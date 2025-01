Noi detalii despre direcțiile strategice ale UE în următorii cinci ani: Instrumente pentru a mobiliza capitalul privat. Comisia Europeană va crea produse de economisire și investiții și noi stimulente pentru capitalul de risc

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat miercuri într-un discurs noi detalii despre viitoarele direcții strategice ale UE în următorii cinci ani. Șefa executivului european a pus un accent major pe mobilizarea capitalului privat din UE și direcționarea acestuia către investiții în inovare, cercetare și dezvoltare. Comisia Europeană va crea produse de economisire și investiții și noi stimulente pentru capitalul de risc, a spus von der Leyen.

Ea a adăugat că deciziile propriu-zise vor fi anunțate săptămâna viitoare, odată cu lansarea busolei competitivității, documentul programatic al Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a spus că e nevoie de capitalul privat pentru a reduce decalajul de inovare dintre UE și SUA și Asia. Șefa Comisiei Europene a spus că doar investițiile publice nu sunt suficiente pentru a stimula inovarea, de aceea e nevoie de o piață comună a capitalului care să le permită investitorilor privați o flexibilitate sporită.

Vezi mai jos principalele declarații ale Ursulei von der Leyen:

Primele trei săptămâni ale anului 2025 oferă o imagine a schimbărilor care vor avea loc în politica mondială. Am intrat într-o nouă eră de competiție geostrategică dură. Avem de-a face cu puteri de mărimea unui continent. Iar acestea se angajează între ele în principal pe baza intereselor. Această nouă dinamică va domina din ce în ce mai mult relațiile dintre actorii globali. Regulile de angajament se schimbă. Este posibil ca unora din Europa să nu le placă această nouă realitate, dar trebuie să facem față ei. Valorile noastre nu se schimbă. Dar pentru a le apăra, unele lucruri trebuie să se schimbe.

În primul rând, avem de lucru aici, acasă. Dacă dorim să ne protejăm interesele și să ne susținem valorile, trebuie să fim puternici și din punct de vedere economic. Europa dispune de toate instrumentele pentru a-și juca cu succes rolul în concertul puterilor. Avem un sector privat cu o lungă tradiție de inovare. Avem o forță de muncă de primă clasă. Avem o infrastructură socială unică pentru a proteja oamenii de marile riscuri ale vieții. Și avem o piață unică uriașă de 450 de milioane de oameni. Acesta este portul nostru de siguranță în ape tulburi și cel mai puternic atu al nostru în negocieri dificile. Dar Uniunea noastră și piața noastră unică au nevoie de atenție și grijă. Pentru noi, europenii, cursa globală începe acasă. Și toate statele membre sunt de acord cu acest lucru. Acesta este nucleul declarației de la Budapesta privind competitivitatea, asupra căreia am convenit în timpul președinției maghiare. Iar acum, sub președinția poloneză, acest consens trebuie să se transforme în acțiune.

Săptămâna viitoare, vom prezenta noua noastră Busolă a competitivității, care transformă excelentul raport Draghi în acțiune. Acesta va fi ghidul noii Comisii și va ghida activitatea noastră pentru următorii cinci ani.

Stabilim trei obiective: În primul rând, reducerea decalajului în materie de inovare față de concurenții noștri. În al doilea rând, o foaie de parcurs comună pentru decarbonizare și competitivitate. Și, în al treilea rând, consolidarea rezilienței și securității noastre economice. Permiteți-mi să vă ofer câteva informații cu privire la fiecare dintre acestea.

Cu privire la inovare, analiza lui Draghi este foarte clară. Există un cerc vicios de investiții scăzute și inovare scăzută. Iar acest lucru a condus, de exemplu, la o adoptare mai lentă a tehnologiilor digitale. Așadar, cum putem rupe acest cerc? Investițiile publice trebuie să joace cu siguranță un rol. Pentru ca acestea să fie eficiente, coordonarea între nivelul european și statele membre trebuie să se îmbunătățească. În special în câteva domenii strategice, cum ar fi inteligența artificială, tehnologiile cuantice și biotehnologiile. Trebuie să investim acolo, dar și statele membre trebuie să contribuie. Dar finanțarea publică nu poate fi niciodată suficientă. Pentru a stimula inovarea la viteza și la scara corespunzătoare, capitalul privat va fi esențial.

