiscală, să luăm banii europeni, să limităm cheltuielile statului și să ne uitam la companiile de stat.

Sergiu Neguț: Încercăm să atragem în România mai multe investiții străine și care sunt 3 motive pentru care ar veni investitorii în România?

Nicușor Dan: Evident că trebuie să atragem investiții străine în România. Evident că oricine se uită la noi vede că în locurile în care investițiile străine sunt prezente salariile sunt mai mari și oamenii nu pleacă. Acolo unde nu au ajuns investițiile străine, salariile sunt mai mici și oamenii pleacă.

Avem avantaje competitive: avem potențial energetic. Apoi suntem o țară mare. Și, în plus, România a fost mult timp o țară stabilă, în ciuda ultimelor luni, și faptul că România și-a dublat PIB-ul în 10 ani este un avantaj.

Sergiu Neguț: A început să se discute despre România ca membru al UE, care e viziunea dvs despre rolul României în UE?

E evident că România a beneficiat de prezența în UE. A avut politică externă predictibilă, ceea ce e bine. A avut politică externă inactivă, ceea ce e rău. România trebuie să fie prezentă în procesul de decizie. România trebuie să fie prezentă în discuțiile cu privire la competitivitate, pentru că suntem într-o competiție economică globală. Europa din păcate a făcut câțiva pași înapoi în ultimii 20 de ani și trebuie să fim parte din discuția în cadrul UE pe competitivitate.

Sergiu Neguț: Ce garanții oferă candidatura dvs pentru întărirea statului de drept?

Nicușor Dan: Calificativul de procesoman cred că e o garanție suficientă. Nu cred că poate să existe dezvoltare și creștere fără să avem un fundament solid. Acel fundament este justiția. Trebuie să ne uităm la marea corupție la timpul de soluționare în instanță, la inspecția judiciară, la sistemul de promovare în cadrul sistemului de justiție. Avem oameni competenți în sistemul de justiție.

Sergiu Neguț: Cum veți menține dialog constant cu oamenii de afaceri?

Nicușor Dan: E mai mult decât atât. România nu are viziune sau viziuni pe mai multe domenii cheie. A lipsit cu totul dialogul între profesioniști și clasa politică și procesul de decizie. Dacă România vrea să își definească o viziune economică în care să decidă unde să investeasscă, unde statul român să sprijine dezvoltarea, evident că trebuie să se consulte cu cei care sunt în domeniu, cu dvs, mediul de afaceri. Instabilitatea politică înseamnă risc, face ca oamenii să se gândească bine dacă să investească.

Sergiu Neguț: Care e primul argument să convingeți oamenii să investească în România?

Nicușor Dan: Aici e țara lui. Statul român are potențialul de a avea o strategie economică care să ducă la prețuri rezonabile la energie. E o economie care cu munca dvs și-a dublat PIB-ul în 10 ani. România cu o stabilitate politică și, cu o curățenie în zona de mare evaziune și în modul în care statul interacționează cu privatul, are un mare potențial.

Sergiu Neguț: Cum veți asigura pacea socială, cum veți putea fi un președinte pentru toți românii?

Nicușor Dan: Trebuie să ne raportăm la trecut. Când am venit la Primăria Capitalei, cota de încredere era de 30%, iar acum este de 60%. Ea nu a crescut de la o zi la alta, a fost un efort continuu, au fost momente în care oamenii nu au înțeles că pregătirea unor lucruri serioase necesită timp. Dar e simplu. Au fost mulți ani în care nu a existat o înceredere în autoritate la multe niveluri și această încredere se recâștigă dovedind că autoritatea lucrează pentru oameni. Eu sunt convins că vom ajunge acolo, la o normalizare în care oamenii să fie convinși că autoritatea lucrează pentru ei nu pentru anumite interese colaterale.

Sergiu Neguț: Un mesaj pentru oamenii de afaceri, pentru români.

Nicușor Dan: Am mare încredere în România, în mediul privat, țara asta are un uriaș potențial, dat în special de oameni, de românii care trăiesc astăzi în Diaspora. Totul este să facem alegerea înțeleaptă peste două săptămâni.