Vestea bună este că întreprinderile europene își sporesc deja investițiile în inovare. Anul trecut, industria europeană și-a majorat investițiile în cercetare și dezvoltare cu aproape 10%. Pentru prima dată în ultimii zece ani, această creștere este mai mare decât în SUA și China. Datorită acestor eforturi, am revenit pe locul al doilea la nivel mondial în ceea ce privește investițiile private totale în cercetare și dezvoltare.

Trebuie să continuăm pe această cale. Și pentru a sprijini acest lucru, lansăm Uniunea europeană a economiilor și investițiilor. Vom crea noi produse europene de economisire și investiții, noi stimulente pentru capitalul de risc și un nou impuls pentru a asigura un flux continuu de investiții în întreaga noastră Uniune. Trebuie să mobilizăm mai mult capital, pentru a permite ca inovarea și asumarea de riscuri făcute în Europa să prospere.

În al doilea rând, aș dori să mă concentrez pe problema prețurilor la energie. Prețurile energiei în Europa sunt încă structural mai mari decât în SUA sau China și variază semnificativ în UE. Prin urmare, trebuie să le reducem, în timp ce finalizăm eliminarea treptată a combustibililor fosili din Rusia. Ambele obiective sunt importante – ele ar trebui să meargă mână în mână.

Cum putem realiza acest lucru? Nu numai că trebuie să continuăm să ne diversificăm sursele de energie. Va trebui să investim în următoarea generație de tehnologii energetice curate, cum ar fi fuziunea, energia geotermală îmbunătățită și bateriile în stare solidă. De asemenea, trebuie să mobilizăm mai mult capital privat pentru a ne moderniza rețelele și infrastructura de stocare. Trebuie să eliminăm orice bariere rămase în calea uniunii noastre energetice. Și trebuie să conectăm mai bine sistemele noastre energetice curate și cu emisii reduse de carbon. Toate acestea vor face parte dintr-un nou plan energetic accesibil pe care îl vom prezenta în februarie.

Al treilea și ultimul meu punct se referă la modul în care să ne consolidăm reziliența și securitatea economică. Puterile globale își dispută acum accesul la materiile prime și la lanțurile de aprovizionare vitale. În ultimii ani, am încheiat peste 35 de noi acorduri cu parteneri din întreaga lume, tocmai pentru a ne asigura accesul la materii prime sau hidrogen curat și pentru a diversifica unele dintre lanțurile noastre de aprovizionare cu tehnologii curate. Această activitate va fi și mai crucială în anii următori. De la începutul mandatului, în mai puțin de două luni, am încheiat deja trei noi parteneriate cu Mercosur, Mexic și Elveția. Iar lunea trecută, am relansat negocierile cu Malaezia. Aceste parteneriate abordează unele dintre principalele noastre interese economice. Ele deschid piețe de export noi și dinamice.

Acestea ne protejează produsele distinctive și sectoarele-cheie precum agricultura. Și ne garantează accesul la minerale esențiale și la energie curată. Extinderea rețelei noastre de parteneriate a fost o recomandare centrală a raportului Draghi. Colaborăm cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a promova aceste acorduri.

Acest nou angajament cu țări din întreaga lume nu este doar o necesitate economică, ci și un mesaj către lume. Este răspunsul Europei la creșterea concurenței globale. Dorim mai multă cooperare cu toți cei care sunt deschiși pentru aceasta. Iar acest lucru include, desigur, partenerii noștri cei mai apropiați. Mă gândesc, desigur, la Statele Unite ale Americii. Nicio altă economie din lume nu este atât de integrată ca Europa și America. Milioane de locuri de muncă de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de comerțul și investițiile noastre. Volumul schimburilor comerciale dintre noi este de 1,5 trilioane de euro. Și dincolo de aceste cifre, există mult mai mult. Prietenii, legături de familie, istorie și cultură comune. Acesta este un lucru pe care îl vom avea mereu în vedere pe măsură ce ne vom angaja cu noua administrație. Prima noastră prioritate va fi să ne implicăm din timp, să discutăm interese comune și să fim pregătiți să negociem. Iar atunci când va veni momentul să negociem, vom fi pragmatici în căutarea unui teren comun. Dar vreau, de asemenea, să știți că ne vom menține întotdeauna principiile noastre europene.